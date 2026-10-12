যন্তৰ-মন্তৰ ধৰ্ণাস্থল নহয়; প্ৰতিবাদস্থলী হিচাবে দিল্লীত আন তিনিটা স্থান চূড়ান্ত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ

যন্তৰ-মন্তৰ ধৰ্ণাস্থল নহয়; প্ৰতিবাদস্থলী হিচাবে দিল্লীত আন তিনিটা স্থান চূড়ান্ত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ
পূব দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দান, বুৰাৰি ময়দান আৰু চিবিডি ময়দানক প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ নিৰ্দিষ্ট স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ।
By ANI
Published : October 12, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 3:57 PM IST
নতুন দিল্লী : এতিয়াৰে পৰা যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব ৷ আনকি ইয়াৰ আশে-পাশে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সমাৱেশ বা প্ৰতিবাদৰ বাবেও অনুমতি দিয়া নহ’ব ৷ সোমবাৰে চৰকাৰী এক আদেশ অনুসৰি দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰে ৷
দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে যোৱা ১১ অক্টোবৰত এক গাইডলাইন জাৰি কৰিছিল । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ গাইডলাইনত উল্লেখ আছে যে যন্তৰ-মন্তৰত কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা সমাৱেশ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিবাদৰ বাবে তিনিটা নতুন স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । সেই কেইটা হৈছে -
- ৰামলীলা ময়দান
- বুৰাৰি ময়দান
- চিবিডি ময়দান
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে বৰ্তমান নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ উপৰিও নাগৰিকে প্ৰতিবাদ আৰু আন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে বিকল্প স্থান পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন সমিতি গঠন কৰিছিল । সেই কমিটীখনে জাৰি কৰা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত যন্তৰ মন্তৰক প্ৰতিবাদৰ স্থান হিচাপে এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ৷
Delhi Police has de-notified Jantar Mantar as a designated protest site and designated three new venues for holding protests and demonstrations: Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi https://t.co/xECwZR5pAo— IANS (@ians_india) October 12, 2026
STORY | Jantar Mantar denotified as protest site, police names three new venues The Delhi Police has denotified Jantar Mantar as a designated site for protests and named three new spots for holding such demonstrations, according to an official order. Delhi Police Commissioner Anurag Kumar issued the standing order on October 11, naming Ramlila Maidan, Burari Ground and CBD Ground in east Delhi as the new designated sites for protests and demonstrations. The move comes amid heightened security arrangements in the national capital following calls to gather for protests at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰে কয় যে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা তিনিটা নিৰ্দিষ্ট স্থানতহে প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভৰ আয়োজন কৰিব পাৰিব ৷ তাৰ বাবে বিশদ আৰু সংশোধিত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (SOP) পৃথকে পৃথকে জাৰি কৰা হ’ব । এই জাননীখনত ২০২২ চনৰ ২৮ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বৰ ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
সংশোধিত SOP-ত নতুনকৈ নিৰ্ধাৰিত স্থানত প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভৰ আয়োজনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নীতি-নিয়ম বা কাগজ- পত্ৰৰ কাম কৰি থকা হৈছে । সোমবাৰে চেণ্ট্ৰল দিল্লীৰ কন’ট প্লেচৰ পৰা বিৰোধী I.N.D.I.A. ব্লকৰ নেতা আৰু সাংসদসকলে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই সাল-সলনি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
A notice issued by Anurag Kumar, Delhi Police Commissioner, reads: "Ministry of Home Affairs, Government of India, had constituted a Committee to examine alternative proper venues for citizen's right for organizing protest/demonstrations in place of the existing "designated site". Based on the Committee's recommendations, Jantar Mantar as a protest venue has been de-notified. Three new venues viz Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground, East Delhi have been designated as new venues for organizing protest/demonstrations. Detailed and revised SOP for organizing protest/demonstrations at these three venues will be issued separately. This is in partial modification of earlier Standing Order No. L&O/48/22 dated 28.04.2022."— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ
উল্লেখ্য যে, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ আৰু এছআইআৰক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীয়ে সোমবাৰে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । কিন্তু এই প্ৰতিবাদলৰ বাবে ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীক আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে ।
কেৱল সোমবাৰেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ২০ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । ৩৬ দিনীয়া প্ৰতিবাদৰ সময়ত সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকেও অনশন কৰি এই প্ৰতিবাদনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । অৱশ্যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে ২৫ জুলাই তাৰিখে এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰে ।
STORY | Jantar Mantar denotified as protest site, police names three new venues Delhi Police has denotified Jantar Mantar as a designated site for protests and named three new spots for holding such demonstrations, according to an official order. READ: https://t.co/NkGQJaoQXV https://t.co/ENEhzxwYGg— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
যন্তৰ-মন্তৰক প্ৰতিবাদস্থলীৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ কাৰণ
যন্তৰ-মন্তৰক কিয় প্ৰতিবাদস্থলীৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ল, সেই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্ট কাৰণ প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ হয়তো যন্তৰ-মন্তৰ সংসদৰ একেবাৰে কাষতে থকাৰ বাবেই গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এয়া প্ৰতিবাদী একাংশ লোকৰ ধাৰণাহে ৷
আনহাতে, বিগত ৯ অক্টোবৰৰ দিনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যন্তৰ-মন্তৰৰ বিকল্প হিচাপে বৃহৎ ঠাই বিচাৰি উলিওৱাৰ কথা কৈছিল, য’ত পানী, শৌচাগাৰ, চিকিৎসাৰ সুবিধাৰ দৰে সা-সুবিধা উপলব্ধ থাকিব । সম্ভৱতঃ সেই হেতুকেও শেহতীয়াকৈ যন্তৰ মন্তৰক প্ৰতিবাদস্থলীৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ল বুলি একাংশই ক’ব খোজে ৷