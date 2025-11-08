অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত দুই সন্ত্ৰাসবাদী
কুপৱাৰাৰ কেৰাণ গাঁৱত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী দুটাক হত্যা কৰে ৷ সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে ৷
শ্ৰীনগৰ : কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি শনিবাৰে পুৱা দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷
উপত্যকাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা সেনাবাহিনীৰ ষ্ট্ৰেটেজিক চাইনাৰ কৰ্পছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে কুপৱাৰাৰ কেৰাণ গাঁৱত চলি থকা অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে ৷ অঞ্চলটোত সম্প্ৰতি তালাচী অভিযান চলি থকাৰ কথা তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
যোৱা মাহৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰিছে সেনাই ৷ অক্টোবৰ মাহত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ বাহিৰে এই মাহটোৱেই আছিল যোৱা ২৫ বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শান্ত ৷
সেনাই জনোৱা মতে, অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা সন্দৰ্ভত সংস্থাসমূহৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত কালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন পিম্পল আৰম্ভ কৰা হয় ৷
যৌথ অভিযানৰ সময়ত সৈন্যই সন্দেহজনক গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰে, যাৰ ফলত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে গুলীচালনা হয় ৷
সেনাই আৰু কয়, "সৈন্যই সন্দেহজনক গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনায়, তাৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা আৰম্ভ কৰে ৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰতিশোধ লৈ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ঘেৰাও কৰে ৷" নিহত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।