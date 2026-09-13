ETV Bharat / bharat

কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰ

কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰৰ দলে শ্ব’পিয়ান অঞ্চলৰ নাইডগাম গাঁও আৰু কুলগাম জিলাৰ লাডগু ৰামভামাত তালাচী চলায় । এই অভিযানৰ সময়ত ঘৰ-দুৱাৰৰ তালাচী চলোৱা হয় ।

Jammu Kashmir Police's CIK Conducts Anti-Terror Raids In Kashmir
কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ: জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰে দেওবাৰে উপত্যকাটোৰ শ্ব’পিয়ান আৰু কুলগাম জিলাৰ কেইবাটাও আৱাসিক স্থানত সন্ত্রাসবাদ সম্পৰ্কীয় এক গোচৰ সংক্ৰান্তত তালাচী চলায় ।

চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰৰ দলে শ্ব’পিয়ান অঞ্চলৰ নাইডগাম গাঁও আৰু কুলগাম জিলাৰ লাডগু ৰামভামাত তালাচী চলায় । এই অভিযানৰ সময়ত ঘৰ-দুৱাৰ তালাচী চলোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

এজন বিষয়াই কয় যে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত এই তালাচী চলোৱাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত এই তালাচী । অভিযান চলি থকাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই তালাচী সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।

সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় তদন্তৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থাই অভিযান চলোৱাৰ এদিন পিছতে কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰৰ দলে অভিযান চলায় ।

বিষয়াসকলৰ মতে, কুলগাম আৰু বন্দিপোৰা জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত আৰু বাৰমুল্লা জিলাৰ সোপোৰে অঞ্চলত অভিযান চলোৱা হয় । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, আৰ চি-০২/২০২৬/এন আই এ/জে এম ইউ গোচৰৰ চলি থকা তদন্তৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও ঘৰত এন আই এৰ দলে তালাচী চলায় ।

যোৱা কেইটামান সপ্তাহত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । শেহতীয়াকৈ কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সুজিত কুমাৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম আৰু শ্ব’পিয়ান জিলাৰ নিৰাপত্তাৰ পৰ্যালোচনা কৰি শক্তিশালী চোৰাংচোৱা তথ্য, ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংস্থা সমন্বয় আৰু উদীয়মান প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়ক সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

সুজিত কুমাৰে এছ এছ পি আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলক সন্ত্ৰাসবাদী পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ওপৰত অহৰহ হেঁচা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু শান্তিৰ শত্ৰুতাপূৰ্ণ উপাদানৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ জালত তিনি উগ্ৰপন্থী সদস্য, বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ

TAGGED:

কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰ
সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰৰ তদন্ত
কাশ্মীৰ উপত্যকা
কাশ্মীৰ উপত্যকাত অভিযান
ANTI TERROR RAIDS IN KASHMIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.