JEE Main 2026: অনলাইন আবেদন আৰম্ভ; জানক মাচুল, পঞ্জীয়ন আৰু সম্ভাৱ্য পৰীক্ষাৰ তাৰিখ

JEE Main 2026: অনলাইন আবেদন আৰম্ভ; জানক মাচুল, পঞ্জীয়ন আৰু সম্ভাৱ্য পৰীক্ষাৰ তাৰিখ
IIT, NIT আৰু IIITৰ দৰে অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা JEE Main 2026-ৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ । ২৭ নৱেম্বৰলৈকে চলিব পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : November 1, 2025 at 12:44 PM IST
কোটা : অৱশেষত আৰম্ভ হ’ল দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা JEE Main 2026-ৰ বাবে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া । পৰীক্ষা পৰিচালনা সংস্থা নেচনেল টেষ্টিং এজেন্সীয়ে শুকুৰবাৰে (৩১ অক্টোবৰ) মাজনিশাৰ পৰা আবেদন প্ৰপত্ৰ মুকলি কৰিছে ।
প্ৰাৰ্থীসকলে ২০২৫ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰলৈকে এন টি এৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট jeemain.nta.nic.in-ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ।
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাৰ মতে, অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া পঞ্জীয়ন, আবেদন প্ৰপত্ৰ পূৰণ, মাচুল পৰিশোধকে ধৰি তিনিটা পৰ্যায়ত হ’ব । পৰীক্ষাৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু গণিত বাধ্যতামূলক বিষয় । আনহাতে, এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বয়সৰ কোনো সীমা নাই ।
দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ বা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব । প্ৰপত্ৰত উল্লেখ কৰা সবিশেষ তেওঁলোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ’ব লাগিব ।
যোৱা বছৰ ১৫.৩৯ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে JEE Main 2025-ৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাৰ বিপৰীতে ১৪.৭৫ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । দেৱ শৰ্মাই কয় যে এই বছৰ এই সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰীক্ষাৰ সময়সূচী
- JEE Main 2026-ৰ প্ৰথম ছেছন ২০২৬ চনৰ ২১ৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, দ্বিতীয় ছেছন ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১০ এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
- এন টি এৰ মতে, ২০২৬ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত জানুৱাৰী মাহৰ ছেছনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব । আনহাতে, এপ্ৰিল মাহৰ ছেছনৰ ফলাফল ২০২৬ চনৰ ২০ এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাব ।
পৰীক্ষাৰ মাচুল (শ্ৰেণীভিত্তিক)
- সাধাৰণ শ্ৰেণী (BE/B Tech) : ১০০০ টকা
- ছাত্ৰী (সাধাৰণ) : ৮০০ টকা
- ই ডব্লিউ এছ আৰু অ' বি চি (ছাত্ৰ) : ৯০০ টকা
- ই ডব্লিউ এছ আৰু অ' বি চি (ছাত্ৰী) : ৮০০ টকা
- অনুসূচিত জাতি/জনজাতি/বিশেষভাৱে সক্ষম/তৃতীয় লিংগ : ৫০০ টকা
BArch আৰু BPlan দুয়োটা পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে :
- সাধাৰণ/ই ডব্লিউ এছ/অ' বি চি (ছাত্ৰ) : ২০০০ টকা
- সাধাৰণ/ই ডব্লিউ এছ/অ' বি চি (ছাত্ৰী) : ১৬০০ টকা
- অনুসূচিত জাতি/জনজাতি/বিশেষভাৱে সক্ষম/তৃতীয় লিংগ : ১০০০ টকা
ভাৰতৰ বাহিৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বাছনি কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে :
- সাধাৰণ (ছাত্ৰ) : ৫,০০০ টকা
- সাধাৰণ (ছাত্ৰী) : ৪,০০০ টকা
- ই ডব্লিউ এছ/অ' বি চি (ছাত্ৰ) : ৪৫০০ টকা
- ই ডব্লিউ এছ/অ' বি চি (ছাত্ৰী) : ৪ হাজাৰ টকা
- অনুসূচিত জাতি/জনজাতি/বিশেষভাৱে সক্ষম : ২৫০০ টকা
- তৃতীয় লিংগ : ৩০০০ টকা
ইংৰাজী, হিন্দী, অসমীয়া, বাংলা, গুজৰাটী, কানাড়া, মালয়ালম, মাৰাঠী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু আৰু উৰ্দুকে ধৰি ১৩টা ভাষাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
JEE Main-ৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি
এন আই টি, আই আই টি আৰু চৰকাৰী পুঁজিৰে চলি থকা কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানত (জি এফ টি আই) নামভৰ্তিৰ বাবে JEE Main-ৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি JEE Advance-ৰ বাবেও ই অৰ্হতা পৰীক্ষা হিচাপে কাম কৰে, যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানত (আই আই টি) নামভৰ্তি কৰিব পাৰে ।
দেৱ শৰ্মাই কয় যে প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে । ২০২১ চনত প্ৰায় ১০.৪৮ লাখে পঞ্জীয়ন কৰাৰ বিপৰীতে ৯.৩৯ লাখ শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । পিছৰ বছৰ অৰ্থাৎ ২০২২ চনত ১০.২৬ লাখ পঞ্জীয়নৰ বিপৰীতে ৯.০৫ লাখ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । আনহাতে, ২০২৩ চনত ১১.৩ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ২০২৪ চনত ১৪.১৫ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৫ চনত ১৪.৭৫ লাখ অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এই সংখ্যা হৈছে ২০২১ চনৰ তুলনাত ৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি ।
আবেদন প্ৰক্ৰিয়া তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব :
(i) পঞ্জীয়ন
- JEE Main ৱেবছাইটলৈ যাওক ।
- নাম, পিতৃ-মাতৃৰ নাম, লিংগ, জন্ম তাৰিখ, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি আৰু ঠিকনা পূৰণ কৰক ।
- তাৰ পিছত এটা পাছৱৰ্ড দিয়ক ।
- ছিকিউৰিটি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ দিয়ক ।
- পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰা অ’ টি পি দিয়ক ।
- ইয়াৰ পিছত প্ৰাৰ্থীজনে JEE Main পঞ্জীয়ন নম্বৰ লাভ কৰিব ।
(ii) আবেদন প্ৰপত্ৰ
- প্ৰাৰ্থীয়ে আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ডকে ধৰি বৈধ আই ডি কাৰ্ড দাখিল কৰিব লাগিব ।
- ডিজিলকাৰ, আধাৰ, আপাৰ আইডি (AAPAR ID), একাডেমিক বেংক অব ক্ৰেডিট আইডি কাৰ্ডৰ সবিশেষ, ভাৰতীয় পাছপ'ৰ্ট বা পেন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰক ।
- জাতিগত আৰু শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰক । বিশেষভাৱে সক্ষমসকলে তেওঁলোকৰ ইউ ডি আই ডি (UDID) দিব লাগিব ।
- ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয়তা, ৰাজ্যিক যোগ্যতাৰ কোড (state code of eligibility), শ্ৰেণী আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ তথ্য দিয়ক ।
- তাৰ পিছত দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ সবিশেষ দিব ।
- নথিপত্ৰ, ফটো আৰু স্বাক্ষৰৰ স্কেন কৰা কপি আপলোড কৰক ।
(iii) মাচুল পৰিশোধ
- প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ মাচুল অনলাইনযোগে দিব লাগিব (নেট বেংকিং, ডেবিট/ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ইউ পি আইৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰি) ।
- আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ’লে নিশ্চিতকৰণ পৃষ্ঠাৰ পৰা এটা প্ৰিণ্ট আউট লওক আৰু ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰাখক ।