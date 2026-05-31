১ জুনত ঘোষণা হ’ব JEE ADVANCED 2026 ৰ ফলাফল
Published : May 31, 2026 at 6:44 PM IST
কোটা (ৰাজস্থান): ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (আই আই টি) ৰুৰকীয়ে ১ জুন সোমবাৰে পুৱা ১০ বজাত JEE ADVANCED 2026 ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব ।ফলাফল আৰু মাৰ্কশ্বীট অফিচিয়েল ৱেবছাইট jeeadv.ac.in ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ।
এইবাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ১ লাখ ৮০ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰশ্নকাকতখনক প্ৰত্যাহ্বানমূলক বুলি অভিহিত কৰিছে, যাৰ ফলত সম্ভৱতঃ কাট অফ মাৰ্ক কম হ’ব পাৰে ।
শিক্ষাবিদ দেৱ শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰে যে ২০২৫ চনত কাউন্সেলিঙৰ যোগ্যতাৰ বাবে কাট অফ আছিল ৩৬০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৭৪ নম্বৰ । কিন্তু এইবাৰৰ পৰীক্ষা অধিক কঠিন হোৱাৰ বাবে প্ৰায় ৭০ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হয়তো যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
শৰ্মাই কয়, ‘‘৯৫ নম্বৰ লাভ কৰিলে আই আই টিৰ আসন নিশ্চিত হ’ব পাৰে । সাধাৰণতে JEE ADVANCED 2026 ৰ প্ৰায় ২৫ৰ পৰা ৩০ শতাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে; এই বছৰ প্ৰায় ৪৫ৰ পৰা ৫০ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে এই পৰীক্ষাত দেশজুৰি ২৩ খন আই আই টিৰ প্ৰায় ১৮,১৬০ খন আসনত নামভৰ্তিৰ সুবিধা আছে, য’ত বি.টেক, বি.টেক-এম.টেক ডুৱেল ডিগ্ৰী, বি.এছ. (বিজ্ঞান), আৰু বি.এছ.-এম.এছ. ডুৱেল ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়নৰ সুবিধা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ।
আই আই টিৰ আসনৰ বাবে ৯৭ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন
JEE ADVANCED 2025 ৰ ফলাফলত ২০,৭৯২ ৰেংক লৈ ৯২ নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে আই আই টি বাৰাণসী (বি এইচ ইউ)ৰ ৫ বছৰীয়া স্থাপত্য স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত (Architecture programme) নামভৰ্তি লাভ কৰে । বি.টেকৰ আসনৰ বাবে ৯৭ নম্বৰ লাভ কৰি আই আই টি জম্মুত মেটেৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হয় ১৮,১৫৬ ৰেংক লাভ কৰা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ।
‘কেৱল মহিলা’ শাখাত আই আই টি বাৰাণসী (বি এইচ ইউ)ৰ আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰগ্ৰেমত ৮০ নম্বৰ আৰু ২৮,৪৮১ ৰেংক লাভ কৰি নামভৰ্তি কৰে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে । ইয়াৰ উপৰিও আই আই টি জম্মুত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আসনত একেটা শিতানত ৮৩ নম্বৰ লাভ কৰা ২৬,৭৬৭ ৰেংকৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নাম ভৰ্তি কৰে ।
অতীতৰ ধাৰাসমূহৰ উদ্ধৃতি দি শৰ্মাই পৰামৰ্শ দিয়ে যে ২০২৬ চনৰ কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কাকতখন জটিল হোৱাৰ পাছতো ক্লজিং ৰেংক এই সংখ্যাৰ আশে-পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ফলস্বৰূপে এই ৰেংকসমূহৰ কাট অফ মাৰ্ক কম হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে, কিয়নো শীৰ্ষ নম্বৰ লাভ কৰা আৰু অন্যান্য প্ৰাৰ্থীৰ ৰেংক দুয়োটা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
JEE ADVANCED পৰীক্ষাত কাউন্সেলিঙৰ বাবে যোগ্যতা বিষয়ভিত্তিক আৰু সামগ্ৰিক কাটঅফ দুয়োটাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যোৱা বছৰ (২০২৫) বিষয়ভিত্তিক কাটঅফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ থ্ৰেছহোল্ড আছিল ৭ নম্বৰ আৰু এগ্ৰিগেটৰ বাবে ৭৪ নম্বৰ ।
শিক্ষাবিদ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকত যোৱা কেবাবছৰৰ ভিতৰত দেখা পোৱা আটাইতকৈ কঠিন কাকত । তেওঁ কয়, ‘‘দ্বিতীয় শ্বিফটত গণিতৰ গৱেষণা পত্ৰখন দীঘলীয়া আছিল, আনহাতে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা পত্ৰখন বিশেষভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেইবোৰ সমাধান কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদিও বিগত তিনি বছৰ ধৰি কাট অফ মাৰ্ক ৭০ৰ ওপৰত আছে, এইবাৰ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
৫৫ নম্বৰ লৈও অৰ্হতা লাভ কৰা সম্ভৱ
শৰ্মাই আঙুলিয়াই দিয়ে যে ২০২০ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ভিতৰত কাট অফ মাৰ্ক ৫৫ৰ পৰা ৭০ৰ ভিতৰত আছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০১৯ চনত ৯৩ নম্বৰ, ২০২৩ চনত ৮৬ নম্বৰ আৰু ২০২৪ চনত ১০৯ নম্বৰ আছিল । ২০২৫ চনত প্ৰশ্নকাকত কঠিন আছিল যদিও ২০২৬ চনৰ কাগজখন আৰু অধিক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে প্ৰত্যাহ্বানমূলক ।
তেওঁ কয়, ‘‘২০২৫ চনত কমেও ৫৪,৩৭৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল; এই বছৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তথাপিও কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰ হৈয়ে আছে ।’’
তেওঁৰ মতে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত পছন্দৰ ভিত্তিত অভিযান্ত্ৰিক আসন নিৰ্বাচন কৰে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মেৰিট তালিকাত তেওঁলোকৰ স্থান অনুসৰি আই আই টিৰ আসন আৱণ্টন দিয়া হয় । তেওঁ কয়, ‘‘অৰ্হতা কাটঅফতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে অৱশেষত আই আই টিৰ আসন নিশ্চিত কৰে ।’’
