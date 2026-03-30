মণিপুৰত ১৭ জন উগ্ৰপন্থীক আটক, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক জব্দ
পূব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, বিষ্ণুপুৰ, চাণ্ডেল, কাংপোকপি, চুৰাচান্দপুৰ, টেঙনৌপালকে ধৰি একাধিক জিলাত এই অভিযান চলাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ।
Published : March 30, 2026 at 10:53 PM IST
তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছ স্পিয়াৰ কৰ্পছ তথা মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান ৷ এই যুটীয়া ধাৰাবাহিক অভিযানত চলিত বৰ্ষৰ ২২ মাৰ্চৰ পৰা ২৮ মাৰ্চৰ ভিতৰত ১৭ জন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ৷ এই কথা গুৱাহাটীস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই সোমবাৰে জানিবলৈ দিছে ৷
বিগত ২২ মাৰ্চত অসম ৰাইফলছ আৰু বিষ্ণুপুৰ আৰক্ষীৰ কমাণ্ডোৰ এটা যুটীয়া দলে বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ নামবল সবাল লেইকাইৰ পৰা এজন সক্ৰিয় কে ৱাই কে এল কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । একেদিনাই পশ্চিম ইম্ফলত আন এক অভিযানত প্ৰেপাকৰ(PRO) এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ অভিযানকাৰী দলে কেডাৰজনৰ পৰা এটা ম’বাইল ফোন আৰু ছিম কাৰ্ড জব্দ কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ টেংগনৌপাল জিলাত প্ৰেপাক(ৰা) ৰ ১০ জন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
২৩ মাৰ্চত পূৱ ইম্ফল জিলাৰ লামলাই থানাৰ অন্তৰ্গত চানা গাঁৱত ভাৰতীয় সেনাই অভিযান চলাই কে চি পি(ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পাৰ্টী) ৰ এজন কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে এটা ম’বাইল ফোন আৰু ছিম কাৰ্ড । আনহাতে, ছাৱমবুঙত চলোৱা আন এক অভিযানত কাংগলেইপাক কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (নংড্ৰেনখোম্বা)ৰ এজন সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
বিগত ২৫ মাৰ্চত কাংপকপি জিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰা হয় ৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা কাৰ্বাইন আৰু মেগজিন, দুটা পিস্তল, চাৰিটা পিস্তলৰ মেগজিন, কেইবাটাও একক নলীযুক্ত ৰাইফল, দুটা দেশত নিৰ্মিত মৰ্টাৰ আৰু বহু পৰিমাণৰ গুলী জব্দ কৰে । তদুপৰি ২৬ মাৰ্চত চোৰাংচোৱাৰ সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ লয়লামকোটত দুটা ৰাইফল, তিনিটা বোমা, এটা আই ই ডি, দুটা পাম্প, তিনিটা গ্ৰেণেড আৰু কেইবাজাঁই গুলী জব্দ হয় ।
২৭ মাৰ্চত অসম ৰাইফলছে টেঙনৌপাল জিলাত পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । চেলচন অঞ্চলৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত চলোৱা আন এক অভিযানত কে ৱাই কে এল আৰু কে চি পিৰ এজনকৈ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এটা ম’বাইল ফোন জব্দ কৰে ৷
২৮ মাৰ্চত চাণ্ডেল জিলাৰ ইয়াংগুবুং গাঁৱত অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ছটাকৈ পিস্তল, মেগজিন, এটা একক নলীযুক্ত ৰাইফল, ১৫টা আই ই ডি আৰু দুটা ৰেডিঅ’ জব্দ কৰা হয় ।
প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে এই ধাৰাবাহিক অভিযানে অঞ্চলটোৰ উগ্ৰপন্থীজনিত কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সফল হৈছে ৷ যাৰ জৰিয়তে মণিপুৰলৈ পূৰ্বৰ দৰে শান্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা কিছু পৰিমাণে সফল হোৱাৰ থল আছে ৷
