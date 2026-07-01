তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি
ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে জাপান-ভাৰত সহযোগিতাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাটোৱে এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিৰ মন্তব্য ৷
Published : July 1, 2026 at 10:58 PM IST
নতুন দিল্লী: তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰত ভ্ৰমণ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিৰ ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হয় ৷ এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিয়ে ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, শক্তিশালী যোগান শৃংখল, নতুন প্ৰযুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, বিনিয়োগ আদি ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী(বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি) জিতেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁক আদৰণি জনায় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়োছৱালে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত ‘বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব’ক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰি সামাজিক মাধ্যমত আদৰণি জনায় ৷
ようこそ、インドへ, Prime Minister Sanae Takaichi!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 1, 2026
A very warm welcome to Prime Minister Sanae Takaichi of Japan who arrives in New Delhi on an Official Visit. PM Takaichi was received by MoS @DrJitendraSingh.
The visit marks an important step in taking forward the Special… pic.twitter.com/N4mvBcWvu4
টকিঅ’স্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে ইয়াৰ পূৰ্বে এক্সৰ এটা পোষ্টত কৈছিল, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিৰ ভাৰত ভ্ৰমণ, বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন : প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচি নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে । তেওঁ ভাৰতত ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব । আমি প্ৰতিনিধি দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বাবে এক নিৰাপদ যাত্ৰাৰ কামনা কৰিছো । ভাৰতত সকলোকে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলি আছে । পৰম আগ্ৰহেৰে আমি আপোনাৰ আগমনৰ বাবে অপেক্ষাৰত ।’’
আনহাতে, ভাৰত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে ৰাজহুৱা তথা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে জাপান-ভাৰত সহযোগিতাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা আৰু শক্তিশালী অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাটোৱে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ মুখ্য উদ্দেশ্য । টাকাইচিয়ে লগতে কয়, ‘‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ভাৰতৰ সৈতে সহযোগিতাৰ গুৰুত্ব অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিয়নো আমি মৌলিক মূল্যবোধ আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থৰ অংশীদাৰ ।’’
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে ১-৩ জুলাইলৈ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতত উপস্থিত হৈছে ৷ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত টাকাইচিৰ এয়া প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
তাকাইচিৰ ভাৰত ভ্ৰমণে বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব ৷ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ দৰে খণ্ডতো শক্তিশালী যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কূটনৈতিক সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধি, প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ সহযোগিতা আৰু বংগোপ সাগৰ আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ কৰা “ঔদ্যোগিক মূল্য শৃংখল”ৰ বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণে দুয়োখন দেশকে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময়ৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টকিঅ’ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ তাৰপিছত চলিত বৰ্ষত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিৰ ভাৰত ভ্ৰমণে ভাৰত-জাপানৰ বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্বক অধিক পৰিমাণে শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ এখন দোকান, ২০০০ টকাত দুখন পুৰী ! অবিশ্বাস্য হ’লেও সত্য