ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ
বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ ৷ আহত কেবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী ৷
By ANI
Published : August 10, 2026 at 3:23 PM IST
ৰাঁচী : দিল্লীৰ দৰেই ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজপথ ৷ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী অংশ লয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধানসভা অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰাৰ সময়তে প্ৰতিবাদী সমদলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠী চাৰ্জ কৰে ৷
সংবাদ সংস্থা ANI-এ উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজ্য বিধানসভাৰ সমীপত থকা শেষৰ বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ তেনে সময়তে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জল কােনন ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু জল কেননেও প্ৰতিবাদকাৰীসকলক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰসকলে আৰক্ষীক ঠাট্টা-মস্কৰা কৰাহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই আন্দোলনক দমন কৰিবলৈ লাঠি চাৰ্জ কৰে ।
#WATCH रांची, झारखंड: रांची के SP (ग्रामीण) गौरव गोस्वामी ने कहा, "जब उनमें से कुछ लोगों ने आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश की, जहां पहले से ही धारा 163 लागू है, तो हल्का लाठीचार्ज किया गया। लाठी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं। वे अभी शांत… https://t.co/oXrC6MEaSD pic.twitter.com/5Q0nJRAJbI— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত বিধানসভা ঘেৰাও মাৰ্চত অংশ ল’বলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাঁচীলৈ অহা প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ আটক কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাছেৰে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যায় ।
'বিধানসভা ঘেৰাও' পদযাত্ৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা লাঠি চাৰ্জত আহত হোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী বিক্ৰম কুমাৰে কয়, "হেমন্ত ছোৰেন জী, আপুনি এনে কৰাটো উচিত নাছিল । আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলো । আমি কোনো গালি-গালাজ কৰা নাছিলো । হঠাতে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ আৰম্ভ কৰিলে । এইটো ভাল কথা হোৱা নাই ৷’’
বিধানসভা ঘেৰাওৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা লাঠি চাৰ্জৰ পাছতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত জোতা-চেণ্ডেল, খালী পানীৰ বটল আদি নিক্ষেপ কৰে ৷ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰে লাহে লাহে আমাক মৰি যোৱাতকৈ একেলগে সকলোকে হত্যা কৰাটোৱেই ভাল ।’’
এজন ক্ষুব্ধ ছাত্ৰই কয়, ‘‘হেমন্ত ছ’ৰেনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰা হৈছে । আমি ভয় নাখাওঁ ৷’’ জগন্নাথপুৰ মন্দিৰৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন এম্বুলেন্সত আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Students hold a protest march towards the Vidhan Sabha over recruitment examination issues.— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
Student protester Devendra Nath Mahto says, " the government will have to take a decision, otherwise students will continue to rise in protest like this. by… pic.twitter.com/8hDZnR9xx1
ৰাঁচীৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ গোস্বামীয়ে জনোৱা মতে, পদযাত্ৰাৰ সময়ত যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শেষৰখন বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক ভয় খুৱাবলৈ সামান্য শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে লাঠি চাৰ্জত আহত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত অহৰহ কথা-বতৰা চলি আছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু ছোৰেনৰ প্ৰতিকৃতি কঢ়িয়াই লৈ গৈ ছাত্ৰ নেতা মহতোৱে কয়, "অনশন কৰি থকাৰ পাছতো কাঁইটীয়া তাঁৰবোৰে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব । মই ইয়ালৈ এম্বুলেন্সত আহিছো । চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব ।"
জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি তেওঁ লগতে কয়, "মই কোনো ভগৱান বা মহান ব্যক্তি নহয়; মই এজন সাধাৰণ মানুহ । চৰকাৰে কিয় অৰাজকতা বিচাৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীত সন্মতি নিদিয়ে ?"
#WATCH रांची (झारखंड) में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो प्रदर्शनकारी छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
वे पिछले 9 दिनों से मुख्य विरोध स्थल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर हैं। pic.twitter.com/OqaYPQMSp5
তেওঁ কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ জন্মদিন আৰু তেওঁ এনে পদক্ষেপ লোৱা উচিত নহয়, য'ত যন্তৰ মন্তৰৰ দৰে কিছু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে ইয়াত সংঘটিত হয় । ন্যায়ৰ বাবে মাত মতা ছাত্ৰসকলক আৰু অধিক উত্তেজিত নকৰিব । গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু তেজৰ নৈ বোৱাটো উচিত নহয় । মই মোৰ অনশন ভংগ নকৰো ৷’’