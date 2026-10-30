১৮ দিনীয়া প্ৰতিবাদৰ অন্তত জামিয়াৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বৃহৎ জয়

১৮ দিনীয়া প্ৰতিবাদৰ অন্তত জামিয়াৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বৃহৎ জয়
সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ২০ বছৰৰ মূৰকত বিশ্ববিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷
Published : October 30, 2026 at 1:00 PM IST
নতুন দিল্লী: জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াত বিগত ১৮ দিন ধৰি থকা প্ৰতিবাদৰ অন্ত ৷ ছাত্ৰ সমাজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে অৱশেষত সেও মানিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ হকে ছাত্ৰ সমাজে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ মাজত অনুষ্ঠিত কেইবালানি আলোচনাৰ পিছতহে এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে ছাত্ৰ সমাজৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে ৷ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ২০ বছৰৰ মূৰকত বিশ্ববিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷
তিনিদিনীয়া এই আলোচনাৰ অন্তত কেৰালামৰ সাংসদ হৰিশ বীৰণৰ হস্তক্ষেপত ছাত্ৰ সমাজ এক চুক্তিত উপনীত হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সংহতি, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ বিপৰীতে এয়া এক বৃহৎ জয় বুলি দাবী কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত ১২ অক্টোবৰৰ পৰা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীৰে জামিয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল । বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্ৰায় দুটা দশক ধৰি ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনক এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰিবলৈ ছাত্ৰ সমাজে দাবী জনাই আহিছিল ৷
এই দাবীৰ সমৰ্থনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অৱস্থান কৰি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে । দিন বাগৰাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদো বাঢ়ি যায় ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ ক্ৰমে - এবিন বছিল আৰু ৰেহান খান আমৰণ অনশনত বহে ৷
বিগত প্ৰায় ১৮ দিনে সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল । এই প্ৰতিবাদ স্তব্ধ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা বুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তাৰপিছতো কিন্তু ছাত্ৰ সমাজ নিজৰ দাবীত অটল হৈ থাকিল ।
উল্লেখ্য যে, বিগত তিনিদিন ধৰি ছাত্ৰ সমাজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ মাজত আলোচনা চলে ৷ প্ৰথমাৱস্থাত কেইবালানি আলোচনাৰ অন্ততো কোনো সঠিক উত্তৰ লাভ কৰা নহ’ল ৷ অৱশ্যে তাৰপিছতে কেৰালামৰ সাংসদ হৰিশ বীৰণে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰে ।
AISA-ৰ মতে, সাংসদ হৰিশ বীৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰা দাবীসমূহ উপাচাৰ্যৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, পঞ্জীয়ক আৰু ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । এক বিস্তৃত আলোচনাৰ অন্তত প্ৰশাসনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মূল দাবীসমূহ মানি লোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।
বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে গঠিত সাতজনীয়া এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিনিধি দলে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ সৈতে এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিনিধি দলটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীসমূহৰ লগতে প্ৰতিবাদৰ সময়ত উত্থাপিত বিষয়সমূহ প্ৰশাসনৰ আগত দাঙি ধৰে । অৱশ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই আশ্বাসত বিশ্বাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বিচাৰে ৷
জামিয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই সফলতা ঐতিহাসিক আখ্যা দি এনএছইউআইয়ে কয় যে ই ছাত্ৰ ঐক্য আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ দিশত এক বৃহৎ জয় । সংগঠনটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বিনোদ জাখৰে কয় যে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভয় বা প্ৰশাসনিক হেঁচাত শিৰণত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ একতাৰ বাবেই এই প্ৰতিবাদ স্তিমিত কৰাৰ প্ৰয়াস বিফল হয় ৷ বিনোদ জাখৰে অভিযোগ কৰে যে দিল্লী আৰক্ষী আৰু আইটিবিপিক প্ৰতিবাদ স্তিমিত কৰিবলৈ প্ৰতিবাদস্থলীত নিয়োজিত কৰা হৈছিল ৷ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু অনলাইন ক্লাছো আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতো ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অটল হৈ থাকে ।
ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে জামিয়াত হোৱা এই প্ৰতিবাদ কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়তে সীমাবদ্ধ বুলি নাভাবে । এনএছইউআই আৰু এছএফআই দুয়োটাই ইয়াক সমগ্ৰ দেশৰ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্বনৰ দিল্লীস্থ ৰাজ্যিক সমিতিয়েও জামিয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে । প্ৰায় দুটা দশক ধৰি ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন নোহোৱাত ছাত্ৰ সমাজে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দি অৱশেষত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে সদৰি কৰে ।
এছএফআইৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে ৷ এই সংগঠনৰে অন্যতম সদস্য আবুজাৰেও বিগত তিনিদিন ধৰি অনশন কৰি ছাত্র সমাজৰ দাবীক সমৰ্থন জনাইছিল ৷
এছএফআইৰ দিল্লীৰ সভাপতি নাদিয়া আৰু সম্পাদক সুৰজ ইলামনে কয়, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেৱল পঢ়া-শুনাৰে কেন্দ্ৰ নহয় ৷ গণতন্ত্ৰ, মতানৈক্য আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণৰ স্থানো ইয়াত সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে আৰু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তত মাত মাতিব লাগে ৷’’
লগতে পঢ়ক: ৩০ অক্টোবৰ : ১৮ বছৰে চৰকাৰ-ৰাজনীতি ঠিকেই চলি থাকিল, স্থবিৰ হৈ গ'ল কেৱল সেই ঘৰবোৰ