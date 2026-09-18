ৰাজৌৰীৰ তিনি অভিযুক্তই প্ৰশ্ৰয় দিছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীক

ৰাজৌৰীৰ তিনি অভিযুক্তই প্ৰশ্ৰয় দিছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীক
তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অভিযুক্তই নিষিদ্ধ লস্কৰ-ই-তৈবা গোটৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিছিল আৰু ভাৰতত প্ৰৱেশত সহায় কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
Published : September 18, 2026 at 3:47 PM IST
ৰাজৌৰী: সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এক ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিছে ৷ সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীৰ কোট চৰৱালৰ তিনিজন ব্যক্তি জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, অভিযুক্তই লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT)ৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে ৰাজৌৰী-ৰিয়াছি আৰু পীৰ পাঞ্জল অঞ্চলৰ মাজেৰে আহ-যাহ কৰাত সহায় কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই তিনিজন সন্দেহযুক্ত লোক নিষিদ্ধ লস্কৰ-ই-তৈবা সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে জড়িত লজিষ্টিক মডিউলৰ অংশ । ৰাজৌৰীৰ ধৰ্মশাল থানাত গোচৰ (এফআইআৰ নং ৯৫/২০২৬) দাখিল কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয় যে সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলটোৰ অধিক তদন্তৰ সময়ত দেখা গৈছে যে কোট চৰৱালৰ আটাইকেইজন বাসিন্দা মহম্মদ আজম, জাকিৰ হুছেইন আৰু মহম্মদ মুস্তাক নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সৈতে জড়িত লজিষ্টিক চাপৰ্ট মডিউলৰ অংশ আছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
তদন্ত অনুসৰি অভিযুক্তই নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিছিল আৰু প্ৰৱেশত সহায় কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । ২০২৩ চনত ৰিয়াছিৰ চাছানাত পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীক সহায়, আশ্ৰয় আৰু প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কথিত ভূমিকাও উন্মোচিত হৈছে বুলিও বিষয়াসকলে লগতে কয় ।
তদন্তত আৰু পোহৰলৈ আহিছে যে অভিযুক্তই একাধিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক আশ্ৰয় আৰু লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছিল আৰু ৰাজৌৰী-ৰিয়াছি জিলাৰ মাজেৰে আৰু পীৰ পাঞ্জল অঞ্চলৰ মাজেৰে শ্ব’পিয়ানলৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশত সুবিধা কৰি দিছিল ।
তদন্তৰ সময়ছোৱাত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে এটা পিষ্টল মেগজিন আৰু গোলাবাৰুদৰ লগতে দুটা চীনা গ্ৰেনেডৰ সৈতেও উদ্ধাৰ কৰে । এই গোচৰৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।
বৃহস্পতিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধামপুৰ জিলাৰ এটা বনাঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতি সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ ভিত্তিত বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত মাজালটাৰ দুৰ্গম ব্ৰেটেল ছোয়ান আৰু খুব্বান অঞ্চলত সেনা, আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথ অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে, এই অভিযানত দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক নিষ্ক্ৰিয় কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত সেনাৰ অভিযানৰ মাজতে দুই সন্ত্ৰাসবাদী নিহত