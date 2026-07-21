ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আহত কৰ্মীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে জে পি নাড্ডাই
মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই চিজেপিৰ আহত কৰ্মীসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷
By ANI
Published : July 21, 2026 at 3:13 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদী সমদলৰ সময়ত আৰক্ষীৰ লাঠীচাৰ্জ বা বাধাৰ ফলত আহত হোৱা লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া চিকিৎসালয়ত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা উপস্থিত হয়। চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ নাড্ডাই প্ৰতিবাদৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি হোৱাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসকৰ সৈতেও এক বৈঠকত আহতসকলৰ অৱস্থা আৰু তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা চিকিৎসা সেৱাৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে পর্যালোচনা কৰি আহত লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰি চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হয়।
নাড্ডাৰ উপৰিও লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাই ৰাম মনোহৰ লোহিয়া চিকিৎসালয়ত আহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সৈতে সাক্ষাৎ কৰে ।
সোমবাৰে সংসদ অভিমুখে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সময়তে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে যে সংঘৰ্ষত ১১৮ জনতকৈ অধিক আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে । প্ৰায় ৬০ জন প্ৰতিবাদকাৰীও আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
আৰক্ষীৰ মতে, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে বেৰিকেড ভাঙি আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা চলায় ৷ লগতে আৰক্ষী আৰু চৰকাৰী বাহন ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কন’ট প্লেচ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটত সংঘটিত হোৱা সংঘাতৰ অভিযোগত অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এফআইআৰ ৰুজু কৰিছে ।
সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰি ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ, চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা NEETৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালক এক কোটি টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে ছফদৰজং হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সোণম ৱাংচুকক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াকে ধৰি দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছিল ।
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয় যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব । জে পি নাড্ডাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ পৰা চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ধৰ্ণা শেষ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ইফালে চিকিৎসকৰ দলৰ তত্বাৱধানত ছফদৰজং হাস্পতালত সোণম ৱাংচুকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিমাপসমূহ সুস্থিৰ হৈ আছে যদিও তেওঁৰ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা কমি আছে আৰু তেওঁৰ পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা ৩.২ মিলি Eq/L ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
NEET পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল হোৱাত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত অনশন কৰি থকা ৱাংচুকক যোৱা ১৮ জুলাইত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ছফদৰজং হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।
লগতে পঢ়ক: অৱশেষত মৌনতা ভংগ; প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে