জেট ইন্ধনৰ মূল্য আকাশলংঘী: প্ৰতি কিলোলিটাৰত অভিলেখ সংখ্য়ক ২.০৭ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি

জেট ইন্ধনৰ মূল্য আকাশলংঘী: প্ৰতি কিলোলিটাৰত অভিলেখ সংখ্য়ক ২.০৭ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি
এটা বিমান সংস্থাৰ মুঠ পৰিচালনা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ জেট ইন্ধনে বহন কৰে । এ টি এফ ভেট ৰাজ্যভেদে ভিন্ন।
Published : April 1, 2026 at 3:50 PM IST
নতুন দিল্লীঃ জেট ইন্ধনৰ মূল্য দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ পশ্চিম এছিয়াত অব্য়াহত থকা সংঘাতৰ মাজতে বুধবাৰে জেট ইন্ধনৰ মূল্য বাঢ়িল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতি কিলোলিটাৰত দুই লাখ টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি এই মূল্য়ই ৰচিলে অভিলেখ । প্ৰতি কিলোলিটাৰত এই মূল্য় হৈছে গৈ ২.০৭ লাখ টকা ।
উল্লেখ্য় যে প্ৰথম অৱস্থাত জেট ইন্ধনৰ মূল্যৰ আকাশলংঘী বৃদ্ধিয়ে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল । অৱশ্য়ে এই বিষয়ত বিষয়াসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহে এই বোজা বহন নকৰে । ইপিনে,কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে বুধবাৰে কয় যে বিশ্বজুৰি এই অভাৱনীয় মূল্য় বৃদ্ধিৰ পিছতো ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহে এ টি এফৰ মূল্য আংশিক ভাৱেহে বৃদ্ধিৰ সন্মুখীন হ’ব ।
কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ স্থিতি :
কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰাণালয়ে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে যে ২০০১ চনৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণমুক্ত ভাৰতত এটিএফৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ভিত্তিত মাহেকীয়াকৈ সংশোধন কৰা হয় । হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱা আৰু বিশ্ব ইন্ধন বজাৰত অস্থিৰতাৰ বাবে ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ঘৰুৱা কাৰ্যকলাপৰ বাবে এটিএফৰ মূল্য ১০০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ঘৰুৱা বিমান সংস্থাৰ প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ১৫ টকা বৃদ্ধি :
কিন্তু ঘৰুৱা বিমান ভাড়াৰ তীব্ৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে (OMC) মাত্ৰ আংশিক বৃদ্ধিহে কাৰ্যকৰী কৰিছে । ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহে সম্পূৰ্ণ বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় ২৫ শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ১৫ টকা বৃদ্ধি পাব বুলি মন্ত্ৰালয়ে সদৰী কৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ পৰা চলাচল কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাসমূহে আন দেশত প্ৰযোজ্য বিশ্বব্যাপী হাৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সম্পূৰ্ণ সংশোধিত এ টি এফৰ মূল্য দিব লাগিব । মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয় যে বিদেশী পথসমূহে এটিএফৰ মূল্য সম্পূৰ্ণ বৃদ্ধিৰ বাবে ধন দিব, এই ধন তেওঁলোকে বিশ্বৰ অন্যান্য ঠাইত যি দিয়ে তাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ'ব ।
ইন্ধনৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে ইতিমধ্যে চাপৰ সন্মুখীন হোৱা ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ হিচাপে চৰকাৰে এই স্পষ্টীকৰণ দিছে । পশ্চিম এছিয়াত আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে দীঘলীয়া পথ ল’বলৈ বাধ্য হোৱাত ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহে কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথত অধিক ইন্ধন ব্য়য় কৰিবলগীয়া হৈছে । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে বিমান সংস্থাসমূহেও যোৱা মাহত টিকটত ইন্ধনৰ অতিৰিক্ত কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।
দিল্লীত এটিএফৰ মূল্য প্ৰতি কিলোলিটাৰত ১,১০,৭০৩.০৮ টকা বা ১১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ২,০৭,৩৪১.২২ টকা হৈছে বুলি চৰকাৰী ইন্ধনৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে প্ৰকাশ কৰিছে । এটা বিমান সংস্থাৰ পৰিচালনা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ এ টি এফে বহন কৰে । চৰকাৰী মালিকানাধীন ভাৰতীয় তেল নিগম, ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ'লিয়ামে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান আৰু বিনিময় হাৰৰ ভিত্তিত প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোত এটিএফ আৰু এলপিজিৰ মূল্য সংশোধন কৰে।
মঙলবাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিগ’, এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ আৰু স্পাইচজেটকে ধৰি প্ৰায় ৩৫০টা বিমান সংস্থাৰ বিশ্বব্যাপী গ্ৰুপিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ সংস্থাই কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ অস্থিৰতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি পাইছে । আইএটিএৰ সঞ্চালক প্ৰধান উইলী ৱালছে কয়,"... মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু তীব্ৰতা নাজানিলে বিমান সংস্থাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰাটো অসম্ভৱ ।
