উৎসৱৰ বতৰত দেশত হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপৰ উচটনিৰ ষড়যন্ত্ৰ, নিয়াৰ সতৰ্কবাণী

উৎসৱৰ বতৰত দেশত হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপৰ উচটনিৰ ষড়যন্ত্ৰ, নিয়াৰ সতৰ্কবাণী
সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । এই সময়চোৱাত জেহাদী সংগঠনে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নিয়াই ।
Published : October 19, 2025 at 12:13 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাৰ চাইবাৰ ইউনিটে সামাজিক মাধ্যমত ভাৰত বিৰোধী কাৰ্য-কলাপৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । উৎসৱ বতৰত জেহাদী সংগঠনে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি তথ্য লাভ কৰিছে নিয়াই । এপ্ৰিল মাহত তামিলনাডুত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিহাৰৰ এজন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক জেৰা কৰি কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এই তথ্য লাভ কৰে ।
শনিবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়, "সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হিংসাৰ উচটনি দিয়াৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ ।" চোৰাংচোৱাৰ বাতৰিৰ উদ্ধৃতি দি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক শক্তিয়ে উৎসৱৰ বতৰত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেয়ে দেশজুৰি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "দেশজুৰি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীক অধিক সতৰ্কতা বজাই ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে ।"
উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই তামিলনাডুৰ চেংগালপট্টুৰ পৰা আখলাতুৰ ওৰফে মহম্মদ আখলাক মুজাহিদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । নিয়াৰ তদন্ত অনুসৰি বিহাৰৰ কাটিহাৰ জিলাৰ বাসিন্দা অখলাতুৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্য-কলাপৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
নিয়াই কয়, "চাইবাৰস্পেচৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ লস্কৰ-ই-তৈবা মূৰব্বীৰ যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি অন্য ধৰ্মৰ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল । অখলাতুৰে দেশখনক অস্থিৰ কৰি তোলাৰ বাবে আক্ৰমণ চলাবলৈ অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।"
লস্কৰ-ই-তৈবা, জৈছ-ই-মহম্মদকে ধৰি পাকিস্তানৰ কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে সমগ্ৰ দেশৰ নিৰীহ যুৱক-যুৱতীক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি আছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ইউনিটলৈও এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকেও ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত চকু ৰাখিব পাৰে ।"
নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞৰ বক্তব্য:
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ বি কে খান্নাই কয় যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে নিৰীহ যুৱক-যুৱতীসকলক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত চামিল কৰিবলৈ বা প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰিব । খান্নাই কয় যে যিহেতু ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে তেওঁলোকৰ কেডাৰসকলক সীমান্ত পাৰ কৰি পঠিওৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে, সেয়েহে এতিয়া তেওঁলোকে যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰৰোচিত কৰিবলৈ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য-কলাপত জড়িত কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমৰ আশ্ৰয় লৈছে ।
তেওঁ কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে ভাৰতত নিজৰ শক্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হাহাকাৰ কৰিছে । খান্নাই কয়, "এই ধাৰাক স্বীকাৰ কৰি ভাৰতৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহেও যিকোনো ধৰণৰ সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে, যদিও সেয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সংঘটিত হয় ।"
বিগ ডাটা বিশ্লেষণ সক্ষম আৰু বিভিন্ন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, পদ্ধতিৰ স্বয়ংক্ৰিয়কৰণ আৰু ডিজিটেলাইজেচনৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদ তথ্য সংযোজন আৰু বিশ্লেষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে যাতে নিৰীক্ষণ শক্তিশালী কৰা আৰু দক্ষতা, সামঞ্জস্য আৰু জবাবদিহিতা বৃদ্ধি কৰা হয় ।
এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ চাইবাৰ বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ দি সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যৰ সন্ধানৰ বাবে মুখ চিনাক্তকৰণৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় তথ্যকোষৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তুলিছে ।