ঘোষণা হ'ল জেইইৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল, শীৰ্ষত ৰাজস্থানৰ কবীৰ
সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল জেইইৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ ৰাজস্থানৰ কবীৰ চিল্লাৰে এইবাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : April 21, 2026 at 1:41 PM IST
নতুন দিল্লী : ঘোষণা কৰা হ'ল জেইইৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ নেশ্ব'নেল টেষ্ট এজেন্সীয়ে সোমবাৰে ঘোষণা কৰে জেইইৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ ৰাজস্থানৰ কবীৰ চিল্লাৰে এইবাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই বৰ্ষত মুঠ ২৬ জন প্ৰাৰ্থীয়ে ১০০ শতাংশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনত ২৪ জন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ১০০ শতাংশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ জানুৱাৰী মাহত জেইইৰ প্ৰথম সংস্কৰণত ১৩ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংস্কৰণত ১০ লাখতকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
এনটিএই আয়োজন কৰা জেইই পৰীক্ষাত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ পাঁচজনকৈ আৰু ৰাজস্থানৰ চাৰিজন, দিল্লীৰ তিনিজন আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ দুজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ চণ্ডীগড়, বিহাৰ, তামিলনাডু, ওড়িশা আৰু গুজৰাটৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ২.৫ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে জেইই-এডভান্সডৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে যি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান (এনআইটি), ভাৰতীয় তথ্য প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান (আইআইটি) আৰু চৰকাৰী পুঁজিৰে কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান (জিএফটিআই)ত নামভৰ্তি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ৷
এনটিএই জনোৱা অনুসৰি, বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই বছৰত শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰা কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী আছে ৷ ৰাজস্থানৰ কবীৰ চিল্লাৰে এই বৰ্ষত ৩০০ৰ ভিতৰত ৩০০ নম্বৰ লাভ কৰি প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এনটিএই বৰ্তমানেও সঠিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও এইবাৰ মুঠ ১৫ লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ ২০২৫ চনত ১৫.৩৯ লাখ পঞ্জীয়নৰ বিপৰীতে ১৪.৭৫ লাখ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:হঠাতে নামিল কাল, দ’ গাঁতত পৰিল ৯ কিশোৰ, জীৱন্ত উদ্ধাৰ ৭জন