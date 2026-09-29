ETV Bharat / bharat

৬৮ টা বৰফৰ হ্ৰদে চিন্তাত পেলাইছে জম্মু-কাশ্মীৰক: নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা

উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত বৰফ গলিবলৈ ধৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

68 Glacial Lakes As Potentially Dangerous
৬৮ টা বৰফৰ হ্ৰদে চিন্তাত পেলাইছে জম্মু-কাশ্মীৰক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ : নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি ভূ-স্বৰ্গ স্বৰূপ জম্মু-কাশ্মীৰত ? কাৰণ ৬৮ টা বৰফ আবৃত হ্ৰদক অতি বিপদজনক বুলি চিনাক্ত কৰিছে চৰকাৰে ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে ৬৮ টা বৰফ আবৃত হ্ৰদৰ যিকোনো এটা বিস্ফোৰণ হৈ ভয়ংকৰ বান সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে চৰকাৰে ৷

জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে জনোৱা অনুসৰি ৬৮টা হিমবাহ হ্ৰদক বিপজ্জনক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সেয়ে দুৰ্যোগৰ পূৰ্বে ৰাইজক আগতীয়াকৈ কেনেকৈ সতৰ্কবাণী দিব পাৰিব তাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই কাম কৰি আছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে জন্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে ৷ এই সমগ্ৰ তথ্যখিনি এগৰাকী বিধানসভাত বিধায়কৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পোৱা গৈছে ৷

চৰকাৰী তথ্য মতে, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত বৰফ গলিবলৈ ধৰাৰ বাবে হিমবাহৰ হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিশেষকৈ কিষ্টৱাৰ,গণ্ডাৰবল, কুলগাম আৰু অনন্তনাগ জিলাত আছে বিপদজনক ৬৮ টা হিমবাহ হ্ৰদ ৷ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ বিধানসভাত জাদিবেলৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ বিধায়ক তনবীৰ চাদ্দিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ৷

68 Glacial Lakes As Potentially Dangerous
জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিধানসভাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

বিধায়কগৰাকীয়ে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে, ৰাজ্যখনত কিমান বিপদজনক হিমবাহ হ্ৰদ আছে, সেই হ্ৰদসমূহৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, ৰাইজক সজাগ কৰা, বিভাগীয়ৰ প্ৰস্তুতি আৰু অনুশীলনৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে ৷ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে কয় য়ে, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে ক্ৰমান্বয়ে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এই হ্ৰদসমূহ ৷ হিমবাহ গলি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৬৮টা হিমবাহ হ্ৰদ বিপজ্জনক (AFP)

বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে কয় যে, হিমবাহৰ ভিতৰত বা আশে-পাশে জমা হৈ থকা পানীয়ে হঠাতে পাহাৰৰ নামনিত ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ কেৱল সৰু সৰু হ্ৰদসমূহৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ পাহাৰৰ উচ্চতাৰ মাজত অৱস্থিত কিছু হিমবাহ হ্ৰদৰ বাবে ভয়াবহ বিপদৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৬৮টা হিমবাহ হ্ৰদ বিপজ্জনক (ETV Bharat)

চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে, কাশ্মীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনৰ ১২ খন জিলাত ৬১৬ টা হিমবাহ হ্ৰদ (glacial lakes) চিনাক্ত কৰিছে ৷ যিবোৰে ২৮.৬২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা আগুৰি আছে । চিনাক্ত কৰা হিমবাহ হ্ৰদসমূহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰা মাপকাঠী অনুসৰি ৬৮ টা হ্ৰদক সম্ভাব্য বিপদজনক হিমবাহ হ্ৰদ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

এই হ্ৰদসমূহৰ গৱেষণা আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে ২০২৪ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত এখন বিশেষ কমিটী গঠন কৰা হৈছে । জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পাহাৰৰ উচ্চতাত থকা বিপদসংকুল হিমবাহ হ্ৰদসমূহ চিনাক্ত, নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ আৰু অধ্যয়নৰ দায়িত্ব এই কমিটীক অৰ্পণ কৰা হৈছিল বুলি চৰকাৰে উলেখ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত

TAGGED:

জম্মু কাশ্মীৰ
শ্ৰীনগৰ
হিমবাহ হ্ৰদ
কাশ্মীৰ বিশ্ববিদ্যালয়
JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.