দিল্লীত প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক প্ৰহাৰৰ ঘটনা, কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক আটক
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত আটক কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক ৷
Published : September 4, 2026 at 9:49 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলণ্ডশ্বহৰৰ পৰা আটক কৰিলে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ২০ জুলাইৰ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ আজাদৰ পিতৃ সঞ্জয় কুমাৰ গুৰুতৰভাবে আঘাত পাইছিল ৷ এই কথা কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী ভৰদ্বাজে সামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱেৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷
ইফালে শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ উমান পায়, পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ভৰদ্বাজে ৷ ঘটনা অনুসৰি, আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নাইথলা গাঁও উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই মটৰ চাইকেলেৰে খুৰ্জা অভিমুখে পলায়ন কৰিছিল ভৰদ্বাজে । তেওঁ হেলমেট পিন্ধিছিল, যাৰ বাবে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
ইফালে শুকুৰবাৰে পুৱা ক’কৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যসকলে কংগ্ৰেছ যুৱ শাখাৰ সদস্যসকলৰ সৈতে দিল্লীৰ পেটেল চ’কৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট থানালৈ প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰা কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী আছিল, ২০ জুলাইত যন্তৰ মন্তৰত সংঘটিত আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰৰ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৷ ইফালে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সাংসদ পপ্পু যাদৱ, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ ৰাৱনকে ধৰি অন্যান্য নেতাই ৷
চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয়,"সঞ্জয়ে নীটৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ সময়তে সঞ্জয়ক আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ হত্যাৰ গোচৰ ধাৰা লগাবলৈ আৰক্ষীলৈ আহ্বান জনায় ৷"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সংসাদ মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত সংশ্লিষ্ট ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি ভুক্তভোগীৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । তদন্তৰ সময়ত সুৰজ কুমাৰ (২৪) আৰু স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজ (২১)ক নিয়ম অনুসৰি জাননী জাৰি কৰি জেৰা কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ