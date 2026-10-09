যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, কংগ্ৰেছ সাংসদক বৰ্খাস্ত

যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, কংগ্ৰেছ সাংসদক বৰ্খাস্ত
মণিপুৰৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা প্ৰফেছ'ৰ আংগমচা বিমল আক'ইজামৰ বিৰুদ্ধে জেএনইউৰ ১১ গৰাকীক ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ।
Published : October 9, 2026 at 5:44 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক যোন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকগৰাকীক তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অব্যাহতি দিয়া হৈছে । অভিযুক্ত তথা বৰ্খাস্ত হোৱা অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰফেছ'ৰ আংগমচা বিমল আক'ইজাম ।
তেওঁ ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদো হয় । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ এক তদন্ত প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত উপাচাৰ্য শান্তিশ্ৰী ডি পণ্ডিতৰ স্বাক্ষৰিত এক নিৰ্দেশযোগে তৎকালীনভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলৰ অন্তৰ্গত 'চেণ্টাৰ ফৰ ষ্টাডি অব ছ'চিয়েল ছিষ্টেমছ'ত কৰ্মৰত অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ১১ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
অভিযোগকাৰী ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ আছিল যে অধ্যাপক আক'ইজামে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক অশ্লীল তথা আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি আহিছিল । ইয়াৰ উপৰি পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই ছাত্ৰীসকলক অসৎ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । আনকি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ ছাত্ৰীসকলক মাতি নি আপত্তিজনক আচৰণ কৰা বুলিও অভিযোগত উল্লেখ কৰিছিল ।
মে' মাহত এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত আৰু ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আভ্যন্তৰীণ সমিতিয়ে ইয়াৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰে । তদন্তত অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্ৰমাণিত হোৱাত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয় । সেই অনুসৰি চিচিএছ নিয়মাৱলীৰ অধীনত শুকুৰবাৰে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা অব্য়াহতি দিয়া হয় ।
JNU terminates professor accused of sexual harassment Prof. Angomcha Bimol Akoijam was accused of sexual harassment by 11 female students at Jawaharlal Nehru University (JNU). https://t.co/DyQ9q8VCUe— ANI (@ANI) October 9, 2026
উল্লেখ্য যে এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপিকে ধৰি বিভিন্ন মহলে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । লগতে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছিল ।
দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তপক্ষই উপাচাৰ্য শান্তিশ্ৰী ডি পণ্ডিত স্বাক্ষৰিত আৰু ৯ অক্টোবৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত প্ৰফেছ'ৰ আংগমচা বিমল আক'ইজামক বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন আৰু নিৰ্দিষ্ট আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে, "যথাযত প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰি আৰু উপলব্ধ সকলো তথ্য আৰু আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা বিবেচনা কৰি অধ্যাপক আংগমচা বিমল আকোইজামক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেৱাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল ।"
উল্লেখ্য যে চেণ্ট্ৰেল ছিলভাৰ ছাৰ্ভিচ (শ্ৰেণী বিভাজন, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আপীল) নিয়মৰ অধিনিয়ম ১১(ix) অন্তৰ্গত বিধান অনুসৰি এই শাস্তি বিহা হৈছে । আনহাতে, এই নিৰ্দেশনা প্ৰদানৰ পিছতে ইয়াৰ তৎকালীনভাৱে বলৱৎ হৈছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে এই বৰ্খাস্তকৰণ তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব । নিৰ্দেশনাত ইউজিচিৰ প্ৰসংগ নং F.91-1/2013(TFGS)/10(1) আৰু চেণ্ট্ৰেল ছিলভাৰ ছাৰ্ভিচ (শ্ৰেণী বিভাজন, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আপীল) নিয়মাৱলীৰ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম উল্লেখ কৰা হৈছে ।