পথ দুৰ্ঘটনাত ৩ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত, ২৫ জন আহত
জয়পুৰ-আজমেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৪৮ৰ বাগৰুৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এখন ট্ৰেভেলাৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিক জিলাৰ ২৮ জন ভক্ত আছিল ।
Published : October 24, 2026 at 12:32 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : জয়পুৰ-আজমেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৪৮ৰ বাগৰুৰ সমীপত শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা সংঘটিত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫জন আহত হয় ।
তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেভেলাৰখনে বাগৰু উৰণসেতুৰ পৰা নামি অহাৰ সময়ত এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং (এছ এম এছ) হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৭ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#WATCH | Rajasthan | On collision between Traveller and a trailer on NH-48 in Bagru, Investigating Officer Lalaram says, "Around 2.00 AM, we received information from Police Mitra that a serious accident had taken place. I immediately alerted the patrol unit and reached the scene... and found a massive traffic jam, with damaged vehicles and debris scattered all around. I immediately contacted the SHO (Station House Officer), who arranged for the injured to be transported to the Sub-District Hospital... The accident occurred when a mini-bus attempted to overtake another vehicle and collided with it. The driver was not found at the scene; passengers reported that he had jumped out and fled... Three people died on the spot; their bodies were transported by ambulance to the hospital... 19 people were injured... 7 people were referred to SMS Hospital in Jaipur... The bus was traveling from Khatu Shyam toward Salasar. These people belong to Nashik..."— ANI (@ANI) October 24, 2026
জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং হাস্পতালৰ ট্ৰমা চেণ্টাৰত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।
চেণ্টাৰৰ ডাঃ ৰাজেন্দ্ৰ মন্দিয়াই জনোৱা মতে, গুৰুতৰভাৱে আহত সাতজন ৰোগীৰ দুজনক সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ আনহাতে আন তিনিজন ৰোগী নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ ৱাৰ্ডত আছে । দুজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে ।
বাগৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দলটোৱে খাতুশ্যামজী পৰিদৰ্শন কৰি সাঁৱৰীয়া ছেঠ মন্দিৰলৈ গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ জয়পুৰ-আজমেৰ ৪৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাগৰু উৰণসেতুৰ পৰা ট্ৰেভেলাৰখন নামি অহা সময়তে বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এখন ট্ৰেইলাৰত খুন্দা মাৰে । ট্ৰেভেলাৰখনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিক জিলাৰ ২৮ জন ভক্ত আছিল ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে বাগৰু আৰক্ষী থানা আৰু সাহায্যকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষী আৰু সাহায্য কৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি লগে লগে আহতসকলক বাগৰু মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
৭জন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং (এছ এম এছ) হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন ভক্ত থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।