দেশৰ ৫৩ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপতগ্ৰহণ সূৰ্যকান্তৰ

দেশৰ ৫৩ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপতগ্ৰহণ সূৰ্যকান্তৰ
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ।
Published : November 24, 2025 at 12:23 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 1:10 PM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইৰ অৱসৰৰ পিছত দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে সোমবাৰে শপত ল'লে ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তই । অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল, জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিশেষ মৰ্যাদা আঁতৰোৱা, বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ আৰু পেগাছাছ স্পাইৱেৰ গোচৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় আৰু নিৰ্দেশৰ অংশ আছিল ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ন্যায়াধীশ কান্তক শপত বাক্য পাঠ কৰায় । দেওবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।
হিন্দী ভাষাত শপত গ্ৰহণ কৰা ন্যায়াধীশ কান্তক ৩০ অক্টোবৰত পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তেওঁ প্ৰায় ১৫ মাহ এই পদত থাকিব । কিয়নো ২০২৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৬৫ বছৰ বয়সত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
LIVE: Swearing-in-Ceremony of the Chief Justice of India Shri Justice Surya Kant at Rashtrapati Bhavan https://t.co/EZGbzgCbig— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
১৯৬২ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ জিলাত মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ন্যায়াধীশ কান্তে সৰু চহৰৰ অধিবক্তাৰ পৰা দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে । য'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সাংবিধানিক বিষয়ৰ ৰায় আৰু আদেশৰ অংশ হৈ আহিছে । ২০১১ চনত কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আইন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি প্ৰথম স্থানৰ গৌৰৱো লাভ কৰিছে ।
পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য ৰায় দিয়া ন্যায়াধীশ কান্তক ২০১৮ চনৰ ৫ অক্টোবৰত হিমাচল প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যকালত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, বাক স্বাধীনতা আৰু নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ ৰায়দানত তেওঁৰ বিশেষ ভূমিকা আছিল ।
ঔপনিৱেশিক যুগৰ দেশদ্ৰোহ আইন স্থগিত ৰখা বিচাৰপীঠৰ তেওঁ অংশ আছিল । য'ত চৰকাৰী পৰ্যালোচনা নোহোৱালৈকে ইয়াৰ অধীনত কোনো নতুন এফআইআৰ পঞ্জীয়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
বিহাৰত ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰ গ্ৰহণৰ বাবে প'ল পেনেলৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ কান্তে বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈও নিৰ্বাচন আয়োগক হেঁচা দিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনকে ধৰি বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবেও তেওঁক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিল ।
২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাঞ্জাৱ ভ্ৰমণৰ সময়ত হোৱা নিৰাপত্তাৰ ত্ৰুটিৰ তদন্তৰ বাবে শীৰ্ষ আদালতৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ইন্দু মালহোত্ৰাৰ নেতৃত্বত ৫ জনীয়া কমিটী নিযুক্তি দিয়া বিচাৰপীঠৰ অংশ হিচাপে ন্যায়াধীশ কান্তে কৈছিল যে এনে বিষয়ৰ বাবে 'এটা ন্যায়িকভাৱে প্ৰশিক্ষিত মন'ৰ প্ৰয়োজন ।
তেওঁ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বাবে ৱান ৰেংক-ৱান পেন্সন আঁচনিখনকো সমৰ্থন কৰি ইয়াক সাংবিধানিকভাৱে বৈধ বুলি অভিহিত কৰি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মহিলা বিষয়াসকলৰ স্থায়ী কমিচনত সমতা বিচৰা আবেদনৰ শুনানি অব্যাহত ৰাখিছে । ১৯৬৭ চনৰ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰায়ক বাতিল কৰা ৭ জনীয়া বিচাৰপীঠত ন্যায়াধীশ কান্ত আছিল । তেওঁ পেগাছাছ স্পাইৱেৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা বিচাৰপীঠৰ অংশও আছিল ।
