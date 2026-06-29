জয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা, দেৱাল খহি যোৱাত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

জয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা, দেৱাল খহি যোৱাত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ দেৱাল খহাৰ ফলত তিনিজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
Published : June 29, 2026 at 5:50 PM IST
জয়পুৰ : সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ চান্দৱাজী অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ৷ হঠাৎ এখন এখন দেৱাল ভাঙি পৰে ৷ ফলত দুগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকসহ এজন পুৰুষৰ মৃত্যুৰ হৈছে ৷ ঘটনাত তিনিজন লোক আহত হৈছে ৷
আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, চান্দৱাজী অঞ্চলৰ এখন ৰিজ’ৰ্টৰ এখন দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল ৷ তেতিয়া দেৱালখন ভাঙি পৰাৰ ফলত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷
ঘটনাৰ পাছতে ততাতয়াকৈ চান্দৱাজী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ ঘটনাৰ সময়ত উক্তস্থানত ১২ জনতকৈ অধিকে কাম কৰি আছিল ৷
শোকাবহ ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ইফালে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বৰ্তমানো আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ বাবে যুদ্ধকালীনভাবে উদ্ধাৰ অভিযান আব্যাহত ৰাখিছে ৷
জয়পুৰৰ আৰক্ষীৰ উপ-আয়ুক্ত হনুমান প্ৰসাদ মীনাই জনোৱা মতে, চান্দৱাজী অঞ্চলত দেৱাল খহি যোৱাত ৩জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় ।
আহত আটাইকেইজনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে । স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
মৃত লোকজনক বৰ্তমানো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ইফালে নিৰ্মাণ কাৰ্যত শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ নিয়মৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল ৷ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে? ৮ গৰাকী নতুন সাংসদৰ শপতগ্ৰহণ