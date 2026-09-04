ETV Bharat / bharat

দিল্লীত প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক প্ৰহাৰৰ ঘটনা, কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক আটক

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত আটক কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক ৷

SWATANTRA BHARDWAJ DETAINED
কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক আটক (@_kattar__hindu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লী আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলণ্ডশ্বহৰৰ পৰা আটক কৰিলে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ২০ জুলাইৰ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ পিতৃক আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ আজাদৰ পিতৃ সঞ্জয় কুমাৰ গুৰুতৰভাবে আঘাত পাইছিল ৷ এই কথা কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী ভৰদ্বাজে সামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱেৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷

ইফালে শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ উমান পায়, পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ভৰদ্বাজে ৷ ঘটনা অনুসৰি, আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নাইথলা গাঁও উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই মটৰ চাইকেলেৰে খুৰ্জা অভিমুখে পলায়ন কৰিছিল ভৰদ্বাজে । তেওঁ হেলমেট পিন্ধিছিল, যাৰ বাবে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷

ইফালে শুকুৰবাৰে পুৱা ক’কৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যসকলে কংগ্ৰেছ যুৱ শাখাৰ সদস্যসকলৰ সৈতে দিল্লীৰ পেটেল চ’কৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট থানালৈ প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰা কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী আছিল, ২০ জুলাইত যন্তৰ মন্তৰত সংঘটিত আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰৰ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰা স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৷ ইফালে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সাংসদ পপ্পু যাদৱ, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ ৰাৱনকে ধৰি অন্যান্য নেতাই ৷

চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয়,"সঞ্জয়ে নীটৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ সময়তে সঞ্জয়ক আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ হত্যাৰ গোচৰ ধাৰা লগাবলৈ আৰক্ষীলৈ আহ্বান জনায় ৷"

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সংসাদ মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত সংশ্লিষ্ট ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি ভুক্তভোগীৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । তদন্তৰ সময়ত সুৰজ কুমাৰ (২৪) আৰু স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজ (২১)ক নিয়ম অনুসৰি জাননী জাৰি কৰি জেৰা কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ

TAGGED:

স্বতন্ত্ৰ ভৰদ্বাজ
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাস
দিল্লী আৰক্ষী
SWATANTRA BHARDWAJ DETAINED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.