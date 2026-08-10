ETV Bharat / bharat

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক, বিজেপি নেতাক গৃহবন্দী

ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ বাবে আহ্বান কৰা বিধানসভা ঘেৰাও প্ৰতিবাদত অংশ ল’বলৈ ৰে’ল-বাছেৰে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে ।

Vidhan Sabha Gherao IN ranchi
ঝাৰখণ্ডত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কি তোলা হৈছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 9:42 AM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী : দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ যেন এইবাৰ ৰাঁচীত গুঞ্জৰিছে ৷ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাঁচীৰ ৰাজপথ উত্তপ্ত হৈ আছে ৷ সকলোৰে এটাই দাবী পৰীক্ষাত হোৱা বেমেজালিৰ সঠিক তদন্ত হওক ৷ শেহতীয়া খবৰ মতে, বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চত অংশ ল’বলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ আটক কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাছেৰে জেললৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

ইফালে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ দিশে যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে সোমবাৰে পুৱা ৰাঁচীস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত বিজেপি নেতা আদিত্য সাহু আৰু বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ নেতৃত্বত দলীয় কৰ্মীসকলৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰে । কিন্তু প্ৰতিবাদত বহা কিছু সময়ৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিজেপি নেতা দুজনক আটক কৰে ।

আনহাতে, দেওবাৰে নিশাৰে পৰাই ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছিল ৷ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঝাৰখণ্ডৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক একগোট হোৱা দেখা গৈছিল ৷ কাৰণ সোমবাৰে জেপিএছচি আৰু জেএছএছচিৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ‘‘বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চ’’ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ৷

বিগত দুটা সপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সোমবাৰে ‘‘বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চ’’ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে বিধানসভা চৌহদৰ আশে-পাশে নিষেধাজ্ঞামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ মহানগৰীতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ।

ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাঁচী ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ডৰ লগতে ৰাঁচীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰে । বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ৰে’ল-বাছেৰে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে । ৰাঁচী ৰে’লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদস্থলী অভিমুখে আগবাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেপিএছচি আৰু জেএছএছচি পৰীক্ষাত সংস্কাৰ, স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতাৰ দাবী জনাই আহিছে । এই বিষয়টোৰ সমাধানৰ বাবে ১০ আগষ্টত বিধানসভাক ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে এই বিধানসভা ঘেৰাওৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত শক্তিশালীভাৱে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে ।

উল্লেখ্য যে, জেপিএছচি আৰু জেএছএছচিৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বিগত ১৬ দিনে ঝাৰখণ্ডৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে চৰকাৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজতো কেবালানিও আলোচনা হৈছে ৷ কিন্তু দুয়োপক্ষই ইটোৱে সিটোৰ এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস

Last Updated : August 10, 2026 at 11:16 AM IST

TAGGED:

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ
ঝাৰখণ্ড বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চ
ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা
ইটিভি ভাৰত অসম
VIDHAN SABHA GHERAO IN RANCHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.