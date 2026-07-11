নীৰজা মোদী স্কুলত অধ্যয়নৰত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মৃত্যু: অভিযোগনামাত খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পিতৃৰ

নীৰজা মোদী স্কুলত অধ্যয়নৰত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মৃত্যু: অভিযোগনামাত খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পিতৃৰ
জয়পুৰৰ নীৰজা মোদী স্কুলত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী মৃত্যু ঘটনাৰ অভিযোগনামাত আৰক্ষীয়ে CCTV-ৰ ফুটেজত সংযোগ নকৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
Published : July 11, 2026 at 10:39 AM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : আপোনাৰ বাৰু মনত আছেনে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ নীৰজা মোদী স্কুলত অধ্যয়নৰত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সেই ৯ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ কথা, যিয়ে ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰত বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যুক সাবটি লৈছিল । মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ জীয়ৰীক স্কুলত বহুত মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
শেহতীয়াকৈ স্কুলৰ ভিতৰৰ কিছু CCTV-ৰ ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছে ৷ CCTV-ৰ ফুটেজত ধৰা পৰা মতে, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা পৰি নহয়, তেওঁ নিজেই ওপৰৰ পৰা জাপ মাৰি আত্মহত্যা কৰা বুলি ধৰা পৰিছে ৷
এই ঘটনাৰ প্ৰায় আঠটা মাহ পাৰ হ’ল ৷ নীৰজা মোদী স্কুলৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় আঠ মাহৰ পাছত আৰক্ষীয়ে আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । এই অভিযোগনামা আধৰুৱা হোৱাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুতৰ দিশ বাদ দিয়া বুলি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছে । যাৰ ফলত ১০ জুলাইত ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গোচৰৰ নিৰ্ধাৰিত শুনানি ব্যৰ্থ হোৱা বুলি পৰিলায়ে দাবী কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, ১৩ জুলাইত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
#WATCH | Dausa, Rajasthan: On the death of a class 4 student at a school in Jaipur, Jawahar Singh Bedham, Rajasthan Minister of State for Home Affairs says, " in a democracy, everyone has the right to make demands and stage protests. investigative agencies take action solely on… pic.twitter.com/NxoK4E2PTn— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 10, 2026
১০ জুলাইৰ দিনা এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয় যে আত্মহত্যা কৰাৰ পূৰ্বে ছাত্ৰীগৰাকীক শিক্ষকে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল, সেই কথা চিচিটিভিৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে । যাৰ বাবে এই গোচৰৰ অভিযোগনামাত এই সকলো তথ্য আৰক্ষীক সংযোজন কৰিবলৈ ভুক্তভোগী পিতৃগৰাকীয়ে দাবী জনাইছে ।
ইফালে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকৰ অৰ্হতা, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, নিয়ম মানি চলাৰ সন্দৰ্ভতো বহু নতুন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।
- অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা ধাৰাসমূহ
আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাত বিদ্যালয়ৰ পৰিচালক সৌৰভ মোদী আৰু অধ্যক্ষ ইন্দু ডুবেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৬(১) আৰু ২৩৮(চি) ধাৰাত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী পুণিতা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰ ন্যায় আইনৰ ৭৫ নং ধাৰাৰ লগতে একে ধাৰাত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
- ছাত্ৰীগৰাকীক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল
পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত চিচিটিভি ফুটেজত ছাত্ৰীগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল বুলি স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । তেওঁলোকে দাবী যে এই হাৰাশাস্তীৰ পাছত ছাত্ৰীগৰাকী মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ লগতে আৰু মানসিক চাপতো ভুগা দেখা গৈছিল । বাৰে বাৰে শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী পুণিতা শৰ্মাৰ কাষলৈ আহি এই সকলো কথা ক’বলৈ বিচাৰিছিল যদিও শিক্ষয়ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ কথা শুনিবলৈ প্ৰস্তুত নাছিল ৷ যাৰ ফলত উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত হ’ল ৷
সেয়ে ভুক্তভোগীৰ আত্মীয়ই এই ঘটনাৰ অভিযোগনামাত উক্ত কথাও সংযোজন কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
- ৰাজস্থানৰ গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জৱাহৰ সিং বেধমৰ বক্তব্য
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজস্থানৰ গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জৱাহৰ সিং বেধমে (Jawahar Singh Bedham) এই গোচৰ সন্দৰ্ভত কয় যে গণতন্ত্ৰত সকলোৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে । তেওঁ কয় যে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে কেৱল উপলব্ধ প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ নিজেই সমগ্ৰ গোচৰটো তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
তেওঁ আৰু কয় যে যি ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ’ব সেয়া লোৱা হ’ব । ন্যায়পালিকাৰ স্বতন্ত্ৰ বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে । আদালতে উপলব্ধ প্ৰমাণ আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত লয়, সেয়েহে চৰকাৰে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে ।
- বিদ্যালয়ত বহু বিসংগতি সংঘটিত হৈ আছে
এই গোচৰটো এতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্ততে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । যৌথ অভিভাৱক সংস্থাই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক নিযুক্তি, তেওঁলোকৰ অৰ্হতা, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ মানি চলাৰ সন্দৰ্ভতো গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
সংস্থাটোৰ মতে, CBSE-ৰ পৰিদৰ্শনৰ নথি-পত্ৰত ২০২৪-২৫ চনৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনৰ ভিতৰত শিক্ষক আৰু নিযুক্তিৰ সংখ্যাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে । সংস্থাটোৱে দাবী কৰে যে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁলোকক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বহু শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ নথি-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল ।
- উচ্চ ন্যায়ালয়ে CBSE ক নিৰ্দেশ দিছিল
২০২৬ চনৰ ২৫ মে’ তাৰিখৰ নিৰ্দেশত ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে CBSE-ক পৰিদৰ্শন প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি আৰু কাৰণ দেখুৱাবলৈ জাননী দি বিদ্যালয়খনক সাতদিনৰ ভিতৰত সকলো তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । লগতে বিদ্যালয়খনক ২১ দিনৰ ভিতৰত বিতং উত্তৰ দাখিল কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছিল । এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ২০২৬ চনৰ ১৩ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । যিহেতু ১০ জুলাইত নিৰ্ধাৰিত শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ’ল, গতিকে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি ১৩ জুলাইলৈ নিবদ্ধ হৈ আছে ।