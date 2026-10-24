ETV Bharat / bharat

পথ দুৰ্ঘটনাত ৩ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত, ২৫ জন আহত

জয়পুৰ-আজমেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৪৮ৰ বাগৰুৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এখন ট্ৰেভেলাৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিক জিলাৰ ২৮ জন ভক্ত আছিল ।

TRAILER HITS BUS ON HIGHWAY
ট্ৰেইলাৰ আৰু ট্ৰেভেলাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৩ জন তীৰ্থযাত্ৰী নিহত, ২৫ জন আহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : জয়পুৰ-আজমেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৪৮ৰ বাগৰুৰ সমীপত শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা সংঘটিত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫জন আহত হয় ।

তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেভেলাৰখনে বাগৰু উৰণসেতুৰ পৰা নামি অহাৰ সময়ত এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং (এছ এম এছ) হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৭ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং হাস্পতালৰ ট্ৰমা চেণ্টাৰত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।

চেণ্টাৰৰ ডাঃ ৰাজেন্দ্ৰ মন্দিয়াই জনোৱা মতে, গুৰুতৰভাৱে আহত সাতজন ৰোগীৰ দুজনক সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ আনহাতে আন তিনিজন ৰোগী নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ ৱাৰ্ডত আছে । দুজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে ।

বাগৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দলটোৱে খাতুশ্যামজী পৰিদৰ্শন কৰি সাঁৱৰীয়া ছেঠ মন্দিৰলৈ গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ জয়পুৰ-আজমেৰ ৪৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাগৰু উৰণসেতুৰ পৰা ট্ৰেভেলাৰখন নামি অহা সময়তে বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এখন ট্ৰেইলাৰত খুন্দা মাৰে । ট্ৰেভেলাৰখনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিক জিলাৰ ২৮ জন ভক্ত আছিল ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে বাগৰু আৰক্ষী থানা আৰু সাহায্যকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষী আৰু সাহায্য কৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি লগে লগে আহতসকলক বাগৰু মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।

৭জন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং (এছ এম এছ) হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন ভক্ত থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : পূজাৰ দিনকেইটাত কেৱল গুৱাহাটীতে দুৰ্ঘটনাত পতিত ১১৪ : প্ৰাণ হেৰুৱালে ৯ জনে

শীতলা মাতা মন্দিৰলৈ যোৱা পথত ট্ৰাকৰ খুন্দাত ১৫ ভক্তৰ মৃত্যু, ২৯ জন গুৰুতৰভাৱে আহত

কালভাৰ্টৰ ডিভাইদাৰ ভাঙি দ নলাত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ; ৮ জন নিহত, আহত ১০

TAGGED:

TRAILER HITS BUS ON HIGHWAY
জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিংহ হাস্পতাল
BAGRU BUS CRASH
পথ দুৰ্ঘটনা
জয়পুৰ আজমেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.