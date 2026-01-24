কাৰাগাৰৰ অন্ধকুপত প্ৰেমপুস্প বিকশিত হোৱা দুই হত্য়াকাৰী বিয়াত বহিল

কাৰাগাৰৰ অন্ধকুপত প্ৰেমপুস্প বিকশিত হোৱা দুই হত্য়াকাৰী বিয়াত বহিল
নৱ-দম্পতীয়ে বাকী সময়ছোৱা জে'লতেই কটাব লাগিব ৷ কিয়নো হত্যাৰ অভিযোগত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত এই দৰা-কইনা ৷
Published : January 24, 2026 at 8:40 AM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান): প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল প্ৰেমত ফুলিছে শতদল... ৷ কথাষাৰ আকৌ প্ৰমাণ হ'ল ৷ ঘটনাটো ৰাজস্থানৰ ৷ সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো এনেধৰণৰ- প্ৰিয়া ছেঠ ওৰফে নেহা ছেঠ আৰু হনুমান প্ৰসাদ, দুয়ো একো একোজন হত্যাকাৰী ৷ সুকীয়া সুকীয়া হত্যাৰ গোচৰত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত প্ৰিয়া আৰু হনুমান দুয়ো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত ৷ দুয়ো সম্প্ৰতি ৰাজস্থানৰ ছাংগানেৰ কাৰাগাৰৰ বাসিন্দা ৷ কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ আগলৈকে প্ৰিয়া আৰু হনুমানৰ মাজত কোনোধৰণৰ চিনা-পৰিচয় নাছিল ৷ কাৰাগাৰতহে ইজনে সিজনক লগ পালে ৷ চিনা-পৰিচয় হ'ল আৰু কাৰাগাৰৰ অন্ধকুপৰ মাজতে সেই চিনা-পৰিচয় লাহে লাহে প্ৰেমপুস্পৰ কলি হৈ ফুলি উঠিল ৷ আৰু তাৰ পিছত... ৷
বসন্ত পঞ্চমীতে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে দুয়ো:
কালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে আছিল বসন্ত পঞ্চমী ৷ এই পৱিত্ৰ দিনটোতে দুই হত্যাকাৰীয়ে হিন্দু নীতি-নিয়ম অনুসৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল ৷ বিয়াখন হৈ গ'ল আলৱাৰ জিলাৰ বৰোদা মেভ গাঁৱত ৷ বিয়াখনক লৈ সমগ্ৰ ৰাজস্থানতে এক উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ নহ'বই বা কিয় ! দুই হাইপ্ৰফাইল 'হত্যাকাৰী'ৰ বিয়া ! বিয়াৰ আয়োজনো কৰা হৈছিল অত্যন্ত জাকজমকতাৰে ৷ বিয়াৰ চিঠি চপাই দৰা-কইনা উভয়ৰে পৰিয়ালে অনেক অতিথিক নিমন্ত্ৰণো জনাইছিল ৷ অৱশ্যে মূৰকত বিয়াখন তেনেকৈ জাকজমকতাৰে নহ'ল ৷ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বিয়াখন কেৱল পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু সীমিতসংখ্যক অতিথিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু অৱশেষত তেনেকৈয়ে বিয়াখন শুকুৰবাৰে হৈ যায় ৷
নেহা-হনুমান কিয় জে'ললৈ যাবলগীয়া হ'ল:
দুয়োৰে কাহিনী শুনিলে আপুনিও স্তম্ভিত হৈ পৰিব ৷ জয়পুৰৰ ঝোটোৱাৰা অঞ্চলত দূষ্ম্যন্ত শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক হত্যাৰ অপৰাধত প্ৰিয়া ছেঠ ওৰফে নেহা ছেঠে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ভুগি থকাৰ বিপৰীতে হনুমান প্ৰসাদে পাঁচজন লোকক হত্যা কৰাৰ অপৰাধত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ভোগ কৰি আছে । প্ৰিয়াই তেওঁৰ প্ৰেমিক দীক্ষান্তৰ সৈতে লগ লাগি এটা ডেটিং এপৰ জৰিয়তে দূষ্ম্যন্ত শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক জালত পেলাই তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু পিছত ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে দূষ্ম্যন্তক অপহৰণ কৰি দূষ্ম্যন্তৰ পৰিয়ালৰ পৰা ১০ লাখ টকা দাবী কৰিছিল । পৰিয়ালে ৩ লাখ টকা আদায় দিয়াৰ পিছত প্ৰিয়াই দূষ্ম্যন্তক হত্যা কৰি তেওঁৰ মৃতদেহটো এটা ছুটকেছত ভৰাই পেলাই থৈ যায় । ফলত ২০২৩ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত জয়পুৰৰ জিলা আৰু ছেছন আদালতে প্ৰিয়া ছেঠক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, ২০১৭ চনত এজন লোকক তেওঁৰ তিনিটা সন্তান আৰু এজন ভতিজাকৰ সৈতে হত্যা কৰাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল হনুমান প্ৰসাদ । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, উক্ত লোকজনৰ পত্নীৰ সৈতে হনুমানৰ আছিল অবৈধ সম্পৰ্ক, যাৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । এই গোচৰতে ২০২৩ চনত হনুমানক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল । উল্লেখ্য যে বিয়াত বহিবলৈ প্ৰিয়া ছেঠ ওৰফে নেহা ছেঠ আৰু হনুমান প্ৰসাদক আদালতে ১৫ দিনৰ বাবে পেৰ’লত মুক্তি দিছিল ৷ ১৫ দিনৰ পেৰ'ল শেষ হোৱাৰ পিছত এই নৱ-বিবাহিত দম্পতীয়ে বাকী দিনখিনি কাৰাগাৰৰ অন্ধকুপৰ মাজতেই কটাব লাগিব ৷
