ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ সন্মত চৰকাৰ

ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ সন্মত চৰকাৰ
প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দাবী মানি লৈ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । চিআইডিৰ উপৰিও ইডিয়ে বিষয়টোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে ৷
Published : August 10, 2026 at 12:20 AM IST
ৰাঁচী(ঝাৰখণ্ড): ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত পুনৰবাৰ সেও মানিলে আৰু এখন চৰকাৰে ৷ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ মাজতে অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ অন্তত ঝাৰখণ্ডৰ হেমন্ত ছোৰেণ চৰকাৰে চতুৰ্দশ জেপিএছচি অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
দেওবাৰে সন্ধিয়া মন্ত্ৰী সুদিব্য কুমাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সিদ্ধান্তৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰে । সংবাদমেলখনত ৰাজ্য চৰকাৰে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা চাৰিজন মন্ত্ৰীৰ উপৰিও জেএছএছচিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত কুমাৰ আৰু চিআইডিৰ আইজি মনোজ কৌশিকো উপস্থিত থাকে ।
মন্ত্ৰী সুদিব্য কুমাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ উপৰিও নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ আনহাতে, চিআইডিৰ উপৰিও ইডিয়ে বিষয়টোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে ৷ চিআইডিয়ে গোচৰৰ অপৰাধমূলক দিশটোৰ তদন্ত কৰাৰ বিপৰীতে ইডিয়ে এই পৰীক্ষাত ধনৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল নে নাই, সেইসমূহ বিষয়ৰ তদন্ত কৰিব ।
চিজিএল আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ বাতিলৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবী সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী সুদিব্য কুমাৰে কয় যে, ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ যাৰ বাবে চৰকাৰে এই পৰ্যায়ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আদালতে কোনো নিৰ্দেশ জাৰি কৰিলে চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব ।
ইয়াৰ পিছতো চিজিএল পৰীক্ষাত সংঘটিত হ’ব পৰা যিকোনো বিসংগতিৰ তদন্তৰ খাতিৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশক দায়িত্ব দিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হঠকাৰিতা পৰিত্যাগ কৰি আন্দোলন বন্ধ কৰিব লাগে
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ হঠকাৰিতা পৰিত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী সুদিব্য কুমাৰে পৰিকল্পিতভাৱে বিধানসভা ঘেৰাও আৰু প্ৰতিবাদ সামৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে থিয় হোৱা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত আশ্বাস প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয় যে সাধাৰণতে চৰকাৰে দাবীসমূহ বিবেচনা কৰাত ব্যৰ্থ হ’লে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰি ৷ কিন্তু এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিদিন ধৰি আলোচনা অব্য়াহত আছে ৷ সকলো প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ নিষ্পত্তি হোৱা নাই ।
তেওঁ কয়, ‘‘জেপিএছচিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আইআইএম আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পেছাদাৰীসকলৰ বিশেষজ্ঞৰ মতামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নতুন এছঅ’পি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি আজি চৰকাৰে এটা প’ৰ্টেল মুকলি কৰিছে ৷ য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নতুন এছঅ’পি সন্দৰ্ভত নিজৰ পৰামৰ্শ আৰু মতামত দাখিল কৰিব পাৰিব ।’’
চিবিআইৰ পৰিৱৰ্তে ইডিয়ে তদন্ত চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সুদিব্য কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় জেপিএছচি অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ তদন্ত ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই । এই তদন্তৰ গতি জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৷যাৰ বাবে চৰকাৰে তদন্তৰ ভাৰ ইডিৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰিবলৈ কৰা দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে ।
বৰ্তমানে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে থকা গোচৰসমূহ বাদ দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিনম্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ সামৰিবলৈ আবেদন জনায় ৷ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশে লোৱা যিকোনো সিদ্ধান্ত চৰকাৰে মানি চলিব ।
লগতে পঢ়ক: