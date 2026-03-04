অনন্য অভিজ্ঞতা বুকুত বান্ধি আবিৰ সানি মতলীয়া বিদেশী পৰ্যটক

অনন্য অভিজ্ঞতা বুকুত বান্ধি আবিৰ সানি মতলীয়া বিদেশী পৰ্যটক
ভাৰতভূমিত ফাকুৱাৰ আনন্দ বিদেশী পৰ্যটকৰ ৷ জাপানৰ পৰ্যটকসকলে পুৰীত ফাকুৱা খেলি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে ।
Published : March 4, 2026 at 8:50 PM IST
পুৰী: হোলী হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ । এই ৰঙে কেৱল শৰীৰ ৰঙীন কৰি তোলাই নহয়, মানুহৰ মনকো পৰিতৃপ্ত কৰি তোলে ৷ এই উৎসৱে পাহৰাই পেলাই কোন পৰিয়ালৰ সদস্য, কোন ওচৰ-চুবুৰীয়া, কোন শত্ৰু… কোন বন্ধু । ভাতৃত্ববোধৰ এই উৎসৱ ফাকুৱাৰ আনন্দৰ কোনো সীমা নাই । সেইবাবেই সুদূৰ জাপানৰ পৰা অহা একাংশ পৰ্যটকে ওড়িশাৰ পুৰীত আনন্দৰ পৰিধি ভাঙি হোলী উদযাপন কৰে ।
জাপানী পৰ্যটকে ল'লে হোলীৰ আনন্দ
পুৰীৰ জগন্নাথ ধাম, বিশ্বাস আৰু ভকতিৰ স্থলী । ইয়াত বাৰটা মাহত তেৰটা উৎসৱ পালন কৰা বুলি ক’লেও ভুল কোৱা নহয় ৷ এই ভূমিত বিদেশী পৰ্যটকসকলেও আনন্দৰ উৎসৱ হোলী বা ফাকুৱা অতি আড়ম্বৰেৰে উদযাপন কৰা দেখা গৈছে ।
বিশেষকৈ সুদূৰ জাপানৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে বুধবাৰে এই হোলী উৎসৱ উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই জাপানী লোকসকলৰ একাংশই মুখত ৰঙা-নীলা ৰং সানি ৰঙীন হৈ পৰিছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিগৰাকীৰে মুখবোৰ সুখেৰে ভৰি পৰা দেখা গৈছিল ৷
পুৰীস্থিত ভাৰত-জাপান বন্ধুত্ব কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বুধবাৰে হোলী উদযাপন কৰা হয় । ওড়িয়াসকলৰ লগতে জাপানী পৰ্যটকসকলে ইজনে-আনজনক ৰং ছটিয়াই হোলীৰ আনন্দ উপভোগ কৰে । জাপানত হোলী উদযাপন কৰা নহ’লেও ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক এই হোলী উৎসৱে তেওঁলোকক অতি আনন্দ প্ৰদান কৰে ।
জাপানী পৰ্যটকসকলে কয়, ‘‘আমাৰ দেশত এই উৎসৱৰ অস্তিত্ব নাই । এয়া সুখ আৰু বন্ধুত্বৰ উৎসৱ । বহিঃৰাষ্ট্ৰত থাকিও আমি এই উৎসৱ অতি আনন্দৰে উদযাপন কৰিলোঁ । একেলগে এই ৰঙৰ উৎসৱ উদযাপন কৰাটো আমাৰ বাবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা আছিল । চিন্তা নাই… কোনো সমস্যা নাই… এই উৎসৱে এটা বাৰ্তা দিয়ে যে ইয়াত সকলোৱে বন্ধু… কেৱল বন্ধু । হোলী উদযাপন কৰি বৰ ভাল লাগিল ।’’
সাগৰত কঠোৰ নিৰাপত্তা
কেৱল জাপানী পৰ্যটকসকলেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটকসকলে পুৰীত ৰঙৰ উৎসৱ হোলী উপভোগ কৰে । মহাপ্ৰভুৰ দৰ্শনৰ লগতে সাগৰৰ পাৰত হোলী খেলি পৰ্যটকসকলে আনন্দ উপভোগ কৰে । ফল্গুৎসৱ উপলক্ষে পুৰীৰ সমুদ্ৰতীৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে ৷ সাগৰত গা ধুই সহস্ৰাধিক পৰ্যটকে ইজনে-সিজনৰ ওপৰত ৰং নিক্ষেপ কৰি পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে হোলী উদযাপন কৰিছে । নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ পুৰীৰ সাগৰৰ পাৰত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, লাইফগাৰ্ড আৰু আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । লাইফগাৰ্ডে পৰ্যটকক সমুদ্ৰবক্ষত নমাত বাধা প্ৰদান কৰা দেখা যায় ৷
