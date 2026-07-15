ETV Bharat / bharat

স্মৃতিৰ গৰ্ভত লীন হ’বলৈ ধৰা ১৫০টা অনন্য বাকচৰ কাহিনী

বাকচকেইটা ভাৰতৰ পাৰিবাৰিক পৰম্পৰা, সামাজিক জীৱন, অৰ্থনৈতিক ইতিহাস, কাৰুকাৰ্য, সুৰক্ষিত ৰখাৰ পদ্ধতি আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ এক জীৱন্ত দলিল ৷

Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks
জয়পুৰৰ পৰিয়ালৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 7:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ(ৰাজস্থান): অতীজত আমাৰ মা, মাহী, পেহী সকলোৰে সাঁচতীয়া ধন, মূল্যৱান সামগ্ৰী থোৱাৰ এক বিশেষ স্থান আছিল ৷ সেয়া দেখাত সাধাৰণ যেন লাগিলেও এক কথাত অসাধাৰণ একোটা ‘বাকচ’ আছিল ৷ আশী-নব্বৈৰ দশকলৈকে প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰতে পোৱা লোহাৰ বা কাঠৰ বাকচটো আজিৰ তাৰিখত কাৰ কাৰ ঘৰত আছে ?

কেৱল মূল্যৱান সামগ্ৰী বুলিয়েই নহয়, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি বহু সম্পৰ্ক, বহু স্মৃতি আৰু ইতিহাসো এই বাকচবোৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । আইতা-মাৰ বিয়াৰ কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ, সন্তানৰ প্ৰথমখন কিতাপ, গহনা আদিও এই বাকচবোৰত সুৰক্ষিত হৈ আছিল ।

সময়ৰ লগে লগে মডিউলাৰ আচবাববোৰৰ লগতে আধুনিক আলমিৰাবোৰে লাহে লাহে বাকচৰ ঠাই ল’লে ৷ পৰম্পৰাগত এই বাকচবোৰ আজি এলাগী হৈ কোঠাৰ চুকত পৰি ৰৈছে যদিও ইয়াৰ সৈতে জড়িত কাহিনীবোৰ এতিয়াও জীয়াই আছে ।

Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks
জয়পুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত আছে বহু ধৰণৰ বাকচৰ সংগ্ৰহ (ETV Bharat Assam)

পাহৰণিৰ গৰ্ভত বিলীন হ’বলৈ ধৰা এই কাহিনীত কিছু প্ৰাণ ঢালিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল জয়পুৰত ৷ পিংক চিটী জয়পুৰৰ এটা পৰিয়ালে এই বাকচবোৰ আজিও সযতনে ৰাখিছে ৷ সংগ্ৰাহক তথা এগৰাকী শিল্পী হিচাপে পৰিচিত বিনয় শৰ্মাক সাংবাদিকৰ দলটোৱে সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁৰ হাতত মজুত আছে প্ৰায় ১৫০টা প্ৰাচীন বাকচ, যিয়ে ভাৰতৰ ১৫০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু পাৰিবাৰিক ইতিহাসৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰে ।

এগৰাকী সংগ্ৰাহক হিচাপে নিজৰ ঘৰখনতে বিনয়ৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁৱৰ ঘৰত মোৰ আজোককাৰ সৈতে এটা পুৰণি চন্দুক খোলোতে বহু পুৰণি নথি-পত্ৰ, হাতেলিখা পাণ্ডুলিপি, পৰিয়ালৰ বহু তথ্য আৰু কেইবাটাও বিৰল সামগ্ৰী আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ ।’’

সেই আৱিষ্কাৰে তেওঁৰ আগ্ৰহক জগাই তুলিলে আৰু তেওঁলোকে পুৰণি বাকচবোৰ সংৰক্ষণ কৰি তাৰ মাজত লুকাই থকা কাহিনীবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰে । কেৱল ব্যক্তিগত কৌতুহল হিচাপে আৰম্ভ হোৱা কথাটো এক অভিযানত পৰিণত হ’ল ৷ পৰিয়ালটোৱে প্ৰায় ১৫০টা তেনে বাকচ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ৷

Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks
একাংশ লোহাৰ বাকচত বিশেষ শৈলী অংকন আছে (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে একোটা চন্দুকতে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী জমা কৰি ৰখা হৈছিল ৷ অৱশ্যে সেই সময়ত বেংকৰ লকাৰৰ সুবিধা নাছিল ৷ বিনয়ে কয়, ‘‘আগতে চন্দুকৰ সংখ্যাই এটা পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ জোখ-মাখ কৰিছিল ৷ দামী শাৰী, সোণ-ৰূপৰ গহণা বা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰসমূহ এই চন্দুকত ৰখা হৈছিল ৷ বাকচ বা চন্দুকটো কেৱল ঘৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী নাছিল ৷ বৰং ই আছিল সমৃদ্ধি, নিৰাপত্তা আৰু পাৰিবাৰিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক ।’’

পৰিয়ালটোৰ ঘৰত মজুত থকা বাকচ বা চন্দুকৰ বিবিধতা অনন্য ৷ তেওঁলোকৰ ঘৰত এটা তিনি ইঞ্চিৰো বাকচ আছে ৷ ইয়াৰ ঘৰৰ চাবিবোৰ ৰখা হৈছিল ৷ আনহাতে, পাঁচ-ছয় ইঞ্চিৰো কাঠৰ মজবুত বাকচ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আছে ৷ যিবোৰ মূল্যবান সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷

মজবুত কাঠ আৰু গধুৰ লোহাৰে নিৰ্মিত এই বাকচবোৰ আজিও অক্ষত অৱস্থাত আছে ৷ পৰিয়ালটোৰ সংৰক্ষিত আটাইতকৈ বিৰল সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত পূৰ্বৰ ৰাজকীয় ৰাজ্য বিকানেৰৰ এটা বাকচ অন্যতম ৷ এই বাকচটো এসময়ত ৰাজকোষৰ সম্পত্তি আৰু মূল্যবান সামগ্ৰী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিৰাপদে নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ বাকচটোত থকা গধুৰ কাঁহৰ তলা, মজবুত লোহাৰ ফিটিংছ আৰু শক্তিশালী নিৰ্মাণে সেই যুগৰ উচ্চস্তৰৰ অভিযান্ত্ৰিক আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে ।

Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks
এয়া তিনি ইঞ্চিৰ এক ক্ষুদ্ৰ বাকচ (ETV Bharat Assam)

সেনা বিষয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰাংকসমূহো পৰিয়ালটোৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ৷ ইয়াৰোপৰি পৰিয়ালটোত হাৰমনিয়ামৰ বাবে থকা বাকচ, বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু অঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ ট্ৰাংক, ধনী পৰিয়ালৰ গধুৰ লোহাৰ বাকচ আৰু সাধাৰণ পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰা সৰল ট্ৰাংক আদিও আছে ।

এই বস্তুবোৰৰ অধিকাংশ পুৰণি ৰাজপ্ৰাসাদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আন বহুতো নিজৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী পৰিয়ালসমূহে দান কৰিছিল । বিনয়ৰ মতে এই পুৰণি বাকচসমূহৰ তাৎপৰ্য কেৱল ইয়াৰ শক্তিশালী স্থিতিতে নহয়, বৰং ইয়াৰ শিল্প কৌশলতাতো নিহিত আছে । বহুততে আকৌ হাতেৰে কটা ভাস্কৰ্যও আছে ৷

Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks
ৰজাদিনীয়া বাকচ (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে এই বিশাল সংগ্ৰহ সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বান আছে ৷ বহু পুৰণি বাকচ ৰোহিদা আৰু শ্বীশমৰ দৰে মজবুত, উচ্চমানৰ কাঠৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, যিবোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে পোক-পৰুৱাৰ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি ৷

বিনয়ে কয়, ‘‘লোহাৰ বাকচবোৰ নিয়মিতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু বতৰৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সময়ে সময়ে বিশেষ লেপৰ আৱৰণ দিয়া হয় ।’’ সময়ৰ সোঁতত ম্লান হ’বলৈ ধৰা এই ঐতিহ্যৰ সৈতে নৱপ্ৰজন্মক সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিনয়ে ‘ৰং মল্হাৰ’ নামৰ এক বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে ।

এই উৎসৱৰ সময়ত শিল্পীসকলে পুৰণি বাকচৰ ওপৰত সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰি কেনভাছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । এই অনুষ্ঠানটো বৰষুণ, সমৃদ্ধি আৰু মংগলৰ বাবে কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতীক । ভাৰতৰ পাৰিবাৰিক পৰম্পৰা, সামাজিক জীৱন, অৰ্থনৈতিক ইতিহাস, কাৰুকাৰ্য, সুৰক্ষিত ৰখাৰ পদ্ধতি আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ এক জীৱন্ত দলিল বুলি বিনয়ে তেওঁৰ এই বাকচ সংৰক্ষণৰ কথাটো গণ্য কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: দুদিনমানতে মৃত্যু হ'ব সোনম ৱাংচুকৰ ! অনশন ভংগ কৰাৰ আবেদনত কেন্দ্ৰ-দিল্লী চৰকাৰক জাননী দিল্লী হাইকোৰ্টৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
জয়পুৰৰ বাকচ
ৰং মল্হাৰ
চন্দুক সংৰক্ষণ
JAIPUR ANTIQUE TRUNK COLLECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.