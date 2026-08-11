ঝাৰখণ্ড বন্ধ : প্ৰতিবাদী ছাত্ৰৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ বিৰোধিতাৰে ৰাঁচীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতে মঙলবাৰে বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ড বন্ধৰ আহ্বান জনায় ৷ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে ৰাঁচী ৷ চিকিসাৎধীন দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ সৈতে অভিজিৎ দীপকেৰ বাৰ্তালাপ ৷
By ANI
Published : August 11, 2026 at 10:36 AM IST
ৰাঁচী : JPSC আৰু JSSC -কে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ দাবীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সোমবাৰে বিধানসভা ঘেৰাও কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ, জল কেনন নিক্ষেপ, কন্দুৱা গেছ আদি প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মঙলবাৰে (১১ আগষ্ট) ঝাৰখণ্ড বন্ধৰ আহ্বান জনায় । যাৰ ফলত ৰাঁচীৰ বহু বিদ্যালয়েও শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাঁচীত এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে ৷ শিশুসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে সম্ভাৱ্য প্ৰতিবাদ আৰু ইয়াৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা যান-জঁটৰ সমস্যাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বহু বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মঙলবাৰে বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বিশেষকৈ CBSE-ৰ বিদ্যালয়সমূহে ইতিমধ্যে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে । মহানগৰীৰ অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহেও মঙলবাৰে নিশাৰ ভিতৰত ছুটীৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু সকলো বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৷ বহু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে নিজাববীয়াকৈ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰি আছে ।
বিজেপিৰ ঝাৰখণ্ড বন্ধৰ আহ্বান
ইফালে বিজেপিয়ে প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আদিত্য সাহু আৰু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে ঝাৰখণ্ড বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজধানী ৰাঁচীৰ প্ৰশাসনেও বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ উপৰিও অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদেও ১০ আগষ্টত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জৰ অভিযোগৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে বিধানসভা ঘেৰাও কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: BJP calls for a statewide bandh today over the police lathicharge on protesting students amid allegations of irregularities in JPSC and JSSC examinations. Visuals from Kishoreganj Chowk.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kyHgFexSXD
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জৰ প্ৰতিবাদত ৰাঁচীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী । কেইবাটাও অঞ্চলত টায়াৰ জ্বলাই বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জ
১০ আগষ্টত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সময়ত কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত কেবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ৷ ফলত পৰিস্থিতি অধিক বেয়াৰ ফালে গতি কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত ১০ আগষ্টৰ নিশা ৰাঁচী আৰক্ষীয়ে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে ৷ ৰাঁচীৰ উপায়ুক্ত মঞ্জুনাথ ভজনত্ৰী আৰু এছ এছ পি ৰাকেশ ৰঞ্জনে প্ৰতিবাদৰ সময়ত ঘটা ঘটনাসমূহৰ সবিশেষ বিৱৰণ দিয়ে ৷ দুয়োজন বিষয়াই কয় যে অধিকাংশ ছাত্ৰই শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিল ।
কিন্তু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী আৰু অসামাজিক উপাদানে পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল, যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নূন্যতম শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । বিষয়াকেইগৰাকী লগতে কয় যে এই সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ কেবাগৰাকীও লোক আহত হয় ৷
উপায়ুক্ত মঞ্জুনাথ ভজনত্ৰীয়ে কয় যে আন জিলাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে । প্ৰতিবাদৰ অন্তত যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক সহায় কৰিব ।
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰয়োজন হ’লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব । ৰাঁচীৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে লক্ষ্য ৰাখিছে ।
দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্য
ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ বাবে বিগত কেবাদিন ধৰি ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৱে আমৰণ অনশন কৰি আছে ৷ যাৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্য কিছু অৱনমিত হৈছে ৷ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ পৰাৰ স্বত্বেও ১০ আগষ্টত ৰূপায়ণ কৰা বিধানসভা ঘেৰাও প্ৰতিবাদত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই তেওঁ কয় যে যেতিয়ালৈকে এই অনিয়মৰ উচিত তদন্ত নহ’ব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ অনশন কৰিয়ে থাকিব ৷
এই প্ৰতিবাদৰ পাছতে দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্য়ৰ অৱনতি ঘটে ৷ যাৰ ফলত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ ৰাঁচী সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে যদিও তেওঁ এতিয়ালৈকে অনশন ভংগ কৰা নাই ৷
ইফালে ১০ আগষ্টৰ মাজনিশা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোলৈ ভিডিঅ’ কল কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷ বাৰ্তালাপৰ সময়ত অভিজিৎ দীপকে আৰক্ষীৰ এই কার্যক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰি কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যি হ’ল সেয়া অতি দুর্ভাগ্যজনক ৷
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi | Jharkhand BJP has called for a statewide bandh today, protesting the police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.— ANI (@ANI) August 11, 2026
Visuals from Harmu Chowk, Ranchi pic.twitter.com/7UuH4OX1aF
দেৱেন্দ্ৰ মহতোৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত দীপকে কয়, ‘‘যুঁজখন এতিয়াও বহু দীঘলীয়া ৷ গতিকে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত । কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’লে মোক জনাব । এই আন্দোলনৰ প্ৰতি মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ৷’’
দেৱেন্দ্ৰই কয়, ‘‘মোৰ স্বাস্থ্যৰ উঠা-নমা হৈ থকাৰ সত্ত্বেও এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ দাবীৰ আন্দোলন কেতিয়াও পিছুৱাই নাযায় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবী পূৰণৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা নোলোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।’’
দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্য বুজ ল’লে মন্ত্ৰীয়ে
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইৰফান আনছাৰী আৰু বিধায়ক জয়ৰাম মহতো সোমবাৰে সদৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতোৰ স্বাস্থ্য বুজ লয় ৷ বৰ্তমান সদৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মহতো চিকিৎসকৰ নিৰিক্ষণত আছে ৷