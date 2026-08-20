ETV Bharat / bharat

যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ তদন্তৰ বাবে পাঁচজনীয়া সমিতি গঠন

যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পাঁচজনীয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি গঠন ।

Jantar Mantar Protest
যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: যোৱা জুলাই মাহত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ আৰ সুভাষ ৰেড্ডীৰ নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনেৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বৃহস্পতিবাৰে এক আদেশত কয় যে ন্যায়াধীশ ৰেড্ডী সমিতিৰ অধ্যক্ষ হ’ব ৷ এই সমিতিৰ আন সদস্যসকল হ’ল: ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) ৰবি শংকৰ ঝা, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ; দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) শালিন্দৰ কৌৰ; চিবিআইৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ঋষি কুমাৰ শুক্লা; আৰু মেঘালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঃ এল আৰ বিষ্ণৈ ।

বিচাৰপীঠে কয় যে এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতিখন প্ৰতিজন সদস্যৰ ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ লগতে সমিতিখনৰ বৈচিত্ৰ্যকে ধৰি বিভিন্ন কাৰক বিবেচনা কৰি গঠন কৰা হৈছে । সমিতিৰ পৰামৰ্শ আদালতৰ বাবে অমূল্য সহায়ক হ’ব বুলি কয় বিচাৰপীঠখনে ৷ লগতে সমিতিখন এনে সকলো বিষয়ৰ বিস্তৃত মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলিও কয় ।

বিচাৰপীঠে কয় যে সকলো পক্ষই ৰেকৰ্ডত ৰখা সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰি আবেদনকাৰীসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বিষয়সমূহক ব্যাপকভাৱে পৃথক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বিবেচনাৰ বাবে থকা বিষয়সমূহ হৈছে- আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰা, পেলেট গান, লাঠীচাৰ্জ আৰু কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰা আদি ৷ সমানুপাতিকভাৱে, গুৰুতৰ শাৰীৰিক আঘাতৰো নিৰীক্ষণ কৰিব এই সমিতিয়ে ।

বিচাৰপীঠে কয় যে প্ৰতিবাদ, ৰাজহুৱা সভা আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাৱেশৰ সময়ত সমানুপাতিক আৰক্ষীৰ সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিব লাগে ৷ যাতে জনশৃংখলা বজাই ৰখা আৰু শান্তিপূৰ্ণ মতানৈক্যৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ মাজত উপযুক্ত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় ।

লগতে কোৱা হৈছে যে কমিটীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত বা ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ অভিযানৰ সময়ত বল প্ৰয়োগ কৰা আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উপযুক্ত ইউনিফৰ্ম আৰু দৃশ্যমান নামফলক পিন্ধাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিবেচনা কৰিব, যাতে জবাবদিহিতা সুৰক্ষিত হয় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে বিষয়াসকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।

সমিতিখনে মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশিত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত হিংসা, হাৰাশাস্তি, নিৰ্যাতন বা যিকোনো গৌণ আতিশায্যৰ বলি হোৱাৰ কথিত কাণ্ডসমূহ পৰীক্ষা কৰিব, যিবোৰ অভিযোগৰ সংবেদনশীলতাক লক্ষ্য কৰিলে এক কেন্দ্ৰীভূত আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

আৰক্ষী কৰ্মীৰ আঘাত সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে কয় যে গঠিত সমিতিয়ে আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বিষয়সমূহো নিৰীক্ষণ কৰা উচিত ৷ আৰক্ষী বিষয়া আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বল প্ৰয়োগ আৰু হিংসা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগৰো কঠোৰ আৰু নিৰপেক্ষ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

এই সমিতিক তদন্তৰ কালছোৱাত ফৰেনছিক, কাৰিকৰী আৰু ডমেইন বিশেষজ্ঞৰ সহায় ল’বলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ’ব, যদিহে সমিতিখনে তেনে কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে । বিচাৰপীঠে কয় যে সমিতিখনে উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ নিৰন্তৰভাৱে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব আৰু সময়ে সময়ে নিজৰ অন্তৱৰ্তীকালীন তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব ৷ যাতে এই আদালতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক : কংগ্ৰেছক ‘নতুন মুছলিম লীগ’ আখ্যা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ

TAGGED:

যন্তৰ মন্তৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত
CJP PROTESTORS
JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.