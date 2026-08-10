ETV Bharat / bharat

ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ

বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ ৷ আহত কেবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী ৷

Jharkhand Vidhan Sabha gherao
প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ (PTI)
author img

By ANI

Published : August 10, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী : দিল্লীৰ দৰেই ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজপথ ৷ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী অংশ লয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধানসভা অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰাৰ সময়তে প্ৰতিবাদী সমদলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠী চাৰ্জ কৰে ৷

সংবাদ সংস্থা ANI-এ উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজ্য বিধানসভাৰ সমীপত থকা শেষৰ বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ তেনে সময়তে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জল কােনন ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু জল কেননেও প্ৰতিবাদকাৰীসকলক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰসকলে আৰক্ষীক ঠাট্টা-মস্কৰা কৰাহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই আন্দোলনক দমন কৰিবলৈ লাঠি চাৰ্জ কৰে ।

ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চত অংশ ল’বলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাঁচীলৈ অহা প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ আটক কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাছেৰে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যায় ।

'বিধানসভা ঘেৰাও' পদযাত্ৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা লাঠি চাৰ্জত আহত হোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী বিক্ৰম কুমাৰে কয়, "হেমন্ত ছোৰেন জী, আপুনি এনে কৰাটো উচিত নাছিল । আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলো । আমি কোনো গালি-গালাজ কৰা নাছিলো । হঠাতে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ আৰম্ভ কৰিলে । এইটো ভাল কথা হোৱা নাই ৷’’

বিধানসভা ঘেৰাওৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা লাঠি চাৰ্জৰ পাছতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত জোতা-চেণ্ডেল, খালী পানীৰ বটল আদি নিক্ষেপ কৰে ৷ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰে লাহে লাহে আমাক মৰি যোৱাতকৈ একেলগে সকলোকে হত্যা কৰাটোৱেই ভাল ।’’

এজন ক্ষুব্ধ ছাত্ৰই কয়, ‘‘হেমন্ত ছ’ৰেনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰা হৈছে । আমি ভয় নাখাওঁ ৷’’ জগন্নাথপুৰ মন্দিৰৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন এম্বুলেন্সত আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।

ৰাঁচীৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ গোস্বামীয়ে জনোৱা মতে, পদযাত্ৰাৰ সময়ত যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শেষৰখন বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক ভয় খুৱাবলৈ সামান্য শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে লাঠি চাৰ্জত আহত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত অহৰহ কথা-বতৰা চলি আছে ।

ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু ছোৰেনৰ প্ৰতিকৃতি কঢ়িয়াই লৈ গৈ ছাত্ৰ নেতা মহতোৱে কয়, "অনশন কৰি থকাৰ পাছতো কাঁইটীয়া তাঁৰবোৰে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব । মই ইয়ালৈ এম্বুলেন্সত আহিছো । চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব ।"

জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি তেওঁ লগতে কয়, "মই কোনো ভগৱান বা মহান ব্যক্তি নহয়; মই এজন সাধাৰণ মানুহ । চৰকাৰে কিয় অৰাজকতা বিচাৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীত সন্মতি নিদিয়ে ?"

তেওঁ কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ জন্মদিন আৰু তেওঁ এনে পদক্ষেপ লোৱা উচিত নহয়, য'ত যন্তৰ মন্তৰৰ দৰে কিছু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে ইয়াত সংঘটিত হয় । ন্যায়ৰ বাবে মাত মতা ছাত্ৰসকলক আৰু অধিক উত্তেজিত নকৰিব । গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু তেজৰ নৈ বোৱাটো উচিত নহয় । মই মোৰ অনশন ভংগ নকৰো ৷’’

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক, বিজেপি নেতাক গৃহবন্দী

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ

TAGGED:

ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ
ৰাঁচীত বিধানসভা ঘেৰাও
ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ
JHARKHAND VIDHAN SABHA GHERAO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.