জাল্লিকাট্টু: ৩০০০ বছৰ পুৰণি তামিল পৰম্পৰা; নিষেধাজ্ঞা, প্ৰতিবাদ আৰু সময়ৰ ধামখুমীয়াতো অলৰ-অচৰ

জাল্লিকাট্টু: ৩০০০ বছৰ পুৰণি তামিল পৰম্পৰা; নিষেধাজ্ঞা, প্ৰতিবাদ আৰু সময়ৰ ধামখুমীয়াতো অলৰ-অচৰ
সমগ্ৰ তামিল গাঁৱত মৃত বলধবোৰক যোদ্ধাৰ দৰে সন্মান জনোৱা হয় । ই প্ৰমাণ কৰে যে জাল্লিকাট্টু কেৱল এক প্ৰতিৰোধ প্ৰদৰ্শন নহয়, এক শ্ৰদ্ধাৰো বিষয় ।
Published : January 15, 2026 at 2:50 PM IST
মাদুৰাই (তামিলনাডু) : তামিলসকলৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰা জাল্লিকাট্টুৱে ৩,০০০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ইতিহাস বহন কৰি আছে । সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলংগনাল্লুৰৰ আধুনিক ক্ষেত্ৰলৈকে- এই পৰম্পৰা বলধক বশীভূত কৰাৰ ওপৰত আধাৰিত ।
ইয়াক তামিল সংস্কৃতি, পৰিৱেশ আৰু পৰিচয়ৰ জীৱন্ত প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কিন্তু 'জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতা'ৰ উদ্ধৃতি দি এই খেলবিধ নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ ফলত মানুহৰ মনত সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভৰ পিছতো এই পৰম্পৰা আজিও সজীৱ আৰু সক্ৰিয় হৈ আছে । অৱশ্যে ইয়াৰ কিছুমান নিয়মত সালসলনি কৰা হৈছে ।
প্ৰাচীন তামিল সাহিত্যত বলধক বশীভূত কৰাৰ অসংখ্য উল্লেখ আছে । সংগমৰ ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত কলিথোগাই বিভিন্ন পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰাঞ্জল চিত্ৰন দাঙি ধৰিছে । মুল্লাইক্কালিৰ ১৭টা কবিতাৰ ভিতৰত সাতটাত বলধ বশীকৰণৰ কথা প্ৰত্যক্ষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এক উল্লেখযোগ্য পংক্তিত উল্লেখ আছে যে এগৰাকী নাৰীয়ে এজন পুৰুষক 'পৰৱৰ্তী জীৱনতো' স্পৰ্শ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব, যদিহে তেওঁ এটা হিংস্ৰ বলধৰ শিঙক ভয় কৰে । এই ক্ষেত্ৰখনত দেখুওৱা সাহস এসময়ত পুৰুষসুলভ সন্মানৰ পৰিমাপ আছিল ।
খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহে সদায় প্ৰকৃতিৰ সৈতে মিলাপ্ৰীতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে আৰু তামিল সমাজতো এইটোৱেই আছিল জীৱন-ধাৰণৰ পদ্ধতি । সাংস্কৃতিক পদ্ধতি, ভাষা, পশুধন আৰু পৰিৱেশ একেলগে বিকশিত হৈ এক সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিতন্ত্ৰলৈ পৰিণত হ’ল । য’ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যই জকমকাই উঠে, তাতেই জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য লাভৱান হয় ।
১৯৯২ চনত ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ’ত অনুষ্ঠিত পৃথিৱী সন্মিলনত গ্ৰহণ কৰা জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য চুক্তিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সংযোগক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল । চুক্তিখনৰ ৮ আৰু ১০নং অনুচ্ছেদত জৈৱ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
তামিলনাডুত কাংগায়ম, আম্বলাচেৰী, পাহাৰীয়া গৰু আৰু মহীশূৰৰ গৰু আদি থলুৱা গৰু-ম’হক কৃষি আৰু পৰিবহণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আজিও গৰু-ম’হৰ শক্তিয়ে লাখ লাখ টন পেট্ৰ'লিয়ামৰ ব্যৱহাৰ ৰাহি কৰে, বৈদেশিক মুদ্ৰা সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰি গোবৰৰ জৰিয়তে বিপুল পৰিমাণৰ জৈৱিক গোবৰ গেছ আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰদান কৰে ।
মানুহ আৰু বলধৰ মাজত সাংস্কৃতিক বান্ধোন গভীৰ । মাদুৰাই, ত্ৰিচি, পুডুক্কোট্টাই আৰু শিৱগংগা জিলাত মৃত্যু হোৱা বলধবোৰৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আৰু মন্দিৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানেৰে সন্মানিত কৰা হয় । ছ’ৰিক্কাম্পট্টিত বিখ্যাত বলধ প্ৰশিক্ষক আলাগাথেভাৰৰ স্মৰণত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তাত তেওঁ বশ কৰা বলধৰ মূৰ্তিও আছে ।
কিলাকুইলকুডিত মট্টু পোংগলত জাল্লিকাট্টু বলধক পূজা কৰা হয় । একেদৰে মেলুৰত চেল কান্নান নামৰ এজন বলধ প্ৰশিক্ষকে নিজৰ প্ৰিয় বলধটোৰ মৃত্যুৰ পিছত এটা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি তাত আজিও পূজা অব্যাহত ৰাখিছে ।
তামিল শব্দ ‘মাডু’ (গৰু) শব্দটোৱে নিজেই ধন-সম্পত্তিৰ অৰ্থ বহন কৰে । আনকি থিৰুক্কুৰালৰ দৰে ধ্ৰুপদী গ্ৰন্থয়ো প্ৰকৃত শিক্ষাক অক্ষয় ধনৰ সৈতে সমান কৰি তুলিছে, যিয়ে প্ৰতিফলিত কৰে যে এসময়ত গৰু-ম’হেই কেনেকৈ গ্ৰাম্য সমৃদ্ধিৰ মেৰুদণ্ড গঠন কৰিছিল । পৰম্পৰাগত পৰিয়ালসমূহে আনকি বোৱাৰীসকলক ‘মাট্টু পেন’ বুলিও উল্লেখ কৰিছিল, যিটো উৰ্বৰতা, জীৱিকা আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ প্ৰতীক আছিল ।
কিন্তু পশু কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰি জাল্লিকাট্টুৰ বিৰোধিতা ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল । পেটাৰ দৰে সংগঠনে বলধৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা বিচাৰিছিল । আইনী হেঁচাও চলি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰিণতিত অতি সোনকালেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পিছতে কঠোৰ নিয়ম প্ৰণয়ন হ'ল- শিং বা নেজত ধৰিব নোৱাৰিব আৰু ঠেঙতো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব ।
কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ চৰকাৰৰ সময়ত এক নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্ত আহে, যেতিয়া তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী জয়ৰাম ৰমেশে বলধক প্ৰদৰ্শনকাৰী জীৱ-জন্তুৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । ইয়াৰ ফলত ২০১৪ চনত জাল্লিকাট্টুৰ ওপৰত কাৰ্যকৰীভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ তামিলনাডুতে ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় ।
২০১৬ চনৰ শেষৰ ফালে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় আৰু ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰীলৈকে ই শীৰ্ষত উপনীত হয় । চেন্নাইৰ মেৰিনা বিচৰ পৰা মাদুৰাইৰ আলংগানালুৰ আৰু অৱনিয়াপুৰমলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, নাগৰিকসকলে একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদ কৰে । এই আন্দোলনত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বৈগৈ নদীৰ দলঙত এখন চলন্ত ৰে’ল ৰখাই সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে যদিও তাৰ ফলত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু আইনী গোচৰৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ ফলত ন্যায়িক তদন্ত কৰিবলগা হয় । আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে আৰক্ষীৰ পদক্ষেপক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিলেও বিভিন্ন ফালৰ পৰা ৰাজনৈতিক হেঁচা বাঢ়ি আহে । তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অ' পেন্নাৰছেলভামে গ্ৰহণ কৰা এক অসাধাৰণ পদক্ষেপত শাসক-বিৰোধী উভয় বিধায়কে নিশাৰ ভিতৰতে বিধানসভা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৭ চনত পুনৰ উভতি আহে জ ল্লিকাট্টু ।
বৰ্তমান পুনৰবাৰ এই খেলবিধে প্ৰাণ পাই উঠিছে । কেৱল এই বছৰতে মাদুৰাইৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে ১৫,০৪৭টা বলধ আৰু ৫,২৩৪ জন বলধ পালকে অনলাইনত পঞ্জীয়ন কৰে । যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই সংখ্যা বলধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ২,৪১৫টা আৰু পালকৰ ক্ষেত্ৰত ৭৩৫ জন বেছি । এই বৃদ্ধি পোৱা সংখ্যাই ক্ৰীড়াবিধৰ প্ৰতি যুৱক-যুৱতীৰ আগ্ৰহ পুনৰ জাগ্ৰত হোৱাৰ কথাকে প্ৰকাশ কৰিছে ।
১৯৯২ চনত ব্ৰাজিলৰ কেৰিঅ’কা খিলঞ্জীয়া লোকে ঘোষণা কৰিছিল, “আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে নিৰ্ধাৰণ কৰা পথত আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ অধিকাৰ আছে ।” ২০০২ চনৰ বালি পৰিৱেশ সন্মিলনত পুনৰ দৃঢ়তা লাভ কৰা এই নীতিয়ে আধুনিক নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত জাল্লিকাট্টুৰ দৰে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিসমূহ মোহাৰি পেলোৱাৰ বিপদৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰিছিল ।
তামিলনাডু জাল্লিকাট্টু ফেডাৰেচনৰ সভাপতি পি ৰাজশেখৰণৰ মতে, নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত ইয়াৰ পুনৰুজ্জীৱনে থলুৱা বলধৰ প্ৰজাতিবোৰক বিলুপ্তিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিছে । এসময়ত বিক্ৰী কৰিব নোৱৰা বলধৰ পোৱালিয়ে এতিয়া লাখ লাখ টকা উপাৰ্জনৰ পথ আনিছে, যাৰ ফলত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড শক্তিশালী হৈছে ।
আনহাতে, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনত তামিলনাডু চৰকাৰে আলংগানাল্লুৰ ওচৰৰ কীঝাকাৰাইত এখন স্থায়ী জাল্লিকাট্টু খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰে, যাৰ ফলত এসময়ত নিষিদ্ধ হৈ থকা খেল এখনক এতিয়া ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্থিত সাংস্কৃতিক উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে ।