ETV Bharat / bharat

অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত দুই সন্ত্ৰাসবাদী

কুপৱাৰাৰ কেৰাণ গাঁৱত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী দুটাক হত্যা কৰে ৷ সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে ৷

JK TERRORISTS NEUTRALISED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 9:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ : কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি শনিবাৰে পুৱা দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷

উপত্যকাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা সেনাবাহিনীৰ ষ্ট্ৰেটেজিক চাইনাৰ কৰ্পছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে কুপৱাৰাৰ কেৰাণ গাঁৱত চলি থকা অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷ অঞ্চলটোত সম্প্ৰতি তালাচী অভিযান চলি থকাৰ কথা তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷

যোৱা মাহৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰিছে সেনাই ৷ অক্টোবৰ মাহত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ বাহিৰে এই মাহটোৱেই আছিল যোৱা ২৫ বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শান্ত ৷

সেনাই জনোৱা মতে, অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা সন্দৰ্ভত সংস্থাসমূহৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত কালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন পিম্পল আৰম্ভ কৰা হয় ৷

যৌথ অভিযানৰ সময়ত সৈন্যই সন্দেহজনক গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰে, যাৰ ফলত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে গুলীচালনা হয় ৷

সেনাই আৰু কয়, "সৈন্যই সন্দেহজনক গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনায়, তাৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা আৰম্ভ কৰে ৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰতিশোধ লৈ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ঘেৰাও কৰে ৷" নিহত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক : নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত চাৰি উগ্ৰপন্থী নিহত

অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত দুই সন্ত্ৰাসবাদী

ছত্তীশগড়ৰ সুকমাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত মহিলা নক্সালবাদী

TAGGED:

JAMMU KASHMIR TERRORISTS ENCOUNTER
SECURITY FORCES SEARCH OPERATION
TERRORISTS KILLED IN KASHMIR
ইটিভি ভাৰত অসম
JK TERRORISTS NEUTRALISED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.