ETV Bharat / bharat

যশৱন্ত গড় : ১৯৬২ যুদ্ধৰ নীৰৱ সাক্ষী ৩০০ চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল

১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ স্মৃতি বহনকাৰী টাৱাঙৰ যশৱন্ত গড় । যি ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ সৈনিক লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ বীৰত্বৰ প্ৰমাণ ।

Jaswant Garh War Memorial
টাৱাঙৰ ঐতিহাসিক যশৱন্ত গড় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টাৱাং (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ নুৰানং ছেক্টৰৰ ওচৰত থকা যশৱন্ত গড় আজিও ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ ৰক্তাক্ত স্মৃতি বহন কৰি থকাৰ এক নীৰৱ প্ৰমাণ । ইয়াত সংৰক্ষিত আছে যুদ্ধত নিহত প্ৰায় ৩০০ চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল, যি ১৯৬৫ চনত নিৰ্মাণ কৰি বিগত ৬১ বছৰে বিশেষ যত্নৰে ৰখা হৈছে ।

ফলকত উল্লেখ থকা অনুসৰি সংঘাতৰ সময়ত প্ৰায় ৫০০ চীনা সৈন্য আহত হৈছিল আৰু চীনৰ বাহিনীয়ে ঘূৰাই নোলোৱাত ৩০০ৰো অধিক সৈনিকক ইয়াত সমাধিস্থ কৰা হয় । এই চীনা সমাধিস্থৰ লগত জড়িত হৈ আছে ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ সৈনিক লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ কাহিনী ।

টাৱাঙৰ ঐতিহাসিক যশৱন্ত গড় (ETV Bharat)

যশৱন্ত সিং ৰাৱট-নুৰানং ছেক্টৰৰ অমৰ যোদ্ধা

১৯৬২ চনৰ যুদ্ধত নুৰানং ছেক্টৰৰ সন্মুখ ৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা গড়ৱাল ৰাইফলছৰ লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটে দুই সৈনিকক লগত লৈ বহু সংখ্যক চীনা বাহিনীকে কেইবাদিনো প্ৰতিহত কৰি ৰাখি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । সংকটজনক পৰিস্থিতিত দেখুওৱা এই বীৰত্বৰ বাবে তেওঁক মৰণোত্তৰভাৱে মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় । আজিও যশৱন্ত গড় সেই বীৰত্ব, আনুগত্য আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিচিত ।

Jaswant Garh War Memorial
১৯৬২ যুদ্ধৰ নীৰৱ সাক্ষী যশৱন্ত গড় (ETV Bharat)

চীনা সমাধিস্থল-১৯৬২ৰ সংঘাতৰ কঠিন বাস্তৱতা

নুৰানং অঞ্চলৰ সমীপত থকা চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল দীৰ্ঘদিনৰে পৰা স্থানীয় লোক আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত হৈ আহিছে । সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চল হোৱাত বহু স্থানেই অচিনাক্ত বা সীমিতভাৱে নথিভুক্ত হৈ আছে । তথাপিও যশৱন্ত গড়ৰ এই বিশেষ সমাধিস্থল যুদ্ধৰ নীৰৱ ইতিহাসক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে ।

Jaswant Garh War Memorial
১৯৬২ যুদ্ধৰ নীৰৱ সাক্ষী যশৱন্ত গড় (ETV Bharat)

ৱালং যুদ্ধ-পূব অৰুণাচলৰ অন্য এক ৰক্তাক্ত অধ্যায়

১৯৬২ চনৰ সেই যুদ্ধৰ সময়ত আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত চীনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত ১৯৬২ চনৰ আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত চীনৰ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৭৫২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ৫৫৪ গৰাকী আহত হৈছিল ।

Jaswant Garh War Memorial
১৯৬২ যুদ্ধৰ নীৰৱ সাক্ষী যশৱন্ত গড় (ETV Bharat)

আন আন অনুমান অনুসৰি সমগ্ৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত চীনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৭২২ গৰাকী আৰু আহত ১,৬৯৭ গৰাকী । ৱালঙৰ বিষয়ে লিখিত নিৰ্দিষ্ট বিৱৰণত যথেষ্ট লোকচান হোৱাৰ বিষয়েও সদৰী কৰিছে ।

Jaswant Garh War Memorial
বীৰ সৈনিক লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ স্মৃতি বিজড়িত (ETV Bharat)

ভাৰতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ "ৱালং আৰু হেলমেট টপ"ত আজিও সজীৱ হৈ আছে আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক হৈছে কুমাও ৰেজিমেণ্টৰ ৱালং যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ । এই স্মৃতিসৌধ ২০২১ চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।

Jaswant Garh War Memorial
৩০০ চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল (ETV Bharat)

ইতিহাস, সন্মান আৰু শৌৰ্যৰ মিলনস্থল

যশৱন্ত গড়, চীনা সমাধিস্থল আৰু যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ বীৰগাঁথাই ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত সংঘাতৰ কঠিন পৰিস্থিতি আৰু সেনাবাহিনীৰ আত্ম বলিদানৰ এক দৃঢ় স্মৃতি বহন কৰে । এই সমাধিস্থলে যুদ্ধৰ উভয় পক্ষৰ ত্যাগক সমভাৱে স্মৰণ কৰাই আৰু যশৱন্ত গড় আজিও বীৰত্বৰ নীৰৱ প্রতীক হিচাপে অটুট আছে ।

লগতে পঢ়ক :সাঁচিগছে কোটিপতি কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ কৃষকক: আপুনিও কৰিব পাৰে এই লাভৱান খেতি

TAGGED:

CHINESE GRAVEYARD
ইটিভি ভাৰত অসম
SONITPUR
1962 INDO CHINA WAR
JASWANT GARH WAR MEMORIAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.