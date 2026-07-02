ভাৰত-জাপান প্ৰধানমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ উপস্থিতিত হায়দৰাবাদ হাউচত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠক

ভাৰত-জাপান প্ৰধানমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ উপস্থিতিত হায়দৰাবাদ হাউচত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠক
হায়দৰাবাদ হাউচত অনুষ্ঠিত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী তথা বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ ।
By ANI
Published : July 2, 2026 at 2:15 PM IST
নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিৰ উপস্থিতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠক বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । এই আলোচনাত ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীকে ধৰি অন্যান্য বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে । দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰে দুয়োখন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই বৈঠকৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হয় । এই বৈঠক বিশেষ অংশীদাৰিত্বক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
বৈঠকৰ পূৰ্বে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "আমাৰ বিশেষ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ।"
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেবিনেটৰ সতীৰ্থ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতত উপস্থিত হৈছে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । য'ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হ'ব ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে এই সন্মিলনে দুয়োখন দেশৰে কৌশলগত, অৰ্থনৈতিক, প্ৰযুক্তিগত আৰু নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
কূটনৈতিক সূত্ৰৰ মতে আলোচনাত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ সহযোগিতা আৰু বংগোপসাগৰ আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবক সংযোগ কৰা "ঔদ্যোগিক মূল্য শৃংখল"ৰ বিকাশৰ কথাও সামৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে টকিঅ' ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতত টাকাইচি, মোদীৰ সৈতে বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আলোচনাত বহিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী