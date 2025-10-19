জে এন ইউত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ; ২৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটকৰ পিছত মুকলি
JNU ত অনুষ্ঠিত হ’ব ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন ৷ জেনেৰেল ব’ডীৰ বৈঠকৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷
Published : October 19, 2025 at 3:45 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীস্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপিছে ৷ নিৰ্বাচন ওচৰ চপাৰ লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ।
শনিবাৰে মাজনিশা ছাত্ৰসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষী-ছাত্ৰৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । দিল্লী আৰক্ষীয়ে জে এন ইউ এছ ইউৰ সভাপতি নিতেশ কুমাৰ, উপ-সভাপতি মনীষা, সাধাৰণ সম্পাদক মুণ্টিয়া ফাতিমাকে ধৰি ২৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক কৰে যদিও পিছত মুকলি কৰি দিয়ে ।
জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সন্থা(JNUTA) ই দিল্লী আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা আৰু জে এন ইউ প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয়তাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । ১২ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
JNUTA ৰ সভাপতি সুৰজিৎ মজুমদাৰে কয় যে ১৮ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে জে এন ইউৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ প্ৰশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে জে এন ইউৰ তিনিজন বিষয়ববীয়াকে ধৰি ২৮ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক কৰি ৰাখিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, যোৱা শনিবাৰে সন্ধিয়া জে এন ইউৰ পশ্চিম গেটত প্ৰায় ১০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমবেত হৈছিল । বসন্ত কুঞ্জ উত্তৰ থানালৈ পদযাত্ৰা কৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দলটোৱে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই প্ৰতিবাদক বাধা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে নেলছন মেণ্ডেলা মাৰ্গত বেৰিকেড স্থাপন কৰে যদিও তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে বেৰিকেড ভাঙি ৰাজপথত নামি পৰে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে ৰাজধানী চহৰখনত যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে ।
প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ ৰৈছিল প্ৰতিবাদকাৰী
#WATCH | Delhi: 28 students, including JNUSU president Nitish Kumar, vice president Manisha, and general secretary Munteha Fatima, detained and brought to Kapashera Police Station following a scuffle with the Police earlier this evening.— ANI (@ANI) October 18, 2025
Earlier in the evening, 70-80 students… pic.twitter.com/2IcHH0qEkx
জে এন ইউ এছ ইউৰ সভাপতি নীতিশে কয়, ‘‘স্কুল অৱ ছ’চিয়েল ছায়েন্সত (এছ এছ এছ) অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ সংস্থাৰ বৈঠকৰ দিনটোত মোক, উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক আৰু পৰামৰ্শদাতাক এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । এই সময়ছোৱাত আমাক বিভিন্ন দুৰ্বব্যহাৰ কৰাৰ লগতে মাৰপিটো কৰিছিল ৷ আমি লগে লগে দিল্লী আৰক্ষীক ফোন কৰি সহায় বিচাৰিলোঁ, কিন্তু সেই স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আমি যেতিয়া বসন্ত কুঞ্জ থানা অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰি আছিলো, তেতিয়া দিল্লী আৰক্ষীয়ে আমাৰ ওপৰত মলগেটত লাঠিচালনা কৰি প্ৰায় ১০০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক কৰি ৰাখিছিল ।’’
সমগ্ৰ ঘটনাটো কি ?
ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে জে এন ইউ । কেম্পাছত জেনেৰেল ব’ডীৰ বৈঠকৰ সময়তে সংঘটিত হোৱা কাজিয়াৰ সৈতে এই ঘটনাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ অভিযোগ যে জি বি এমৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্তৰ বসন্তকুঞ্জ থানালৈ সমদল কৰি গৈ থানা ঘেৰাওৰ আহ্বান জনাইছিল । আৰক্ষী বিষয়াসকলে সমগ্ৰ দিনটো ছাত্ৰনেতাসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি বিষয়টোৰ তদন্ত চলি থকা বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে । কিন্তু আৰক্ষীৰ এই কার্যক লৈ অসন্তুষ্ট হৈয়েই ছাত্র একতা সভাৰ বিষয়াসকলে থানাখন ঘেৰাও কৰাত জোৰ দিয়ে ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আটক কৰি জেৰাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়ে ৷
