ETV Bharat / bharat

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, ইন্ধন-গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জয়ৰাম ৰমেশৰ সমালোচনা

কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বোজা জাপি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

Jairam Ramesh
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ (ANI)
author img

By ANI

Published : May 15, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশত সম্প্ৰতি দেখা দিয়া বহুকেইটা সমস্যা আৰু নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত সৰৱ বিৰোধী ৷ বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, ইন্ধন আৰু গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত সামাজিক মাধ্যমত সৰৱ হৈ পৰা দেখা যায় ৷

কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বোজা জাপি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত ৰমেশে কয়, ‘‘NEET ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ, গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰে পাকঘৰত মহিলাসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাথোঁ উপদেশহে দিব জানে ৷’’

পূৰ্বে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাই নেট-ইউজি ২০২৬ ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক গৰিহণা দি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা(এনটিএ) আৰু পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ ন্যায্যতাৰ লগত আপোচ কৰাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকীৰে বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছিল ।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ লিখা এখন পত্ৰত ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ অভিযোগৰ পিছত বাতিল হোৱা নেট-ইউজি ২০২৬ পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ আৰু হতাশা ব্যক্ত কৰে ৷

‘‘ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ(আইএমএ) নতুন দিল্লীৰ বিষয়ববীয়াসকলে নেট-ইউজি ২০২৬ পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ আৰু হতাশা ব্যক্ত কৰিছো ৷ যিটো NEET-UG 2026 পৰীক্ষাক লৈ গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে’’ বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

বিগত চাৰি বছৰত প্ৰতিবাৰেই বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে নেট-ইউজি ৷ বিশেষকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বাবে দুবাৰকৈ পৰীক্ষা বাতিল কৰাও হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ ২১ জুনত পুনৰবাৰ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব বুলি শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ঘোষণা কৰে ৷

এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰধানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে এনেধৰণৰ অন্যায় পুনৰ ঘটিবলৈ নিদিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত হৈছে আমাৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি চৰকাৰ দায়বদ্ধ । আমি এইবাৰ কোনো ধৰণৰ অন্যায়, অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰো ।’’

মন্ত্ৰী প্ৰধানে লগতে ঘোষণা কৰে যে অহা বছৰৰ পৰা এই পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়ম ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অ'এমআৰৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰভিত্তিক NEET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: ২০২৭ৰ পৰা অ' এম আৰৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰ ভিত্তিক হ'ব NEET পৰীক্ষা

TAGGED:

কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ইন্ধন মূল্যবৃদ্ধি
গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধি
JAIRAM RAMESH SLAMS CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.