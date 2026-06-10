জম্মু-কাশ্মীৰত আকস্মিক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত ২ জোৱান নিহত
আহত জোৱান দুজনক সেনাবাহিনীৰ ৯২ বেছ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু কিন্তু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত ঘোষণা কৰে ।
Published : June 10, 2026 at 10:51 AM IST
শ্ৰীনগৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ উৰি ছেক্টৰত মঙলবাৰে সংঘটিত হোৱা আকস্মিক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত দুজন জোৱানৰ মৃত্যু হয় ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, উৰিৰ কমলকোটেৰ এটা শিবিৰত নিয়মিতভাৱে সঁজুলি গতাই দিয়াৰ সময়ত ‘আকস্মিকভাৱে’ এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটি দুজন জোৱান আহত হয় । আহত জোৱান দুজনক সেনাবাহিনীৰ ৯২ বেছ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু কিন্তু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত ঘোষণা কৰে ।
ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আইন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে । সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতহে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিব বুলি শ্ৰীনগৰস্থিত ডিফেন্স পিআৰঅ’ই জানিবলৈ দিয়ে ।