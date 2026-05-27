ঘোঁৰাত উঠিহে মুন্না গুপ্তা কামলৈ যায়...কিন্তু কিয়?

পেট্ৰ’পণ্যৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৰি থকাৰ সময়তে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এক বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আহিছে ৷

ঘোৰাত উঠি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 12:31 PM IST

গড়ৱা (ঝাৰখণ্ড): পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধিয়ে দেশবাসীক জলাকলা খুৱাইছে ৷ পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ ঠিক পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক ৭ টা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ একাংশ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ কনভয়ৰ আকাৰ সীমিত কৰি এই পদক্ষেপৰ এক দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰাও দেখা গৈছিল ৷

দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে চাৰিবাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ দাম ৷ প্ৰায় সমূহ ৰাজ্যতে পেট্ৰ’লৰ মূল্যৰ শতকৰ ঘৰ পাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্যও শতকৰ কাষ চাপিছে ৷ এনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে ইন্ধনৰ বাবে ৷

পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম বাঢ়িলেও মানুহে নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে যাবই লাগিব ৷ অত্যধিক দাম ভৰি হ’লেও নিজৰ বাহনত ইন্ধন ভৰাব লাগিব ৷ ৰাইজে পেট্ৰ’পণ্যৰ মূল্যবৃদ্ধিত হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এক বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আহিছে ৷

এইজন কৰ্মচাৰীয়ে গাড়ী চলাবলৈহে পেট্ৰ’ল-ডিজেল লাগিব, গতিকে গাড়ী নচলাই এই বিকল্প ব্যৱস্থাৰেই নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ লৈছে ৷ তেওঁৰ নাম মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ৷

ঝাৰখণ্ডৰ গড়ৱা জিলাত লোকপিয়লৰ কামত এই ব্যক্তিগৰাকী নিয়োজিত হৈ আছে ৷ তেওঁৰ কাম হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ পিয়ল কৰা ৷ কিন্তু পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ যি জুই চাই দাম, দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন সৈ জৰীপ চলাবলৈ যোৱাটোৱেই সমস্যা ৷ সেয়ে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে এক বিকল্প ব্যৱস্থা ৷ এটা ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি পিয়লৰ কামত ঘৰে ঘৰে যোৱা দেখা গৈছে গুপ্তাক ৷ তেওঁৰ এই কাৰ্যক ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এক ব্যংগাত্মক প্ৰতিবাদ তথা ঘৰুৱা ব্যৱস্থাৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ হিচাপে লক্ষ্য কৰিছে ৷

তাটিদিৰিস্থিত চৰকাৰী হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক গুপ্তাক ১৬ মে’ৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে লোকপিয়লৰ কাম নিযুক্তি দি আহিছে । তেওঁক নিযুক্তি দিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰ পাংঘাটৱা । তেওঁ কয় যে ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা বাহনৰ তুলনাত ঘোঁৰা চলোৱাটো তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী।

যিহেতু ইন্ধনৰ দাম দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে ঘোঁৰা চলোৱাটো অধিক মিতব্যয়ী আৰু সুবিধাজনক হৈ পৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ৷ গুপ্তাই লগতে কয় যে ঘোঁৰাই সহজেই খাদ্য বিচাৰি পাব পাৰে, আনহাতে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে উপলব্ধতাৰ সমস্যা হয় ।

জিলা শিক্ষা বিষয়া কাইজাৰ ৰাজাই গুপ্তাৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আবেদন ফলপ্ৰসূভাৱে পূৰণ কৰিছে । ৰাজাই কয়, ‘‘গুপ্তা আমাৰ শিক্ষক, যিয়ে ঘোঁৰাত উঠি কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰি আছে । তেওঁ নিজৰ নিৰ্ধাৰিত কাম সততাৰে পালন কৰি আছে । সকলো শিক্ষকে তেওঁৰ পৰা শিকিব লাগে ।” তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গুপ্তাৰ নিজা ঘোঁৰা আছে যিটো তেওঁ লোকপিয়লৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে ।

গুপ্তাই দুৰ্গম অঞ্চলত সৰু সৰু পথ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, য’ত ঘৰবোৰ দূৰে দূৰে থাকে আৰু সমতল ঠাইৰ অভাৱৰ বাবে ওখ ঠাইত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় । বহু বসতিস্থল মূল পথৰ পৰা বহু দূৰৈত থাকে, যিবোৰ স্থানলৈ সৰু সৰু মাটিৰ পথ বা পথাৰৰৰ মাজৰ আলিৰে যাব লাগে ৷ ফলত বাইক বা আন যিকোনো বাহনেৰে প্ৰতিটো স্থানলৈ যোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁ ঘোঁৰাত উঠি ঘৰবোৰত উপনীত হোৱাৰ এক অনন্য উপায় উলিয়ালে ।

গুপ্তাক ঘোঁৰাত উঠি অহা দেখি গাঁৱৰ ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ কয় যে এই অঞ্চলবোৰত মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰাটো অত্যন্ত কঠিন । তেওঁলোকে কয় যে ‘গুৰুজী’ (শিক্ষক) ঘোঁৰাত উঠি অহাটো এটা বুদ্ধিমানৰ কাম ।

ঘোঁৰাত উঠি লোকপিয়লৰ কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্তাৰ সৰলতা আৰু ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীক বহুতে প্ৰশংসা কৰিছে । আন কিছুমানে তেওঁৰ পৰিবহণ পদ্ধতিক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত ‘দেশী যোগাৰ’ বুলি উল্লেখ কৰে । মানুহে অনুভৱ কৰে যে গুপ্তাৰ পৰিবহণ পদ্ধতিয়ে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বাস্তৱতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে আৰু লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নিষ্ঠা আৰু অভিযোজন ক্ষমতাও প্ৰদৰ্শন কৰে । গুপ্তাৰ পৰিবহণৰ ‘ব্যয়বহুল আৰু পৰিৱেশ অনুকূল’ পদ্ধতিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

