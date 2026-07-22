মেডাণ্টাত সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে নাড্ডা-জিতেন্দ্ৰ সিঙে
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা গুৰুগ্ৰামৰ মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰেও সোণম ৱাংচুকে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ।
By ANI
Published : July 22, 2026 at 8:08 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জগত প্ৰকাশ নাড্ডাই মঙলবাৰে নিশা গুৰুগ্ৰামৰ মেডাণ্টা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ছফদৰজং হাস্পতালৰ পৰা গুৰুগ্ৰামৰ মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰেও সোণম ৱাংচুকে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে সংসদ পদযাত্ৰাৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ এদিনৰ পিছত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সমৰ্থকে পুনৰ যন্তৰ-মন্তৰলৈ উভতি আহি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে । সোমবাৰে ‘সংসদ চালো’ পদযাত্ৰাৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছত ৫ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যন্তৰ-মন্তৰত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদস্থলী দখল কৰে ।
আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আয়োজকসকলে এই প্ৰতিবাদ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অব্যাহত থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে যদিও সংসদ অভিমুখে পৰবৰ্তী পদযাত্ৰা স্থগিত ৰাখিব ।
লগতে পঢ়ক : দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সোণম বাংচুকক মেডাণ্টা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ