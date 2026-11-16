সাংবাদিকতাই মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু দায়িত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব : অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত দ্ৰুত তথ্য প্ৰচাৰ আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল প্ৰভাৱৰ যুগত সাংবাদিকতাৰ বিৱৰ্তনশীল ভূমিকাক আলোকপাত ।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 8:26 PM IST
নতুন দিল্লী : "সাংবাদিকতাই মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু দায়িত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব । দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সংবাদ মাধ্যমে খাপ খাব লাগিব ।" কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ, ৰে'ল আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই মন্তব্য কৰে । সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ আকাশবাণী ভৱনৰ ৰংভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় প্ৰেছ পৰিষদে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
অনুষ্ঠানত পিচিআইৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব চাঞ্চল কুমাৰ, প্ৰখ্যাত সাংবাদিক ৰজত শৰ্মা আৰু পিচিআইৰ সদস্য সুধাংশু ত্ৰিবেদীও উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'সাংবাদিকতা : জনমুখী নে দায়িত্বশীল' । অনুষ্ঠানত দ্ৰুত তথ্য প্ৰচাৰ আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল প্ৰভাৱৰ যুগত সাংবাদিকতাৰ বিৱৰ্তনশীল ভূমিকাক আলোকপাত কৰা হয় ।
সভাত ভাষণ দি অশ্বিনী বৈষ্ণৱে প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ অভূতপূৰ্ব গতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে আগন্তুক ৫ বছৰত বিগত দুটা দশকত হোৱা পৰিৱৰ্তনতকৈ অধিক পৰিৱৰ্তন সাক্ষী হ'ব পাৰে । তেওঁ যুৱ সাংবাদিকসকলক পৰিৱৰ্তনক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰু নিজৰ দক্ষতাক নিৰন্তৰ উন্নীত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
VIDEO | Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says on National Press Day that it is the responsibility of the media to empower people, give them a voice, provide an effective platform to air their grievances and create a mechanism through which the media and social media can strengthen society. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জবাবদিহিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ভুল তথ্য, ডিপফেক, বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন, ডিজিটেল এৰেষ্ট আৰু শিশুক প্ৰভাৱিত কৰা ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ সন্মুখত সম্প্ৰদায়ৰ নিৰ্দেশনাই যথেষ্ট নেকি সেই সন্দৰ্ভত উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ নাগৰিকসকলক সবলীকৰণ আৰু উদীয়মান প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই পৰিৱৰ্তিত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ পৰিচালিত হ'ব লাগে সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
পিচিআইৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা আৰু সাংবাদিকতাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে পৰিষদৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ পৰিৱেশৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰযুক্তিৰ উন্নতিৰ ফলত লাখ লাখ লোকৰ বাবে তথ্য কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে সুলভ হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয় যে ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগ থকা যিকোনো ব্যক্তিয়েই এতিয়া বাতৰি প্ৰচাৰক হ'ব পাৰে কিন্তু বাতৰি প্ৰকাশ কৰা সকলোৱে সাংবাদিকতাৰ নৈতিকতাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় ।
তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব চাঞ্চল কুমাৰে কয় যে সাংবাদিকতাই জনসংযোগ আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব । তেওঁ কয় যে সত্যতকৈ জনপ্ৰিয়তাই অগ্ৰাধিকাৰ ল'ব নালাগে । টিআৰপি, ক্লিক আৰু ডিজিটেল এংগেজমেণ্টৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ সম্পাদকীয় বিচাৰ, তথ্য পৰীক্ষা আৰু বাতৰিক মতামতৰ পৰা পৃথক কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এআইয়ে সাংবাদিকতাক সহায় কৰিব পাৰে কিন্তু এজন সাংবাদিকৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে । পিচিআইৰ সদস্য তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ সমালোচনাত্মক পৰীক্ষাৰ আহ্বান জনাই এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ভাৰতে উন্নয়নৰ নতুন দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত সততা আৰু তথ্যৰ দায়িত্বশীল প্ৰচাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ।
লগতে পঢ়ক : হেডলাইনৰ আঁৰৰ জীৱন: কম দৰমহা, চাকৰিৰ নিৰাপত্তাহীনতা তথা সামাজিক সুৰক্ষাৰ অভাৱৰ মাজত অসমৰ সাংবাদিকৰ ভৱিষ্যৎ!