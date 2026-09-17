JEE Main 2027ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা; ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি এনটিএৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা সংস্থাই ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : September 17, 2026 at 1:18 PM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা জেইই মেইন ২২ জানুৱাৰী ২০২৭ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই (নেশ্ব'নেল টেষ্টিং এজেঞ্চী-এনটিএ) বুধবাৰে নিশা পৰীক্ষাৰ কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰি যুটীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা মূল (জেইই মেইন) ২০২৭ আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই কয় যে ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা জে ই ই মেইন আৰম্ভ হ’ব আৰু ৩১ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ থাকিব ।
NTA Examination Calendar | 2026–27— DD NEWS JAMMU | डीडी न्यूज़ जम्मू (@ddnews_jammu) September 17, 2026
The proposed schedule for NTA examinations from December 2026 to March 2027 has been released.
📅 Check the dates
📚 Plan your preparation
🔔 Stay updated with official notifications
JEE (Main) session 1 exam from 22-24, 28-30 January… pic.twitter.com/GZjs6ywOlC
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ঘোষণাত উল্লেখ কৰিছে যে ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰী আৰু ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । বৰ্তমান অধিসূচনা উল্লেখ আছে যে ৩১ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰা হ’ব । এই অধিসূচনা অনুসৰি ছয় দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ৷"
জেইই মেইন পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইনত কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট (চিবিটি) মোডত অনুষ্ঠিত হয় আৰু দেশৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হয় ।
তেওঁ কয় যে ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে জেইই মেইনৰ বাবে ১২ লাখৰ পৰা ১৬ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু প্ৰায় ১৫ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এইবাৰো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা একেধৰণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
জেইই মেইনতো প্ৰতিযোগিতা ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ২০২৬ চনৰ পৰীক্ষাৰ পঞ্জীয়ন ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । সেয়েহে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহতো ২০২৭ চনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।
এন টি এই সৰ্বভাৰতীয় সৈনিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ দিনো ঘোষণা কৰিছে । অহা ৩১ জানুৱাৰীত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । দেৱ শৰ্মাই লগতে কয় যে এনটিএই নিজৰ অধিসূচনাত স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেলেণ্ডাৰত তালিকাভুক্ত সকলো তাৰিখ সাম্ভাব্য । প্ৰশাসনিক, শৈক্ষিক বা অন্যান্য কাৰণত প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে ।