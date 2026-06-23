ETV Bharat / bharat

সময়ৰ নাটনি ! গুৱাহাটী ভ্ৰমণত অনিশ্চয়তা, দিল্লীতেই ভ্ৰমণ সামৰিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী তাকাইচিয়ে?

অহা ১ ৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব । কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ বাবে তেওঁৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণ বাতিলৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে

Japan PM Takaichi
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচি (ANI)
author img

By ANI

Published : June 23, 2026 at 2:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এটা বিশেষ খবৰে মঙলবাৰে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যক ৷ খবৰটো জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমণ সম্পৰ্কীয় ৷ গুৱাহাটীলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে অনিশ্চয়তাই ৷

এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লাগে ৷ বহুতেই দাবী কৰিছে যে যোৱা ১৮ জুনত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱাক লৈ যি বিতৰ্ক তথা ছবিখন পুনৰ অংকনৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা সমাগমৰ ফলতেই জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণ অনিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

Japan PM Takaichi
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচি (ANI)

একাংশই অভিযোগ কৰা মতে, ছবিখন অঁকাৰ সময়ত যি যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই যান-জঁটত প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় আবদ্ধ হৈ আছিল জাপানৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিৰ এটা দল । সেই বাবেই জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ তেওঁলোকে বাতিল কৰিব খুজিছে ।

কিন্তু উত্থাপিত এই অভিযোগৰ বিপৰীতে সংবাদ সংস্থা এএনআই-এ প্ৰকাশ কৰিছে এক বিপৰীত খবৰ । এক বিশেষ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা ১ ৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিয়ে প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ বাবে তেওঁৰ ভ্ৰমণ নতুন দিল্লীতে সীমিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

পূৰ্বে দিল্লীৰ উপৰিও গুৱাহাটীকো এই ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱ্য স্থান হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল আৰু জাপানী পক্ষক প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল বুলি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে । সূত্ৰসমূহে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী তাকাইচিৰ ঘৰুৱা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁৰ প্ৰস্তাৱিত ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আগমন আৰু প্ৰস্থানৰ মাজৰ সময়খিনি যথেষ্ট কটকটীয়া । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ৰাজধানীৰ বাহিৰত ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত অতিৰিক্ত বিষয়সমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ভ্ৰমণ দিল্লীতে সীমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

এই ভ্ৰমণত কিছুমান বিশেষ প্ৰগ্ৰেমিং উপাদানকো স্থান দিয়া হ’ব যিবোৰৰ বাবে দুয়োপক্ষই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক জোৰ দিবলৈ আগ্ৰহী ৷ সূত্ৰই কয় ‘‘যোৱা সপ্তাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ বাবে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১ জুলাইত গুৱাহাটী ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’

এই সন্দৰ্ভত এক্সত এটা পোষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কয়, ‘‘জাপানৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিয়ে ১ জুলাইত গুৱাহাটী ভ্ৰমণ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’

শেহতীয়াকৈ জাপানৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছিল যে জুলাইৰ আৰম্ভণিতে তাকাইচিয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ১৮ জুনত নিক্কেইত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁৰ সৈতে ৫০টাতকৈও অধিক জাপানী কোম্পানী আৰু সংস্থাৰ নেতা থাকিব ।

ইফালে এন এইচ কেত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই যোৱা বছৰ মোদীৰ জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত ঘোষণা কৰা পৰৱৰ্তী দশকৰ বাবে জাপান-ভাৰত যৌথ দৃষ্টিভংগীৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনীতিকে ধৰি একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত তাকাইচিৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ভাৰত আৰু জাপানে বিভিন্ন খণ্ডৰ মাজত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰি ৰাখিব, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰ হৈয়েই থাকিব ।

প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবেৰ পাছত টাকাইচি হৈছে জাপানৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী । প্ৰসংগক্ৰমে ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে শীৰ্ষ আলোচনাৰ বাবে আবেই গুৱাহাটী ভ্ৰমণৰ কথা আছিল যদিও তেওঁৰ ভ্ৰমণ স্থগিত ৰখা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

TAGGED:

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
ছানাই তাকাইচি
গুৱাহাটী
নতুন দিল্লী
JAPAN PM TAKAICHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.