যাত্ৰা সিঙৰ ২০০০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা : প্ৰেম আৰু সন্মানৰ প্ৰতীক এটা হাতীৰ কাহিনী
২০০০ কিলোমিটাৰ পথ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত অৰুণাচলৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হোৱা হাতীটোক ঢোলে-ডগৰে স্বাগতম জনাই পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।
Published : February 14, 2026 at 7:22 PM IST
প্ৰতাপগড় (উত্তৰ প্ৰদেশ) : এটা হাতী আৰু মালিকৰ মাজৰ এক দীঘলীয়া বিচ্ছেদৰ কাহিনী । এই সময়ছোৱাত নিজৰ মালিকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল হাতীটো । আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে মালিকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিল হাতীটো । অৱশেষত এক দীঘলীয়া আইনীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত মালিকৰ ঘৰত উপস্থিত হয় হাতীটো । এই দীঘলীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া এগৰাকী পুত্ৰই নিজৰ মাতৃৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে চলাই গৈছিল ।
এই আইনী যুঁজৰ গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ । অৱশেষত মাতৃৰ ইচ্ছাৰ জয় হ'ল আৰু হাতীটো অৰুণাচলৰ পৰা সুদীৰ্ঘ পথ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হয় । আদালতৰ নিৰ্দেশত ২০০০ কিলোমিটাৰ পথ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত হাতীটো নিজৰ মালিকৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ।
ইফালে হাতীটো গাঁওখনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গাঁওবাসীয়ে ইয়াক আন্তৰিকতাৰে আৰু ধুমধামেৰে স্বাগতম জনায় । পুৰোহিতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰে হাতীটোক পুষ্পবৃষ্টি কৰে । আনহাতে, হাতীটোৰ আগমনক লৈ সম্পূৰ্ণ গাঁওখনত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
ঘটনাটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাণীগঞ্জ বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত ছিণ্টপুৰ গাঁৱৰ । গাঁওখনৰ নিবাসী তথা বিজেপি নেতা অশোক ত্ৰিপাঠীয়ে কয়, "মোৰ পিতৃ ৰাম প্ৰকাশ ত্ৰিপাঠীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত শিক্ষকতা কৰিছিল । তাৰ লোকসকলে তেওঁক বহুত সন্মান আৰু মৰম কৰিছিল । তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে তেওঁৰ কথা মানি চলিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত নামছাই অঞ্চলৰ লোকে তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশৰ চিন স্বৰূপে ২০২৩ চনত মোৰ মা কেৱলা ত্ৰিপাঠীলৈ আগবঢ়াইছিল । হাতীটোৰ নাম ৰখা হৈছিল যাত্ৰা সিং । ইয়াক অৰুণাচলবাসীৰ মৰম হিচাপে লৈ আমাৰ পৰিয়ালটোৱে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যাত্ৰা সিঙৰ চোৱাচিতাৰ ব্যৱস্থা অৰুণাচল প্ৰদেশতে কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা হাতীটো তাতেই আছিল । তাৰ প্ৰতিপালনৰ বাবে দুটা মাউট আৰু খাদ্য আৰু থকা ঠাইৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু খৰচো বহন কৰা হৈছিল । হাতীটোক পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই অতি মৰম কৰিছিল ।"
আনহাতে, কেৱলা দেৱীয়ে হাতীটো এবাৰ চোৱাৰ বৰ হেঁপাহ কৰিছিল । লগতে পুত্ৰক কৈছিল যে হাতীটো পিতৃক উপহাৰ স্বৰূপে দিয়া হৈছিল । সেয়ে হাতীটোক এবাৰলৈ হ'লেও তেওঁৰ উত্তৰ প্ৰদেশস্থিত পৈতৃক গৃহলৈ আনিব লাগে । লগতে মাতৃয়ে কৈছিল যে হাতীটোক আনি তেওঁ পূজা কৰিব বিচাৰে । ইয়াৰ পিছতে অশোক ত্ৰিপাঠীয়ে হাতীটো উত্তৰ প্ৰদেশলৈ আনিবৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ।
তাৰবাবে তেওঁ প্ৰথমবাৰ ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আইনগতভাৱে অৰুণাচল চৰকাৰলৈ আবেদন কৰে । ইয়াৰ পিছত বিষয়টো গৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পায় । তাৰ পিছত বিষয়টোক লৈ গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিয়ে হাতীটোক উত্তৰ প্ৰদেশলৈ অনাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিছত যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত অৰুণাচল প্ৰদেশ বন বিভাগৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত আদেশ জাৰি কৰা হয় । এই আদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, বংগ, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশলৈ জাৰি কৰা হয় । কিয়নো হাতীটো এই ৰাজ্যকেইখনৰ মাজেৰে আহিব লাগিব ।
ইয়াৰ পিছত হাতীটোৱে ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত নামছাইৰ পৰা গাড়ীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছত হাতীটো দীঘলীয়া পথ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতাপগড়ৰ গাঁওখনত উপস্থিত হয় । যাত্ৰা সিঙে যোৱা মঙলবাৰে গাঁওখনত উপস্থিত হয় । হাতীটোক পৰিবহণৰ বাবে প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা খৰচ হোৱা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । আনহাতে, অতি সাৱধানতাৰে হাতীটোক প্ৰায় ২০০০ কিলোমিটাৰ পৰিবহণ কৰা হয় ।