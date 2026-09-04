জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাৰ্তা
দেশবাসীয়ে শুকুৰবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাহুল গান্ধীয়েও জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ।
Published : September 4, 2026 at 4:05 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশজুৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে । কৃষ্ণ মন্দিৰকে ধৰি নামঘৰ আৰু আন আন ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰতো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তসকলে অপৰিসীম বিশ্বাস, ভক্তি আৰু উদ্যমেৰে জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিছে ।
হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে ভগৱান বিষ্ণুৰ অন্যতম অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ অষ্টম দিন (অষ্টমী)ৰ মাজনিশা মথুৰাত হৈছিল । সেই উপলক্ষে শুকুৰবাৰে কৃষ্ণৰ জন্ম, ধৰ্ম ৰক্ষা আৰু দুষ্টক দমন কৰাত তেওঁৰ ভূমিকাক উদযাপন কৰা হৈছে ।
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं, देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भगवान श्रीकृष्ण की जीवनलीला और उनके संदेश भारतीय संस्कृति और दर्शन को संजीवनी प्रदान करते हैं। उन्होंने सत्य, धर्म, न्याय, करुणा और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। आइए, इस शुभ…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 4, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত দেশবাসীক আৰু বিদেশত থকা ভাৰতীয়সকলক শুভেচ্ছা জনাইছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মুৰ্মুৱে লিখিছে, "জন্মাষ্টমীৰ শুভক্ষণত দেশ-বিদেশত বাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লিখিছে, "ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱন কাহিনী আৰু বাৰ্তাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু দৰ্শনত জীৱন্ত শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰে । তেওঁ সত্য, ধাৰ্মিকতা, ন্যায়, মমতা আৰু নিস্বাৰ্থ কৰ্মৰ পথ দেখুৱাইছিল ।"
'
आप सभी को जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य संदेशों में नि:स्वार्थ कर्म की अद्भुत प्रेरणा निहित है, जिसने मानवता का निरंतर मार्गदर्शन किया है। उनकी भक्ति और उपासना को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करे, यही… pic.twitter.com/4Y3AmUg4Nm— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2026
জন্মাষ্টমীৰ বিশেষ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি কয় যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক বাৰ্তাসমূহে মানৱ সমাজক নিৰন্তৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰি নিস্বাৰ্থ কৰ্মৰ বাবে গভীৰ প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে, "জন্মাষ্টমীৰ দিনা সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা ! ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক বাৰ্তাসমূহে নিস্বাৰ্থ কৰ্মৰ বাবে এক গভীৰ প্ৰেৰণা যোগায়, যিয়ে মানৱ সমাজক অহৰহ পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই শুভ দিনটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তি আৰু পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত বুলি উল্লেখ কৰি এই উৎসৱে মানুহৰ জীৱনলৈ ইতিবাচক চিন্তা, শক্তি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে ই সকলোৰে জীৱনত ইতিবাচক চিন্তা আৰু শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰক । জয় শ্ৰী কৃষ্ণ !"
समस्त देशवासियों को ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।— Amit Shah (@AmitShah) September 4, 2026
धर्म, नीति और लोककल्याण के प्रतीक योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।
जय श्री कृष्ण 🙏 pic.twitter.com/g6BZLzB5tB
এক্সৰ এটা পোষ্টত গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ উৎসৱত সকলো দেশবাসীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "ধৰ্ম, নৈতিকতা, জনকল্যাণৰ প্ৰতীক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোৰে ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি যাওক । জয় শ্ৰী কৃষ্ণ ।"
একেদৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 4, 2026
आशा करता हूं कि यह पर्व आपके जीवन को हर्ष और उल्लास से भर दे। pic.twitter.com/pdTM9pat5G
তেওঁ এক্সত লিখিছে, "এই উৎসৱে জীৱনটো সুখ আৰু আনন্দৰে ভৰাই তুলিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।" কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়েও শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ উৎসৱত সকলো দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "আপোনালোকৰ জীৱন সদায় সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু মংগলময় হওক - এয়া মোৰ আন্তৰিক কামনা ।"
सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 4, 2026
आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, यही मंगलकामना है।#HappyJanmashtami pic.twitter.com/LdT0wF74ql
লগতে পঢ়ক :
শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী : শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি মাহ-প্ৰসাদৰ গুৰুত্ব