১৭ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব JEE Advanced 2026
ডুবাই, কাঠমাণ্ডুকে ধৰি ২২৩ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই পৰীক্ষাত পাঠ্যক্ৰম বা যোগ্যতাৰ নহ’ব কোনো পৰিৱৰ্তন ৷ মাচুল বৃদ্ধি কেৱল বিদেশৰ কেন্দ্ৰৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য ৷
Published : December 31, 2025 at 11:46 PM IST
কোটা(ৰাজস্থান): ভাৰতৰ অন্যতম সন্মানীয় অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে কঠিন যৌথ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা জে ই ই এডভান্সড ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ’ব আগন্তুক বৰ্ষৰ ১৭ মে’ত ৷ এই তথ্য বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ৰুৰকীস্থিত আয়োজক প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজিয়ে ।
বুলেটিনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ভাৰতৰ ২২১ টা কেন্দ্ৰ আৰু বিদেশৰ দুখন স্থান ক্ৰমে ডুবাই আৰু কাঠমাণ্ডুকে ধৰি ২২৩ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই পৰীক্ষা । ভাৰতত এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগা পৰীক্ষাৰ্থী(প্ৰবাসী ভাৰতীয়কে ধৰি) ৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিৱৰ্তিত থাকিব পৰীক্ষাৰ মাচুল ৷ আনহাতে বিদেশৰ কেন্দ্ৰ বাছি লোৱা প্ৰাৰ্থীৰ পঞ্জীয়ন মাচুল ৫০ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই কয় যে এইবাৰ পাঠ্যক্ৰম বা যোগ্যতাৰ মাপকাঠীত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।
যোগ্যতা আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা
বুলেটিন অনুসৰি আই আই টিত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠী অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷ প্ৰাৰ্থীসকলে দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৭৫% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোক ব’ৰ্ডৰ শীৰ্ষ ২০ শতাংশত থাকিব লাগিব । জে ই ই মেইনছৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত শীৰ্ষ ২.৫ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে জে ই ই এডভান্সৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।
শ্ৰেণী অনুসৰি বিভাজন তলত দিয়া ধৰণৰ:
- সাধাৰণ: ১,০১,২৫০
- অ’বিচি: ৬৭,৫০০
- ই ডব্লিউ এছ: ২৫,০০০
- অনুসূচিত জাতি: ৩৭,৫০০
- এছ টি: ১৮,৭৫০
মেধা তালিকাৰ বাবে নূন্যতম নম্বৰ
কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং বিশেষজ্ঞ অমিত আহুজাই কয় যে বুলেটিনত জে ই ই এডভান্সড মেৰিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলগীয়া নূন্যতম যোগ্যতাসম্পন্ন নম্বৰৰ বিষয়েও প্ৰকাশ কৰা হৈছে । সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মুঠ ৩৫% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব, যাৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিষয়ত কমেও ১০% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব । অ’ বি চি আৰু ই ডব্লিউ এছত প্ৰতিটো বিষয়ত সৰ্বমুঠ ৩১.৫% আৰু ৯% নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বিপৰীতে এছ চি আৰু এছ টি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিটো বিষয়ত মুঠ ১৭.৫% আৰু ৫% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক: সলনি হ'ল চি বি এছ ইৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী