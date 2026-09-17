ETV Bharat / bharat

JEE Main 2027ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা; ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি এনটিএৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা সংস্থাই ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।

JEE Main 2027
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোটা (ৰাজস্থান) : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা জেইই মেইন ২২ জানুৱাৰী ২০২৭ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই (নেশ্ব'নেল টেষ্টিং এজেঞ্চী-এনটিএ) বুধবাৰে নিশা পৰীক্ষাৰ কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰি যুটীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা মূল (জেইই মেইন) ২০২৭ আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই কয় যে ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা জে ই ই মেইন আৰম্ভ হ’ব আৰু ৩১ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ থাকিব ।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ঘোষণাত উল্লেখ কৰিছে যে ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰী আৰু ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । বৰ্তমান অধিসূচনা উল্লেখ আছে যে ৩১ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰা হ’ব । এই অধিসূচনা অনুসৰি ছয় দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ৷"

জেইই মেইন পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইনত কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট (চিবিটি) মোডত অনুষ্ঠিত হয় আৰু দেশৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হয় ।

তেওঁ কয় যে ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে জেইই মেইনৰ বাবে ১২ লাখৰ পৰা ১৬ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু প্ৰায় ১৫ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এইবাৰো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা একেধৰণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

জেইই মেইনতো প্ৰতিযোগিতা ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ২০২৬ চনৰ পৰীক্ষাৰ পঞ্জীয়ন ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । সেয়েহে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহতো ২০২৭ চনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।

এন টি এই সৰ্বভাৰতীয় সৈনিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ দিনো ঘোষণা কৰিছে । অহা ৩১ জানুৱাৰীত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । দেৱ শৰ্মাই লগতে কয় যে এনটিএই নিজৰ অধিসূচনাত স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেলেণ্ডাৰত তালিকাভুক্ত সকলো তাৰিখ সাম্ভাব্য । প্ৰশাসনিক, শৈক্ষিক বা অন্যান্য কাৰণত প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : এনটিএৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ এনএছইউআই-এছএফআইৰ

ইউজিচি নেট পুনৰ পৰীক্ষা : প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এনটিএক তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ

পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত, পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব UGC-NET ২০২৬ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা; NTAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
জে ই ই মেইন
যুটীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা
JEE MAIN 2027 JANUARY SESSION
JEE MAIN 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.