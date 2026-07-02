ভাৰতত টাকাইচি, মোদীৰ সৈতে বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আলোচনাত বহিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী
তিনিদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে বুধবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ছানাই টাকাইচি । ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে মোদীৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছে ।
Published : July 2, 2026 at 9:22 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সমকক্ষ ছানাই টাকাইচিৰ সৈতে ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ দুয়োপক্ষই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰণালী সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ’ব ।
তিনিদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে বুধবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় টাকাইচি । ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছে । টাকাইচিয়ে ভাৰতলৈ অহাৰ ফটো X ত পোষ্ট কৰে । নিজৰ পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি মোদীয়ে লিখিছে, ‘‘ভাৰতলৈ অতি উষ্ম আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি ।’’
A very warm welcome to India, Prime Minister Sanae Takaichi.— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
We are delighted to host you on your first visit to India and I look forward to our wide-ranging discussions tomorrow that will further deepen the India-Japan Special Strategic and Global Partnership.
Through our… https://t.co/TL9j03D8ed
মোদীয়ে লগতে লিখে, "আপোনাৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণত আপোনাক আতিথ্য দিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু কাইলৈ আমাৰ ব্যাপক আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী ৷ যিয়ে ভাৰত-জাপান বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্বক আৰু অধিক গভীৰ কৰিব ।’’
ভ্ৰমণকাৰী নেতাগৰাকীক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে পোষ্ট কৰে, "চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিক অতি উষ্ম আদৰণি । প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিক আদৰণি জনায় মন্ত্ৰী ড° জিতেন্দ্ৰ সিঙে । এই ভ্ৰমণে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।"
ようこそ、インドへ, Prime Minister Sanae Takaichi!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 1, 2026
A very warm welcome to Prime Minister Sanae Takaichi of Japan who arrives in New Delhi on an Official Visit. PM Takaichi was received by MoS @DrJitendraSingh.
The visit marks an important step in taking forward the Special… pic.twitter.com/N4mvBcWvu4
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতত জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত অনো কেইচিয়ে কয় যে টাকাইচিৰ এই ভ্ৰমণ দুয়োপক্ষৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত আদান-প্ৰদানক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এক “মহান সুযোগ” হ’ব । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰা মানৱ সম্পদ গতিশীলতা মঞ্চৰ জাপান অধিবেশনৰ সময়ত অনো কেইচিচিয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
জাপান এৰাৰ পূৰ্বে টাকাইচিয়ে সাম্প্ৰতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত ভাৰতৰ সৈতে জাপানৰ সহযোগিতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । বুধবাৰে টকিঅ’ত সাংবাদিকৰ আগত টাকাইচিয়ে কয়, ‘‘এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে মই তিনিটা মূল ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে সুনিৰ্দিষ্ট সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ আশা কৰিছো: বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিত জাপান-ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব গভীৰ কৰা; অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাক প্ৰসাৰ কৰা আৰু বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুয়োখন দেশৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা ।’’
‘‘এই ভ্ৰমণ উপলক্ষে জাপান-ভাৰত যুটীয়া অৰ্থনৈতিক মঞ্চত ১৫০ টাতকৈও অধিক জাপানী কোম্পানী আৰু ব্যৱসায়িক সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি মই জাপান-ভাৰত সহযোগিতাৰ পৰিসৰ বহল কৰি শক্তিশালী অৰ্থনীতি উপলব্ধি কৰাৰ আশা কৰিছো ।’’ তাকাইচিয়ে লগতে কয় ৷ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ দায়িত্ব ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় (এফ অ’ আই পি) বাস্তৱায়িত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী বুলিও কয় টাকাইচিয়ে । ‘‘জাপানৰ লগতে ভাৰত এছিয়াৰ অন্যতম আগশাৰীৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ দায়িত্বও ভাগ কৰে । এই পটভূমিত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে কোৱাডৰ কাঠামোৰ জৰিয়তে সহযোগিতাকে ধৰি মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় (FOIP) বাস্তৱায়িত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী । শেষত, যিহেতু এই ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণ অনুসৰি কৰা হৈছে, মই এইটোও আশা কৰিছো যে ই আমাৰ মাজত ব্যক্তিগত আস্থা আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।’’ তেওঁ কয় ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত টাকাইচিয়ে ব্যৱসায়িক মঞ্চতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা । কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে তেওঁৰ প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক ভাৰত ভ্ৰমণ ।
লগতে পঢ়ক: তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি