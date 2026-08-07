জেলেপী বিক্ৰী কৰি ডক্টৰেট ! পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ সফলতাই জিনিলে বহুতৰ হৃদয়

জেলেপী বিক্ৰী কৰি ডক্টৰেট ! পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ সফলতাই জিনিলে বহুতৰ হৃদয়
পদপথৰ ব্যৱসায়ক বিষয় হিচাপে লৈ লাভ কৰিলে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ।
Published : August 7, 2026 at 1:47 PM IST
গুণ্টুৰ (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : প্ৰায় দুটা দশক ধৰি গুণ্টুৰৰ ব্ৰডিপেট অঞ্চলত সকলোৰে চিনাকি মুখ চৰকা কুমাৰ । কাৰণ নিতৌ তেওঁৰ পদপথৰ বিপণিলৈ গৰম গৰম জেলেপী আৰু মালপুৰী খাবলৈ শ শ লোক আহে । পদপথৰ ব্যৱসায়েৰে তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ।
কিন্তু এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ বুকুত নীৰৱে এটা সপোন জীয়াই ৰাখিছিল । সেয়া হৈছে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ । অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, অধ্যৱসায় আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ ফলত তেওঁ অৱশেষত সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । চৰকা কুমাৰ এতিয়া দৰ্শনৰ ডক্টৰেট (পি এইচ ডি) ডিগ্ৰীধাৰী ।
তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে আনৰ দৰে কোনো পৰম্পৰাগত বিষয়ত তেওঁ গৱেষণা কৰা নাই । বছৰ বছৰ ধৰি উপাৰ্জনৰ উৎস হিচাপে লোৱা বৃত্তিটোকে তেওঁ গৱেষণাৰ বিষয় হিচাপে বাছনি কৰিছিল । পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱন, আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা, প্ৰতিদিনৰ সংগ্ৰামক বুজিবলৈ তেওঁ এই বিষয় বাছনি কৰে আৰু ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
একাংশ বন্ধুৱে তেওঁক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল । প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কুমাৰে আচাৰ্য নাগাৰ্জুন বিশ্ববিদ্যালয় (এএনইউ)ত পি এইচ ডিৰ বাবে নামভৰ্তি কৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে কৰ্মৰত সমাজবিজ্ঞান আৰু সমাজ সেৱা বিভাগৰ অধ্যাপক ত্ৰিমূৰ্তি ৰাওৰ তত্ত্বাৱধানত কুমাৰে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাৰ ওপৰত এক গভীৰ অধ্যয়ন চলায় ।
তেওঁ এই গৱেষণাত পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ জীৱিকা, কৰ্ম পৰিস্থিতি, পেছাদাৰী প্ৰত্যাহ্বান, আৰ্থিক সংগ্ৰাম, চৰকাৰী কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰে ।
তেওঁ নিজে এজন বিক্ৰেতা হিচাপে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহৰণ কৰা পদপথৰ জীৱনৰ বাস্তৱ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁৰ এই গৱেষণাই সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ জীৱনৰ বাস্তৱ ছবি উন্মোচন কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য অধ্যাপক গংগাধৰে তেওঁক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে । ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ভাষণত চৰকা কুমাৰে কয় যে তেওঁৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ বুজি লোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাজ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা ।
তেওঁ লগতে কয় যে পদপথৰ ব্যৱসায়ী (জীৱিকা সুৰক্ষা আৰু পদপথৰ ব্যৱসায় নিয়ন্ত্ৰণ) আইন, ২০১৪ ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী কৰি বিক্ৰেতাসকলৰ জীৱন উন্নত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
কুমাৰক তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাই অধ্যাপক গংগাধৰে কয় যে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ গৱেষণাৰ লগতে পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ অসাধাৰণ দায়বদ্ধতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কুমাৰৰ এই সাফল্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৰ্মৰত পেছাদাৰীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে অভিহিত কৰি কয় যে শিক্ষাৰ প্ৰতি দৃঢ়তা আৰু আবেগে কঠিন পৰিস্থিতিকো অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ।
কুমাৰৰ জীৱনযাত্ৰাই আৰু এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে সপোনৰ কোনো বয়স নাথাকে আৰু পৰিশ্ৰমৰ বিকল্প একো নাই । পথৰ কাষত জেলেপী বিক্ৰী কৰা এজন মানুহেও নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ বলত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :
চিকিৎসকৰ ৰূপত বিধায়ক : দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰে মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন