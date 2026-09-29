৬৮ টা বৰফৰ হ্ৰদে চিন্তাত পেলাইছে জম্মু-কাশ্মীৰক: নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা
উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত বৰফ গলিবলৈ ধৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
Published : September 29, 2026 at 4:49 PM IST
শ্ৰীনগৰ : নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি ভূ-স্বৰ্গ স্বৰূপ জম্মু-কাশ্মীৰত ? কাৰণ ৬৮ টা বৰফ আবৃত হ্ৰদক অতি বিপদজনক বুলি চিনাক্ত কৰিছে চৰকাৰে ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে ৬৮ টা বৰফ আবৃত হ্ৰদৰ যিকোনো এটা বিস্ফোৰণ হৈ ভয়ংকৰ বান সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে চৰকাৰে ৷
জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে জনোৱা অনুসৰি ৬৮টা হিমবাহ হ্ৰদক বিপজ্জনক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সেয়ে দুৰ্যোগৰ পূৰ্বে ৰাইজক আগতীয়াকৈ কেনেকৈ সতৰ্কবাণী দিব পাৰিব তাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই কাম কৰি আছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে জন্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে ৷ এই সমগ্ৰ তথ্যখিনি এগৰাকী বিধানসভাত বিধায়কৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পোৱা গৈছে ৷
I raised an important Question on the growing threat of Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) in J&K.— Tanvir Sadiq (@tanvirsadiq) September 28, 2026
The Government has confirmed that 616 glacial lakes have been identified, 68 classified as potentially dangerous, with a dedicated monitoring committee, early-warning systems,… pic.twitter.com/HV8ntecqEn
চৰকাৰী তথ্য মতে, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত বৰফ গলিবলৈ ধৰাৰ বাবে হিমবাহৰ হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিশেষকৈ কিষ্টৱাৰ,গণ্ডাৰবল, কুলগাম আৰু অনন্তনাগ জিলাত আছে বিপদজনক ৬৮ টা হিমবাহ হ্ৰদ ৷ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ বিধানসভাত জাদিবেলৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ বিধায়ক তনবীৰ চাদ্দিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ৷
বিধায়কগৰাকীয়ে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে, ৰাজ্যখনত কিমান বিপদজনক হিমবাহ হ্ৰদ আছে, সেই হ্ৰদসমূহৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, ৰাইজক সজাগ কৰা, বিভাগীয়ৰ প্ৰস্তুতি আৰু অনুশীলনৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে ৷ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে কয় য়ে, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে ক্ৰমান্বয়ে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এই হ্ৰদসমূহ ৷ হিমবাহ গলি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে কয় যে, হিমবাহৰ ভিতৰত বা আশে-পাশে জমা হৈ থকা পানীয়ে হঠাতে পাহাৰৰ নামনিত ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ কেৱল সৰু সৰু হ্ৰদসমূহৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ পাহাৰৰ উচ্চতাৰ মাজত অৱস্থিত কিছু হিমবাহ হ্ৰদৰ বাবে ভয়াবহ বিপদৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে, কাশ্মীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনৰ ১২ খন জিলাত ৬১৬ টা হিমবাহ হ্ৰদ (glacial lakes) চিনাক্ত কৰিছে ৷ যিবোৰে ২৮.৬২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা আগুৰি আছে । চিনাক্ত কৰা হিমবাহ হ্ৰদসমূহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰা মাপকাঠী অনুসৰি ৬৮ টা হ্ৰদক সম্ভাব্য বিপদজনক হিমবাহ হ্ৰদ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
এই হ্ৰদসমূহৰ গৱেষণা আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে ২০২৪ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত এখন বিশেষ কমিটী গঠন কৰা হৈছে । জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পাহাৰৰ উচ্চতাত থকা বিপদসংকুল হিমবাহ হ্ৰদসমূহ চিনাক্ত, নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ আৰু অধ্যয়নৰ দায়িত্ব এই কমিটীক অৰ্পণ কৰা হৈছিল বুলি চৰকাৰে উলেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত