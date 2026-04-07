ETV Bharat / bharat

পাকিস্তানলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা বিফল : জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত দুই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ

কেইটামান মাহ পূৰ্বে দিল্লীৰ লালকিল্লাত সংঘটিত কাৰবোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নেটৱৰ্ক আৰক্ষীয়ে ধ্বংস কৰাৰ ছমাহৰ ভিতৰত শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এয়া দ্বিতীয়টো সফল অভিযান ।

Jammu Kashmir Police arrest hardened Lashkar terrorists
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 8:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ: সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সফলতা ৷ ভাৰতত বন্দী হৈ থকা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সদস্যসকলক কৌশলেৰে পাকিস্তানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰিছে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে ৷ দেশৰ প্ৰায় চাৰি ৰাজ্যত বিয়পি থকা এক বিশাল সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

আব্দুল্লা ওৰফে আবু হুয়েৰাৰা আৰু ওছমান ওৰফে খুবাইব নামৰ দুটাকৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক এসপ্তাহতকৈও অধিক সময়ৰ পূৰ্বে পঞ্জাৱৰ মালেৰকোটলাত পাকিস্তানলৈ পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰি থকাৰ সময়তে শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ তিনিটা স্থানীয় সহযোগীকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷

সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰৰ ফলত কাশ্মীৰৰ পৰা পঞ্জাৱ, ৰাজস্থান আৰু হাৰিয়ানালৈকে শিপাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৃহৎ নেটৱৰ্কৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বছৰ বছৰ ধৰি সক্ৰিয়ভাৱে অপৰাধমূলক কাম-কাজ কৰি অহা সন্ত্ৰাসবাদী দুটাক পাকিস্তানত থকা আত্মগোপন ঘাটিৰ পৰা মাতি আনি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ৷

২০১০ চনৰ আশে-পাশে জম্মু-কাশ্মীৰত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা হুয়েৰাৰাই অঞ্চলটোত নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ বাবে দৰে আন্তঃগাঁথনি স্থাপন আৰু কাৰ্যকলাপৰ বাবে আৰ্থিক সহায়ৰ সমন্বয়ৰ দায়িত্ব লয় বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷ বিগত ডেৰবছৰ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে বিশেষভাৱে শ্ৰীনগৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিল ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক দেশৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছিল কাৰণ সেইকেইটাই সাংগঠনিকভাৱে পদোন্নতি লাভ কৰিছিল ৷ তেওঁলোক এই অঞ্চলত ভালদৰে পৰিচিত আছিল আৰু এটা শক্তিশালী নেটৱৰ্ক আছিল । তেওঁলোকে বিদেশৰ মাজেৰে পাকিস্তানলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।’’

অৱশ্যে কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক বিধি কুমাৰ বীৰদী আৰু শ্ৰীনগৰৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক জি ভি সন্দীপ চক্ৰৱৰ্তীৰ তত্বাৱধানত শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গ্ৰুপ(এছঅ’জি) ৰ দলটোৱে একাংশ নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত পঞ্জাৱৰ পৰা এই সন্ত্ৰাসবাদী দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘আমাৰ জেৰাত জম্মু-কাশ্মীৰ, পঞ্জাৱ, জয়পুৰ আৰু হাৰিয়ানাকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত গভীৰভাৱে বিস্তৃত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই জেৰাত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰা আমি দুই ডজনৰো অধিক ঠাইত অভিযান চলাই ২৫-৩০ জন লোকক জিম্মাত লৈছিলো ।’’

উল্লেখ্য যে, তদন্তকাৰীৰ দলে এই বৃহৎ নেটৱৰ্কটো লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীক আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াবলৈ স্থাপন কৰা ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা পেলাইছে । সন্ত্ৰাসবাদীক আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে মহম্মদ নকীব ভাট, আদিল ৰছিদ ভাট আৰু গুলাম মহম্মদ মিৰ নামৰ তিনিজন স্থানীয় লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

বিগত কেইটামান মাহ পূৰ্বে ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত সংঘটিত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নেটৱৰ্ক আৰক্ষীয়ে ধ্বংস কৰাৰ ছমাহৰ ভিতৰত শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এয়া দ্বিতীয়টো সফল অভিযান । পুলৱামাৰ ডাঃ ওমৰ নবীয়ে চলোৱা বিস্ফোৰক ভৰ্তি এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ বিস্ফোৰণত তেৰজন লোক নিহত হৈছিল । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত শ্ৰীনগৰৰ নৌগাম থানাই জয়ছ-ই-মহম্মদৰ পোষ্টাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলোৱা তদন্তত হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত চিকিৎসকজনৰ সৈতে মিলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেটৱৰ্ক চলাই থকা অভাৰ-গ্ৰাউণ্ড কৰ্মী(OGW) আৰু এটা মছজিদৰ মৌলবীয়ে আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ পিছত এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷

এই নতুন গোচৰটোত তদন্তকাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে পাকিস্তানে বিচাৰিছিল যে ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীসকলে ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছত পাকিস্তানৰ মদদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পৰিচালনা কৰক । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কিন্তু যোৱা ছবছৰ ধৰি কাশ্মীৰত থকা তৃতীয়টো পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভুৱা ভ্ৰমণ নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেশৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সন্ত্ৰাসবাদীটোক জয়পুৰ আৰু হাৰিয়ানাত থকা নিজৰ নেটৱৰ্কে সহায় কৰিছিল ।’’

‘‘ইয়াৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ মদদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা শীৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক উলিয়াই আনি সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা কাম কৰিছিল । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁলোকে হুয়েৰাৰা আৰু আন দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক পাকিস্তানলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব বিচাৰিছিল, যাতে সিঁহতে তাৰপৰাই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । যাৰ দ্বাৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো লাভৱান হ’ব পাৰিলেহেঁতেন ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ কাশ্মীৰত কাম কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতা আছিল । কিন্তু যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত(আইবি) ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তীক্ষ্ণ নজৰ আছে, সেয়েহে তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা পোনে পোনে পাকিস্তানলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল । কিন্তু আমি সময়মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ফলত এই পৰিকল্পনা বিফল হৈ পৰিল’’ বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াদ্বয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

TAGGED:

দিল্লীৰ কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ
লস্কৰ ই তৈবা
ইটিভি ভাৰত অসম
জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী
সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.