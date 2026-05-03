ন্যায়াধীশৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, বাসগৃহত উদ্ধাৰ মৃতদেহ

ন্যায়াধীশৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, বাসগৃহত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
দিল্লীত ন্যায়াধীশৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল ন্যায়াধীশগৰাকী ।
Published : May 3, 2026 at 1:44 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰহস্যজনকভাৱে বাসগৃহতে উদ্ধাৰ দিল্লীৰ ন্যায়াধীশৰ মৃতদেহ । দিল্লীৰ ছফদাৰজং অঞ্চলত বাস কৰা ন্যায়াধীশ অমন কুমাৰ শৰ্মাৰ মৃতদেহ তেওঁৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হয় । এই ঘটনাক লৈ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত । ন্যায়াধীশ অমন কুমাৰ শৰ্মা উত্তৰ-পূব দিল্লী আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সম্পাদক আছিল ।
কাৰ্কাৰডুমা আদালতত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ৩০ বছৰীয়া ন্যায়িক বিষয়া অমন কুমাৰ শৰ্মাৰ মৃতদেহ তেওঁৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ আত্মীয় শিৱমে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পিছতে ছফদাৰজং এনক্লেভ থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । নিহত অমন কুমাৰ শৰ্মা গ্ৰীণ পাৰ্কস্থিত নিজ বাসগৃহত বাস কৰিছিল ।
VIDEO | Delhi: Visuals from outside the residence of Judge Aman Kumar Sharma, who died by suicide earlier today, in Safdarjung Enclave.— Press Trust of India (@PTI_News) May 2, 2026
ন্যায়াধীশ অমন কুমাৰ শৰ্মাৰ ভগ্নীৰ শহুৰেকে কয়, "মই মোৰ পুত্ৰৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিলোঁ, তেওঁ মোক ক'লে যে তেওঁলোকে অমনক ছফদাৰজং হাস্পতাললৈ লৈ গৈছে । মই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়লৈকে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।"
#WATCH | Delhi | Judge dies by suicide in Safdarjung | Father-in-law of Judge Aman Kumar Sharma's sister says, " ... i spoke to my son on the call who told me that they are taking aman to safdarjung hospital. by the time i reached the hospital, the doctor had already declared him…— ANI (@ANI) May 2, 2026
ইফালে অমনৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক দিয়া বক্তব্য অনুসৰি শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত অমনে তেওঁক ফোন কৰি কয় যে তেওঁ খুব অস্বস্তিত আছে আৰু জীয়াই থকা অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । পিতৃয়ে লগে লগে আলৱাৰ পৰা মাজনিশা ১২ মান বজাত ইয়াত উপস্থিত হয় । আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ গম পালে যে অমনে পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰি আহিছে । যোৱা দুমাহ ধৰি তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি দেউতাকক জনাইছিল ।
তেওঁৰ পত্নীও এগৰাকী ন্যায়িক বিষয়া আৰু পত্নীৰ ভগ্নী এগৰাকী আই এ এছ বিষয়া, যি বৰ্তমান জম্মুত থাকে । অমনৰ মতে পত্নীৰ ভগ্নীয়ে তেওঁৰ জীৱনত হস্তক্ষেপ কৰি পৰিয়ালক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল ।
অমনৰ পিতৃয়ে জনাই যে বোৱাৰীয়েকে কৈছিল যে যদি তেওঁ তাৰ পৰা নাহে তেন্তে আৰক্ষীক ফোন কৰিব । পিছদিনা পুৱা অমনৰ পিতৃয়ে বোৱাৰীয়েকৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে তেওঁৰ ফোনটো ব্লক কৰি থৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ঘৰত আৰম্ভ হৈছিল কাজিয়া । গতিকে অমনৰ পিতৃ আন এটা কোঠালৈ সোমাই যায় ।
তেওঁৰ মতে, বোৱাৰীয়েকে খুব খং কৰি চিঞৰিছিল, আনহাতে অমনে কান্দি আছিল । কিছুসময়ৰ পাছত কোলাহল বন্ধ হৈ গ’ল । বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছে বুলি ভাবি তেওঁ অলপ সময় তাতে ৰৈ থাকিল । পিছত তেওঁলোকৰ খবৰ ল’বলৈ গৈ বোৱাৰীয়েকক অমন ক’ত আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত নাজানে বুলি উত্তৰ দিয়ে । অমনৰ ম'বাইললৈ ফোন কৰাত বাথৰুমৰ ভিতৰত ফোনটো বাজি থকা শুনিলে ।
বাথৰুমৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰি অমনক খুলিবলৈ ক'লে । ইফালে যুধবীৰ (বোৱাৰীয়েক খুৰাক) আৰু বোৱাৰীয়েকৰ ভগ্নী আহি উপস্থিত হয় । দুৱাৰখন খুলিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিও তেওঁলোক বিফল হয় । তেতিয়া ওচৰ-চুবুৰীয়াই তেওঁলোকক জনাই যে বাহিৰফালে এখন খিৰিকী আছে । লগে লগে এডাল জখলা এখন আনি গাৰ্ড শংকৰে জখলাত উঠি খিৰিকীখন ভাঙি বাথৰুমত সোমাই গ’ল । গাৰ্ডজনে অমনক ওলমি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ।