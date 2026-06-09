আতজবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সাতজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

আতজবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সাতজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত আতংকৰ সৃষ্টি ৷ দোষীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ৷
Published : June 9, 2026 at 8:43 PM IST
জয়পুৰ(ৰাজস্থান): আৱাসিক এলেকাত থকা আতচবাজীৰ কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ৷ কাৰখানাটোৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই স্বাভাৱিকতে ব্যাপক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই খবৰ লাভৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ৷ তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাই যদিও ইতিমধ্যে ৭ জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷
অগ্নিকাণ্ডটো পুৱা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত সংঘটিত হয় ৷ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই কাৰখানাটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷ পিংক চিটীখ্যাত জয়পুৰৰ খোহ নাগোৰিয়ান থানাৰ অন্তৰ্গত এটা আৱাসিক এলেকাত মঙলবাৰে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ অগ্নিকাণ্ডটোত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন শ্ৰমিক সম্প্ৰতি এছএমএছ হাস্পতালত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
স্থানীয় নাছিৰ এছএমএছ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ দীপক মহেশ্বৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা শ্ৰমিককে ধৰি নিহত হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা ৭ জন ৷
মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত স্থানীয় ৰাইজ
উল্লেখ্য যে, এলেকাটোত অৱস্থিত এই আতজবাজী কাৰখানাটো অবৈধ আছিল ৷ কাৰখানাটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলৰ সহায়-সহযোগিতা তথা প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদিও তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ৷
তথাপিও তাৰ মাজতে দুই-একে জানিবলৈ দিয়া মতে এই অগ্নিকাণ্ডটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কাৰখানাটো ছাই হৈ পৰে ৷ কাৰখানাটোত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলে প্ৰাণৰ মমতাত তেনেকৈয়ে দৌৰি বাহিৰলৈ আহে যদিও তেওঁলোকৰ দেহৰ অধিকাংশ জ্বলি যোৱাত পথৰ মাজতে বাগৰি পৰি ছটফটাবলৈ লয় ৷
এই অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত বৃহৎ জনসমাগম হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকসকলক নিৰাপদ দূৰত্বলৈ স্থানান্তৰ কৰে ৷ অৱশ্যে এই জুই ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে আৰক্ষীয়ে কিছু দূৰৈতহে অৱস্থান কৰিবলগীয়া হয় ৷
আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ
আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল ক্ৰমে - জয়পুৰৰ জিলা আয়ুক্ত সন্দেশ নায়ক, জয়পুৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শচীন মিট্টল, অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত ডাঃ ৰাজীৱ পাচাৰ আৰু উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত(পূব) ৰঞ্জিতা শৰ্মাকে ধৰি প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে ।
বিধায়কৰ অভিযোগ
বিধায়ক আমিন কাগজীও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । তেওঁ কাৰখানাটো অবৈধভাৱে চলি থকাৰ লগতে তাত অগ্নিনিৰ্বাপক ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তদুপৰি কাৰখানাটোৰ সৈতে কোনো তৃতীয়পক্ষও জড়িত থকা বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে ৷
কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ’ল তাৰো উত্তৰ বিচাৰি বিধায়কগৰাকীয়ে দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তোলে ৷ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ উপ-নিয়ন্ত্ৰক অমিত শৰ্মাই মঙলবাৰে আতচবাজী কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
জ্বলনশীল সামগ্ৰীৰ ফলত জুইৰ আশংকা
এই অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই । কাৰখানাটোৰ গুদামত মজুত থকা কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জুইৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে ৷
जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के भीषण हादसे में कई व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दुखद है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 9, 2026
इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं, ईश्वर उन्हें संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की…
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
জয়পুৰৰ আতচবাজী কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট আৰু বিৰোধী দলপতি টীকাৰাম জুলিয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সত শোকপ্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গেহলটে ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘জয়পুৰৰ খো-নাগোৰিয়ান অঞ্চলৰ এটা আতচবাজী কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডত নিহতসকলৰ কথা জানিবলৈ পাই অত্যন্ত দুখ অনুভৱ কৰিছো । এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ভগৱানে তেওঁলোকক শক্তি প্ৰদান কৰক আৰু মৃতকৰ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ ।’’
जयपुर के खो नागोरियान में मकान में चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग एवं विस्फोट से 5 लोगों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। दिवंगतों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ l— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) June 9, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत…
আনহাতে, বিৰোধী দলপতি টীকাৰম জুলিয়ে এক্সত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘জয়পুৰৰ খো-নাগোৰিয়ানত এটা ঘৰত চলি থকা ফটকা কাৰখানাত হোৱা ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড আৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু আৰু কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰটো গভীৰভাৱে মৰ্মান্তিক আৰু দুখজনক । মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’
লগতে পঢ়ক: সলনি হ’ল কাৰ্যালয়ৰ সময়সূচী: মাহৰ প্ৰতিটো শনিবাৰে চৰকাৰী বন্ধ