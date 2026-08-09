ETV Bharat / bharat

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ

JPSC ৰ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত জেএলকেএমৰ বিধায়ক জয়ৰাম মহতোৱে পুৰণি বিধানসভা চৌহদত এদিনীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

JPSC STUDENT PROTEST
ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা খেলিমেলিৰ প্ৰতিবাদৰ আজি ১৬ দিন ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰৰ দৰে দেওবাৰে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে আৰু ছাত্ৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আন এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷ ৰাঁচীৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এই ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।

এজন ছাত্ৰ নেতাই কয়, "আমি আশা কৰিছো যে চতুৰ্দশ ঝাৰখণ্ড পি এছ চি অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষা বাতিল আৰু ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগৰ সংস্কাৰৰ আমাৰ দাবীয়ে ইতিবাচক ফলাফল দিব ।" তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে এই অনিয়মৰ স্বতন্ত্ৰ তদন্ত হ’ব ৷

JPSC STUDENT PROTEST
ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

আনহাতে, পুৰণি বিধানসভা কমপ্লেক্সৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত বিগত ১৬ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ আৰু অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত ঝাৰখণ্ড লোকান্তৰিক ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বিধায়ক জয়ৰাম মাহতোৱে এদিনীয়া ‘নিৰ্জলা’ উপবাস আৰম্ভ কৰে ।

আনহাতে, এই পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ প্ৰতিবাদত কেবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে জেএলকেএমৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৱে গ্ৰহণ কৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনৰ কাৰ্যসূচীয়ে দেওবাৰে নটা দিনত ভৰি দিলে । শনিবাৰে নিশা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল আৰু তেওঁৰ ৰক্তচাপ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল ।

JPSC STUDENT PROTEST
জেএলকেএমৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি (ETV Bharat)

চিকিৎসকে তেওঁক সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল, কিন্তু তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিবাদস্থলীতে থাকি নিজৰ অনশন কাৰ্যসূচী চলাই নিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামতে চেলাইন দিয়া হয় ৷

দেওবাৰে পুৱা সদৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্যৰ পুনৰ পৰীক্ষা কৰে । তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । দেৱেন্দ্ৰৰ যত্ন লোৱা ছাত্ৰ চন্দনে কয়, ‘‘দেৱেন্দ্ৰ অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে । নিশাৰ ভাগত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । কিন্তু ইমানৰ পাছতো তেওঁৰ মনোবল পূৰ্বৰ দৰেই আছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস

লগতে পঢ়ক : আমৰণ অনশনৰত ছাত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, এজন ছাত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

TAGGED:

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ
চতুৰ্দশ JPSC পৰীক্ষা বাতিল
জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়াম
ইটিভি ভাৰত অসম
JPSC STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.