জম্মু-কাশ্মীৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ; ৮ জনৰ মৃত্যু, মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী চহৰত বান ৷ প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলৰ দ্বাৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে শ শ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত ৷
Published : July 19, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : July 19, 2026 at 12:07 PM IST
ৰাজৌৰী/ শ্ৰীনগৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : শনিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰী জিলাত আকস্মিক বান আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয় ৷ ফলত জম্মু-কাশ্মীৰত হৈ থকা বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হয় ৷ ইতিমধ্যে ৰাজৌৰী জিলাৰ কেবাটাও অঞ্চল পানীৰে বুৰ যায় আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰা মতে, মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
পুৱাৰ ভাগত ৰাজৌৰীৰ পৰা ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে জনোৱা মতে, পুঞ্চৰ সুৰনকোটে তহচিলৰ এখন দুৰ্গম গাঁৱত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে জিলাখনৰ হাভেলী অঞ্চলত আন এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ৰাজৌৰী জিলাতো আন এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ মৃত লোককেইজনৰ পৰিচয়ো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷
দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত লাভ কৰা তথ্য মতে, এতিয়ালৈকে ৮ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে একত্ৰিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ৷ নদীৰ কাষত বা আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ আছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনসাধাৰণক নদীৰ কাষলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (আই এম ডি) কৰা পূৰ্বানুমান অনুসৰি, বতৰ বেয়াৰ হোৱাৰ লগতে বানৰো আশংকা কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে ।
জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কয় যে জম্মুৰ কিছু অংশ বিশেষকৈ ৰাজৌৰী চহৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত অত্যন্ত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তেওঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । ‘‘বৰষুণ আৰু ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ বাবে বহু সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক চৰকাৰে সহায় কৰিব ৷ ওমৰ আব্দুল্লাই এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা সদৰী কৰে ৷ আনকি সোমবাৰে যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদত অংশ ল’বলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছিল ৷ কিন্তু জম্মুত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে তেওঁ দেওবাৰে বিয়লি দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি এই বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব বুলিও তেওঁ কয় ৷
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰা মতে, ১৯ জুলাইৰ পৰা ২৩ জুলাইলৈকে জম্মুৰ বতৰ বেয়া হৈ থাকিব ৷ বিশেষকৈ পীৰ পাঞ্জল ৰেঞ্জ আৰু অনন্তনাগ, পহলগাম, কুলগাম, শ্বোপিয়ান, গুলমাৰ্গ, সোনামাৰ্গ-জোজিলাকে ধৰি কেবাটাও দুৰ্বল স্থানত ভূমিস্খলন, খহনীয়া, বান আদিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
বেয়া বতৰৰ বাবে জম্মু-শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ পথৰ যাতায়তকে ধৰি পৰিবহণ সেৱাত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সতৰ্কবাণী দিয়ে ৷
নদ-নদী আৰু উপ-অৱবাহিকাৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত নিম্নভূমি অঞ্চলত পানী জমা হোৱা আৰু বানৰো আশংকা কৰা হৈছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণীৰ লগতে প্ৰশাসনে দেওবাৰৰ পৰা কাশ্মীৰত অমৰনাথ যাত্ৰা স্থগিত ৰাখি যাত্ৰীসকলক প্ৰশাসনৰ পৰৱৰ্তী ঘোষণালৈ বাট চাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷
কেৰাণ, কৰ্ণাহ, মাচিল, বুডনামাল, জুমুগুণ্ড, নৌগাম, কুমকাডিৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা আৰু বিভিন্ন নদ-নদী আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক বতৰ ফৰকাল নোহোৱালৈকে এই অঞ্চলসমূহত আহ-যাহ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।