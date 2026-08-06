চিকিৎসকৰ ৰূপত বিধায়ক : দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰে মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন

চিকিৎসকৰ ৰূপত বিধায়ক : দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰে মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন
এগৰাকী মহিলা ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদানেৰে এগৰাকী বিধায়ক সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
Published : August 6, 2026 at 6:00 PM IST
ঝাবুৱা(মধ্যপ্ৰদেশ): এগৰাকী বিধায়কৰ মানৱীয়তা ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে এটা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী মহিলাক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৷
বুধবাৰে ৰাজ্যখনৰ ঝাবুৱা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক বিক্ৰান্ত ভুৰিয়াই জনপ্ৰতিনিধিৰ সমানে সমানে এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপেও নিজ কৰ্তব্য পালন কৰে । সমষ্টিটোৰ কল্যাণপুৰ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বাৱাদিয়া গাঁৱত দুখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।
বিধায়কগৰাকী এই সংঘৰ্ষৰ চাক্ষুস সাক্ষী আছিল ৷ তেওঁ অতি তৎপৰতাৰে আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে ৷ কিন্তু সেই সময়ত তাত কোনো চিকিৎসক উপস্থিত নাছিল ৷ যাৰ বাবে আন চিকিৎসক অহালৈ বাট নাচাই বিধায়ক ভুৰিয়াই নিজেই মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৷
বিধায়কগৰাকীৰ এই কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ লগতে কল্যাণপুৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা সেৱাৰ পয়ালগা ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে ৷ আহত মহিলাগৰাকীক সেই সময়ত এক্স-ৰে যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়খনত থকা যন্ত্ৰটোৱে বিভিন্ন কাৰিকৰী কাৰণত সেই সেৱা দিব পৰা নাছিল ৷ একেদৰে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ আৰু অন্যান্য সেৱাসমূহো চিকিৎসালয়ত মজুত নাছিল ৷
উল্লেখ্য যে, সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে বিক্ৰান্ত ভুৰিয়াই এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ তেওঁ শল্য বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে । প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কান্তিলাল ভুৰিয়াৰ পুত্ৰ বিক্ৰান্ত ভুৰিয়া বৰ্তমান ঝাবুৱাৰ বিধায়ক । জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিজৰ সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তে তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটে ৷ যাৰ বাবে আহত মহিলাগৰাকীক নিজে চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বিধায়কগৰাকী টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত বিক্ৰান্ত ভুৰিয়াই কয়, ‘‘মোৰ সন্মুখতে এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটে ৷ য’ত শান্তি মেদা নামৰ এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আমি তেওঁলোকক কল্যাণপুৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁ । তেতিয়া তাত কোনো ড্ৰেছাৰ উপলব্ধ নাছিল ৷ তাকে দেখি মই নিজে এজন চিকিৎসক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ।’’
আনহাতে, চিকিৎসালয়খনত থকা অপৰ্যাপ্ত সা-সুবিধাৰ কথাও বিধায়কগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীৰ ককাল ভঙা সত্ত্বেও আকৃতিত সৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আৰু অপৰ্যাপ্ত ভল্টেজৰ বাবে এক্স-ৰে কৰিব নোৱাৰিলে ৷ তদুপৰি চিকিৎসালয়খনত ড্ৰেছাৰ আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ অভাৱ । আনকি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ আৰু আন আন সামগ্ৰীসমূহো এই চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ নাছিল । বিষয়টোক লৈ ঝাবুৱাৰ বিধায়ক ভুৰিয়াই মুখ্য চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া(চিএমএইচঅ’) আৰু জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৷
লগতে পঢ়ক: এখন লৈ যাওক, এখন থৈ যাওক... গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ অভিনৱ পদক্ষেপ