ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক, বিজেপি নেতাক গৃহবন্দী
ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ বাবে আহ্বান কৰা বিধানসভা ঘেৰাও প্ৰতিবাদত অংশ ল’বলৈ ৰে’ল-বাছেৰে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে ।
Published : August 10, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 11:16 AM IST
ৰাঁচী : দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ যেন এইবাৰ ৰাঁচীত গুঞ্জৰিছে ৷ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাঁচীৰ ৰাজপথ উত্তপ্ত হৈ আছে ৷ সকলোৰে এটাই দাবী পৰীক্ষাত হোৱা বেমেজালিৰ সঠিক তদন্ত হওক ৷ শেহতীয়া খবৰ মতে, বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চত অংশ ল’বলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ আটক কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাছেৰে জেললৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
ইফালে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ দিশে যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে সোমবাৰে পুৱা ৰাঁচীস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত বিজেপি নেতা আদিত্য সাহু আৰু বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ নেতৃত্বত দলীয় কৰ্মীসকলৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰে । কিন্তু প্ৰতিবাদত বহা কিছু সময়ৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিজেপি নেতা দুজনক আটক কৰে ।
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Students hold protest march towards Vidhan Sabha amid heavy police force deployment.— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/RnHtSNaoyO
আনহাতে, দেওবাৰে নিশাৰে পৰাই ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছিল ৷ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঝাৰখণ্ডৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক একগোট হোৱা দেখা গৈছিল ৷ কাৰণ সোমবাৰে জেপিএছচি আৰু জেএছএছচিৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ‘‘বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চ’’ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ৷
VIDEO | Ranchi: Students from various districts camp in the open at Jaipal Singh Munda Stadium ahead of a planned assembly gherao.— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5JJyASLrXr
বিগত দুটা সপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সোমবাৰে ‘‘বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চ’’ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে বিধানসভা চৌহদৰ আশে-পাশে নিষেধাজ্ঞামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ মহানগৰীতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Security tightened in Ranchi ahead of the JPSC-JSSC aspirants’ call to Vidhan Sabha gherao tomorrow. pic.twitter.com/0mTH5pmrIL— ANI (@ANI) August 9, 2026
ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাঁচী ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ডৰ লগতে ৰাঁচীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰে । বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ৰে’ল-বাছেৰে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে । ৰাঁচী ৰে’লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদস্থলী অভিমুখে আগবাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেপিএছচি আৰু জেএছএছচি পৰীক্ষাত সংস্কাৰ, স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতাৰ দাবী জনাই আহিছে । এই বিষয়টোৰ সমাধানৰ বাবে ১০ আগষ্টত বিধানসভাক ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে এই বিধানসভা ঘেৰাওৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত শক্তিশালীভাৱে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে ।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSCC aspirants' protest | Student leader Ravindra Paswan says, " a march to the vidhan sabha and a gherao will be conducted in a peaceful and constitutional manner. students will start gathering there at 9:00 am. the march will commence between… https://t.co/zdsGd3bu6X pic.twitter.com/XnYYOHeCwU— ANI (@ANI) August 10, 2026
উল্লেখ্য যে, জেপিএছচি আৰু জেএছএছচিৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বিগত ১৬ দিনে ঝাৰখণ্ডৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে চৰকাৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজতো কেবালানিও আলোচনা হৈছে ৷ কিন্তু দুয়োপক্ষই ইটোৱে সিটোৰ এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।