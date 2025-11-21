যশৱন্ত গড় : ১৯৬২ যুদ্ধৰ নীৰৱ সাক্ষী ৩০০ চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল
১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ স্মৃতি বহনকাৰী টাৱাঙৰ যশৱন্ত গড় । যি ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ সৈনিক লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ বীৰত্বৰ প্ৰমাণ ।
টাৱাং (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ নুৰানং ছেক্টৰৰ ওচৰত থকা যশৱন্ত গড় আজিও ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ ৰক্তাক্ত স্মৃতি বহন কৰি থকাৰ এক নীৰৱ প্ৰমাণ । ইয়াত সংৰক্ষিত আছে যুদ্ধত নিহত প্ৰায় ৩০০ চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল, যি ১৯৬৫ চনত নিৰ্মাণ কৰি বিগত ৬১ বছৰে বিশেষ যত্নৰে ৰখা হৈছে ।
ফলকত উল্লেখ থকা অনুসৰি সংঘাতৰ সময়ত প্ৰায় ৫০০ চীনা সৈন্য আহত হৈছিল আৰু চীনৰ বাহিনীয়ে ঘূৰাই নোলোৱাত ৩০০ৰো অধিক সৈনিকক ইয়াত সমাধিস্থ কৰা হয় । এই চীনা সমাধিস্থৰ লগত জড়িত হৈ আছে ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ সৈনিক লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ কাহিনী ।
যশৱন্ত সিং ৰাৱট-নুৰানং ছেক্টৰৰ অমৰ যোদ্ধা
১৯৬২ চনৰ যুদ্ধত নুৰানং ছেক্টৰৰ সন্মুখ ৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা গড়ৱাল ৰাইফলছৰ লেন্স নায়ক যশৱন্ত সিং ৰাৱটে দুই সৈনিকক লগত লৈ বহু সংখ্যক চীনা বাহিনীকে কেইবাদিনো প্ৰতিহত কৰি ৰাখি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । সংকটজনক পৰিস্থিতিত দেখুওৱা এই বীৰত্বৰ বাবে তেওঁক মৰণোত্তৰভাৱে মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় । আজিও যশৱন্ত গড় সেই বীৰত্ব, আনুগত্য আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিচিত ।
চীনা সমাধিস্থল-১৯৬২ৰ সংঘাতৰ কঠিন বাস্তৱতা
নুৰানং অঞ্চলৰ সমীপত থকা চীনা সৈনিকৰ সমাধিস্থল দীৰ্ঘদিনৰে পৰা স্থানীয় লোক আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত হৈ আহিছে । সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চল হোৱাত বহু স্থানেই অচিনাক্ত বা সীমিতভাৱে নথিভুক্ত হৈ আছে । তথাপিও যশৱন্ত গড়ৰ এই বিশেষ সমাধিস্থল যুদ্ধৰ নীৰৱ ইতিহাসক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে ।
ৱালং যুদ্ধ-পূব অৰুণাচলৰ অন্য এক ৰক্তাক্ত অধ্যায়
১৯৬২ চনৰ সেই যুদ্ধৰ সময়ত আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত চীনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত ১৯৬২ চনৰ আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত চীনৰ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৭৫২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ৫৫৪ গৰাকী আহত হৈছিল ।
আন আন অনুমান অনুসৰি সমগ্ৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত চীনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৭২২ গৰাকী আৰু আহত ১,৬৯৭ গৰাকী । ৱালঙৰ বিষয়ে লিখিত নিৰ্দিষ্ট বিৱৰণত যথেষ্ট লোকচান হোৱাৰ বিষয়েও সদৰী কৰিছে ।
ভাৰতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ "ৱালং আৰু হেলমেট টপ"ত আজিও সজীৱ হৈ আছে আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক হৈছে কুমাও ৰেজিমেণ্টৰ ৱালং যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ । এই স্মৃতিসৌধ ২০২১ চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
ইতিহাস, সন্মান আৰু শৌৰ্যৰ মিলনস্থল
যশৱন্ত গড়, চীনা সমাধিস্থল আৰু যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ বীৰগাঁথাই ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত সংঘাতৰ কঠিন পৰিস্থিতি আৰু সেনাবাহিনীৰ আত্ম বলিদানৰ এক দৃঢ় স্মৃতি বহন কৰে । এই সমাধিস্থলে যুদ্ধৰ উভয় পক্ষৰ ত্যাগক সমভাৱে স্মৰণ কৰাই আৰু যশৱন্ত গড় আজিও বীৰত্বৰ নীৰৱ প্রতীক হিচাপে অটুট আছে ।